https://uz.sputniknews.ru/20240330/soveschaniye-mirziyoyev-zadacha-rost-ekonomika-43206895.html
На совещании с Мирзиёевым обсудили задачи по стабильному росту экономики
На совещании с Мирзиёевым обсудили задачи по стабильному росту экономики
Sputnik Узбекистан
А также рассмотрели результативность принимаемых мер по оптимизации расходов крупных государственных предприятий, экономии энергетических ресурсов
2024-03-30T09:19+0500
2024-03-30T09:19+0500
2024-03-30T09:22+0500
узбекистан
президент
президент узбекистана
совещание
экономика
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/1e/43206729_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_34f147120aa1be5ec93720e80ea40f9d.jpg
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам стабильного развития и повышения конкурентоспособности отраслей экономики, сообщает пресс-служба главы государства.Благодаря реализации приоритетных направлений, в том числе мерам по трансформации крупных предприятий, задействованию "точек роста" регионов, обеспечению занятости населения возрастает экономическая активность в сферах и отраслях.В частности, в первом квартале текущего года ожидается рост валового внутреннего продукта более чем на 6%. Ключевую роль в этом сыграют ожидаемые рост объема промышленного производства почти на 10% и доведение экспорта до 3,5 млрд долларов за счет принятых мер активной поддержки предпринимательства и стабильного обеспечения энергоресурсами в зимнем сезоне.В связи с этим на совещании рассмотрели результативность принимаемых мер по оптимизации расходов крупных государственных предприятий, экономии энергетических ресурсов. С учетом сложной ситуации на мировом рынке поставлены конкретные задачи по увеличению экспортных доходов, укреплению платежеспособности предприятий, сокращению дебиторской задолженности и предотвращению необоснованного роста затрат.Особое внимание уделено полномасштабной реализации экспортного потенциала отраслей и регионов. Даны поручения по созданию для предпринимателей благоприятных производственных и логистических цепочек для выхода на внешние рынки, повышению конкурентоспособности продукции.Глава государства акцентировал внимание на вопросе стабильности цен на внутреннем рынке, подчеркнул необходимость расширения локализации потребительских товаров, содействия предприятиям в увеличении производственных мощностей.Отмечена необходимость широкого использования возможностей промышленных зон и кооперации для реализации новых инвестиционных проектов, поддержки отечественного производителя. Указано на важность повышенного внимания производству продукции с высокой добавленной стоимостью и созданию рабочих мест.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/1e/43206729_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_273a931dcb1b4e90305d4bf94ebeac65.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
совещание мирзиёев задачи рост экономика меры оптимизация расходы государственные предприятия экономия энергетические ресурсы
совещание мирзиёев задачи рост экономика меры оптимизация расходы государственные предприятия экономия энергетические ресурсы
На совещании с Мирзиёевым обсудили задачи по стабильному росту экономики
09:19 30.03.2024 (обновлено: 09:22 30.03.2024)
А также рассмотрели результативность принимаемых мер по оптимизации расходов крупных государственных предприятий, экономии энергетических ресурсов.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам стабильного развития и повышения конкурентоспособности отраслей экономики, сообщает пресс-служба
главы государства.
Благодаря реализации приоритетных направлений, в том числе мерам по трансформации крупных предприятий, задействованию "точек роста" регионов, обеспечению занятости населения возрастает экономическая активность в сферах и отраслях.
В частности, в первом квартале текущего года ожидается рост валового внутреннего продукта более чем на 6%. Ключевую роль в этом сыграют ожидаемые рост объема промышленного производства почти на 10% и доведение экспорта до 3,5 млрд долларов за счет принятых мер активной поддержки предпринимательства и стабильного обеспечения энергоресурсами в зимнем сезоне.
"Вместе с тем, в условиях растущей конкуренции на внешнем рынке требуется завершить в 2024 году основные процессы построения фундамента рыночной экономики и обеспечить выход экономики на качественно новый уровень, повысить финансовую независимость и стабильность предприятий", – говорится в сообщении.
В связи с этим на совещании рассмотрели результативность принимаемых мер по оптимизации расходов крупных государственных предприятий, экономии энергетических ресурсов. С учетом сложной ситуации на мировом рынке поставлены конкретные задачи по увеличению экспортных доходов, укреплению платежеспособности предприятий, сокращению дебиторской задолженности и предотвращению необоснованного роста затрат.
Особое внимание уделено полномасштабной реализации экспортного потенциала отраслей и регионов. Даны поручения по созданию для предпринимателей благоприятных производственных и логистических цепочек для выхода на внешние рынки, повышению конкурентоспособности продукции.
Глава государства акцентировал внимание на вопросе стабильности цен на внутреннем рынке, подчеркнул необходимость расширения локализации потребительских товаров, содействия предприятиям в увеличении производственных мощностей.
Отмечена необходимость широкого использования возможностей промышленных зон и кооперации для реализации новых инвестиционных проектов, поддержки отечественного производителя. Указано на важность повышенного внимания производству продукции с высокой добавленной стоимостью и созданию рабочих мест.