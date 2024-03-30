https://uz.sputniknews.ru/20240330/soveschaniye-mirziyoyev-zadacha-rost-ekonomika-43206895.html

На совещании с Мирзиёевым обсудили задачи по стабильному росту экономики

На совещании с Мирзиёевым обсудили задачи по стабильному росту экономики

Sputnik Узбекистан

А также рассмотрели результативность принимаемых мер по оптимизации расходов крупных государственных предприятий, экономии энергетических ресурсов

2024-03-30T09:19+0500

2024-03-30T09:19+0500

2024-03-30T09:22+0500

узбекистан

президент

президент узбекистана

совещание

экономика

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам стабильного развития и повышения конкурентоспособности отраслей экономики, сообщает пресс-служба главы государства.Благодаря реализации приоритетных направлений, в том числе мерам по трансформации крупных предприятий, задействованию "точек роста" регионов, обеспечению занятости населения возрастает экономическая активность в сферах и отраслях.В частности, в первом квартале текущего года ожидается рост валового внутреннего продукта более чем на 6%. Ключевую роль в этом сыграют ожидаемые рост объема промышленного производства почти на 10% и доведение экспорта до 3,5 млрд долларов за счет принятых мер активной поддержки предпринимательства и стабильного обеспечения энергоресурсами в зимнем сезоне.В связи с этим на совещании рассмотрели результативность принимаемых мер по оптимизации расходов крупных государственных предприятий, экономии энергетических ресурсов. С учетом сложной ситуации на мировом рынке поставлены конкретные задачи по увеличению экспортных доходов, укреплению платежеспособности предприятий, сокращению дебиторской задолженности и предотвращению необоснованного роста затрат.Особое внимание уделено полномасштабной реализации экспортного потенциала отраслей и регионов. Даны поручения по созданию для предпринимателей благоприятных производственных и логистических цепочек для выхода на внешние рынки, повышению конкурентоспособности продукции.Глава государства акцентировал внимание на вопросе стабильности цен на внутреннем рынке, подчеркнул необходимость расширения локализации потребительских товаров, содействия предприятиям в увеличении производственных мощностей.Отмечена необходимость широкого использования возможностей промышленных зон и кооперации для реализации новых инвестиционных проектов, поддержки отечественного производителя. Указано на важность повышенного внимания производству продукции с высокой добавленной стоимостью и созданию рабочих мест.

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совещание мирзиёев задачи рост экономика меры оптимизация расходы государственные предприятия экономия энергетические ресурсы