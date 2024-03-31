https://uz.sputniknews.ru/20240331/mask-chem-dolshe-prodoljaetsya-konflikt-tem-bolshe-territoriy-rossiya-budet-priobretat-43220987.html

Маск: Чем дольше продолжается конфликт, тем больше территорий Россия будет приобретать

Маск: Чем дольше продолжается конфликт, тем больше территорий Россия будет приобретать

Sputnik Узбекистан

По мнению бизнесмена, в случае продолжения конфликта, Киев может лишиться и Одессы.

2024-03-31T17:10+0500

2024-03-31T17:10+0500

2024-03-31T17:13+0500

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Киев при условии продолжения конфликта может лишиться доступа к Черному морю, заявил американский миллиардер Илон Маск в соцсети Х, сообщает РИА Новости.По мнению бизнесмена, если конфликт будет продолжаться достаточно долго, то Киев может потерять и Одессу. Главным же вопросом, по его словам, остается, лишится ли Украина выхода к Черному морю.Миллиардер отметил, что избежать подобного развития событий можно при помощи урегулирования путем переговоров.Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев ввел запрет на них на законодательном уровне. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.

https://uz.sputniknews.ru/20240324/ssha-pridetsya-osoznat-neudobnuyu-pravdu-posle-provala-na-ukraine--smi-43123094.html

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