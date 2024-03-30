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В Узбекистане усилят безопасность в местах массового скопления людей
В Узбекистане усилят безопасность в местах массового скопления людей
Sputnik Узбекистан
На встрече с президентом подчеркнули важность соблюдения законных прав и интересов предпринимателей и граждан при проведении мероприятий, связанных с обеспечением общественной безопасности
2024-03-30T11:18+0500
2024-03-30T11:18+0500
2024-03-30T11:18+0500
узбекистан
безопасность
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел совещание с участием руководителей правоохранительных органов и силовых структур, посвященное вопросам обеспечения общественной безопасности, сообщает пресс-служба главы государства. Заслушаны доклады руководства Министерства внутренних дел и Национальной гвардии по вопросам организации охраны общественного порядка на крупных объектах сферы торговли и обслуживания, в том числе в таких местах массового пребывания людей, как торгово-развлекательные комплексы, парки, рынки и другие.Отмечалось, что в нынешних условиях нарастающих новых угроз и рисков общественной безопасности необходимо усилить взаимодействие между правоохранительными органами и субъектами предпринимательства в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности граждан. Вместе с тем подчеркнута важность неукоснительного соблюдения законных прав и интересов субъектов предпринимательства и граждан при осуществлении мероприятий, связанных с обеспечением общественной безопасности.Глава государства поручил подготовить проект нормативно-правового акта, предусматривающего обеспечение полноценного взаимодействия между правоохранительными органами, институтами гражданского общества и субъектами предпринимательства в данном направлении.Перед руководством Министерства внутренних дел и Национальной гвардии поставлена задача по дальнейшему усилению проводимой работы по охране общественного порядка и принятию действенных мер, направленных на предупреждение возможных террористических актов и других чрезвычайных происшествий в местах массового пребывания населения.
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узбекистан усиление безопасность скопление людей встреча президент законные праве предприниматели граждане мероприятия общественная безопасность
узбекистан усиление безопасность скопление людей встреча президент законные праве предприниматели граждане мероприятия общественная безопасность
В Узбекистане усилят безопасность в местах массового скопления людей
На прошедшей встрече с президентом подчеркнули важность соблюдения законных прав и интересов предпринимателей и граждан при проведении мероприятий, связанных с обеспечением общественной безопасности.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев провел совещание с участием руководителей правоохранительных органов и силовых структур, посвященное вопросам обеспечения общественной безопасности, сообщает пресс-служба
главы государства.
Заслушаны доклады руководства Министерства внутренних дел и Национальной гвардии по вопросам организации охраны общественного порядка на крупных объектах сферы торговли и обслуживания, в том числе в таких местах массового пребывания людей, как торгово-развлекательные комплексы, парки, рынки и другие.
Отмечалось, что в нынешних условиях нарастающих новых угроз и рисков общественной безопасности необходимо усилить взаимодействие между правоохранительными органами и субъектами предпринимательства в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности граждан.
Вместе с тем подчеркнута важность неукоснительного соблюдения законных прав и интересов субъектов предпринимательства и граждан при осуществлении мероприятий, связанных с обеспечением общественной безопасности.
Глава государства поручил подготовить проект нормативно-правового акта, предусматривающего обеспечение полноценного взаимодействия между правоохранительными органами, институтами гражданского общества и субъектами предпринимательства в данном направлении.
Перед руководством Министерства внутренних дел и Национальной гвардии поставлена задача по дальнейшему усилению проводимой работы по охране общественного порядка и принятию действенных мер, направленных на предупреждение возможных террористических актов и других чрезвычайных происшествий в местах массового пребывания населения.