https://uz.sputniknews.ru/20240330/ministr-energetika-yeaes-sozdaniye-energorynok-43210795.html
Министры энергетики ЕАЭС обсудили вопросы создания общих энергорынков
Министры энергетики ЕАЭС обсудили вопросы создания общих энергорынков
Sputnik Узбекистан
Создание общих рынков энергоресурсов и обеспечение энергетической безопасности является общей и важной задачей стран ЕАЭС, считает министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев
2024-03-30T15:04+0500
2024-03-30T15:04+0500
2024-03-30T15:04+0500
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энергетика
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Актуальные вопросы создания общих энергорынков ЕАЭС, а также основные принципы и направления обеспечения энергетической безопасности Евразийского экономического союза рассмотрел в ходе совещания Совет руководителей уполномоченных органов государств–членов Союза в сфере энергетики под председательством министра по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбека Кожошева.Стороны обсудили отдельные аспекты и ход подготовки международных договоров о формировании общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов Союза. Министры энергетики также подтвердили нацеленность на достижение взаимоприемлемых решений по чувствительным вопросам функционирования общих энергорынков.Также в ходе совещания стороны признали достаточность принимаемых мер в части обеспечения энергетической безопасности государств-членов и ЕАЭС в целом, выразили намерение продолжить развивать сотрудничество по усилению энергетической безопасности.
https://uz.sputniknews.ru/20240329/eaeu-pravila-tarifikatsiya-rouming-43198189.html
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министр энергетика еаэс энергорынок энергоресурсы обеспечение энергетическая безопасность еэк арзыбек кожошев
министр энергетика еаэс энергорынок энергоресурсы обеспечение энергетическая безопасность еэк арзыбек кожошев
Министры энергетики ЕАЭС обсудили вопросы создания общих энергорынков
Создание общих рынков энергоресурсов и обеспечение энергетической безопасности является общей и важной задачей стран ЕАЭС, считает министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik.
Актуальные вопросы создания общих энергорынков ЕАЭС, а также основные принципы и направления обеспечения энергетической безопасности Евразийского экономического союза рассмотрел
в ходе совещания Совет руководителей уполномоченных органов государств–членов Союза в сфере энергетики под председательством министра по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбека Кожошева.
Стороны обсудили отдельные аспекты и ход подготовки международных договоров о формировании общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов Союза.
"Мы намерены продолжить предметное обсуждение несогласованных вопросов на уровне органов Союза в ближайшее время", – сказал министр ЕЭК.
Министры энергетики также подтвердили нацеленность на достижение взаимоприемлемых решений по чувствительным вопросам функционирования общих энергорынков.
Также в ходе совещания стороны признали достаточность принимаемых мер в части обеспечения энергетической безопасности государств-членов и ЕАЭС в целом, выразили намерение продолжить развивать сотрудничество по усилению энергетической безопасности.
"Государства – члены ЕАЭС демонстрируют единство по ряду позиций. Создание общих рынков энергоресурсов и обеспечение энергетической безопасности является общей и важной задачей стран ЕАЭС", – отметил Арзыбек Кожошев.