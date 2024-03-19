https://uz.sputniknews.ru/20240319/uzbekistan-belarus-rasshiryayut-sotrudnichestvo-selskom-xozyaystvye-43029079.html

Узбекистан и Беларусь расширяют сотрудничество в сельском хозяйстве

Узбекистан и Беларусь расширяют сотрудничество в сельском хозяйстве

Sputnik Узбекистан

Министры сельского хозяйства двух стран обсудили совместную реализацию проектов по производству и переработке птицы, молочной продукции, организации испытаний элитных сортов семенного белорусского картофеля.

2024-03-19T14:01+0500

2024-03-19T14:01+0500

2024-03-19T14:01+0500

узбекистан

беларусь

экономика

сельское хозяйство

сотрудничество

видеоконференцсвязь

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ТАШКЕНТ, 19 марта — Sputnik. Узбекистан и Беларусь намерены расширить сотрудничество в сельском хозяйстве. Перспективы такого взаимодействия обсудили в формате видеоконференции министр сельского хозяйства Узбекистана Ибрагим Абдурахманов с министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Сергеем Бартошем. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РУз.В переговорах по видеосвязи участвовали также представители Комитета по развитию ветеринарии и животноводства при Министерстве сельского хозяйства, научно-исследовательских институтов и ассоциации “Узбекбаликсаноат“, а также официальные лица из Беларуси, работающие в соответствующей отрасли.В ходе встречи участники рассмотрели реализацию договоренностей, достигнутых в рамках визита делегации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси в Узбекистан.В частности, обговорили реализацию проектов по производству и переработке птицы с участием компании “Серволюкс” в Ташкентской области, производству молочной продукции ООО “Савушкин продукт” в Самаркандской области, а также испытания элитных сортов семенного картофеля белорусской селекции и вопросы выращивания сельхозпродукции при помощи метода in vitro.Читайте также Узбекистан в 2024 году планирует довести экспорт сельхозпродукции до $3,5 млрдСтороны также рассмотрели возможность создания на территории Узбекистана питомника для выращивания элитных белорусских сортов зелени и нового предприятия по возделыванию льна и первичному семеноводству.Вместе с тем участники обсудили недостатки совместных проектов по рыбоводству, а также активизацию научно-практического сотрудничества в сфере сельского хозяйства.По итогам встречи достигнута договоренность ускорить реализацию совместных взаимовыгодных проектов в сфере.

https://uz.sputniknews.ru/20240318/uzbekistan-belarus-sotrudnichestvoobrazovanie-43012782.html

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