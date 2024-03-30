https://uz.sputniknews.ru/20240330/uzbekskistan-belarus-vneshnetorgovaya-kompaniya-43207256.html

В Минске обсудили создание узбекско-белорусской внешнеторговой компании

В Минске обсудили создание узбекско-белорусской внешнеторговой компании

Sputnik Узбекистан

Кроме того, достигнута договоренность о проработке вопросов расширения сотрудничества в сфере фармацевтики и увеличения объемов внешней торговли

2024-03-30T10:35+0500

2024-03-30T10:35+0500

2024-03-30T10:47+0500

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минск

сотрудничество

экономика

культура

образование

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Создание узбекско-белорусской внешнеторговой компании, расширение сотрудничества в сфере фармацевтики, увеличение объемов внешней торговли обсудили в ходе встречи посол Узбекистана Рахматулла Назаров и председатель Минскгорисполкома Владимир Кухарев, сообщает ИА "Дунё". Говорили также о дальнейшем расширении межрегионального сотрудничества в торгово-экономической, социальной и культурной сферах.Владимир Кухарев высоко оценил итоги узбекско-белорусского межрегионального форума, состоявшегося накануне официального визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Узбекистан 7 февраля 2024 года. Он отметил, что подписание "дорожной карты", направленной на реализацию соглашения об установлении торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества в 2024-2025 годах, послужит дальнейшему укреплению отношений между двумя странами в ближайшем будущем.Подчеркнута готовность расширения сотрудничества в образовании, здравоохранении и культуре. Так, председатель Минскгорисполкома предложил представителям культурной сферы Узбекистана посетить Минск в рамках летнего музыкально-туристического сезона и представить национальные культурные традиции. Он также он пригласил узбекских спортсменов принять участие в соревнованиях, проводимых в столице Беларуси.Ранее мы сообщали, что Узбекистан и Беларусь расширяют сотрудничество в сельском хозяйстве. Министры сельского хозяйства двух стран обсудили совместную реализацию проектов по производству и переработке птицы, молочной продукции, испытания элитных сортов семенного белорусского картофеля.

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минск создание узбекско-белорусская внешнеторговая компания договоренность расширени сотрудничество фармацевтика торговля