https://uz.sputniknews.ru/20240330/uzbekistan-usileniye-bezopasnost-lyudi-43207912.html

В Узбекистане усилят безопасность в местах массового скопления людей

В Узбекистане усилят безопасность в местах массового скопления людей

Sputnik Узбекистан

На встрече с президентом подчеркнули важность соблюдения законных прав и интересов предпринимателей и граждан при проведении мероприятий, связанных с обеспечением общественной безопасности

2024-03-30T11:18+0500

2024-03-30T11:18+0500

2024-03-30T11:18+0500

узбекистан

безопасность

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

население

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел совещание с участием руководителей правоохранительных органов и силовых структур, посвященное вопросам обеспечения общественной безопасности, сообщает пресс-служба главы государства. Заслушаны доклады руководства Министерства внутренних дел и Национальной гвардии по вопросам организации охраны общественного порядка на крупных объектах сферы торговли и обслуживания, в том числе в таких местах массового пребывания людей, как торгово-развлекательные комплексы, парки, рынки и другие.Отмечалось, что в нынешних условиях нарастающих новых угроз и рисков общественной безопасности необходимо усилить взаимодействие между правоохранительными органами и субъектами предпринимательства в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности граждан. Вместе с тем подчеркнута важность неукоснительного соблюдения законных прав и интересов субъектов предпринимательства и граждан при осуществлении мероприятий, связанных с обеспечением общественной безопасности.Глава государства поручил подготовить проект нормативно-правового акта, предусматривающего обеспечение полноценного взаимодействия между правоохранительными органами, институтами гражданского общества и субъектами предпринимательства в данном направлении.Перед руководством Министерства внутренних дел и Национальной гвардии поставлена задача по дальнейшему усилению проводимой работы по охране общественного порядка и принятию действенных мер, направленных на предупреждение возможных террористических актов и других чрезвычайных происшествий в местах массового пребывания населения.

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