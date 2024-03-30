https://uz.sputniknews.ru/20240330/ministr-energetika-yeaes-sozdaniye-energorynok-43210795.html

Министры энергетики ЕАЭС обсудили вопросы создания общих энергорынков

Министры энергетики ЕАЭС обсудили вопросы создания общих энергорынков

Sputnik Узбекистан

Создание общих рынков энергоресурсов и обеспечение энергетической безопасности является общей и важной задачей стран ЕАЭС, считает министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев

2024-03-30T15:04+0500

2024-03-30T15:04+0500

2024-03-30T15:04+0500

еаэс

энергетика

сотрудничество

рынок

еэк

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Актуальные вопросы создания общих энергорынков ЕАЭС, а также основные принципы и направления обеспечения энергетической безопасности Евразийского экономического союза рассмотрел в ходе совещания Совет руководителей уполномоченных органов государств–членов Союза в сфере энергетики под председательством министра по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбека Кожошева.Стороны обсудили отдельные аспекты и ход подготовки международных договоров о формировании общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов Союза. Министры энергетики также подтвердили нацеленность на достижение взаимоприемлемых решений по чувствительным вопросам функционирования общих энергорынков.Также в ходе совещания стороны признали достаточность принимаемых мер в части обеспечения энергетической безопасности государств-членов и ЕАЭС в целом, выразили намерение продолжить развивать сотрудничество по усилению энергетической безопасности.

https://uz.sputniknews.ru/20240329/eaeu-pravila-tarifikatsiya-rouming-43198189.html

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