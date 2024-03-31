https://uz.sputniknews.ru/20240331/mask-chem-dolshe-prodoljaetsya-konflikt-tem-bolshe-territoriy-rossiya-budet-priobretat-43220987.html
Маск: Чем дольше продолжается конфликт, тем больше территорий Россия будет приобретать
Маск: Чем дольше продолжается конфликт, тем больше территорий Россия будет приобретать
Sputnik Узбекистан
По мнению бизнесмена, в случае продолжения конфликта, Киев может лишиться и Одессы.
2024-03-31T17:10+0500
2024-03-31T17:10+0500
2024-03-31T17:13+0500
в мире
россия
украина
сво
одесса
черное море
безопасность
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/14/36107577_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8d4a45a41e61f7f2d09231d0b6511daa.jpg
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Киев при условии продолжения конфликта может лишиться доступа к Черному морю, заявил американский миллиардер Илон Маск в соцсети Х, сообщает РИА Новости.По мнению бизнесмена, если конфликт будет продолжаться достаточно долго, то Киев может потерять и Одессу. Главным же вопросом, по его словам, остается, лишится ли Украина выхода к Черному морю.Миллиардер отметил, что избежать подобного развития событий можно при помощи урегулирования путем переговоров.Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев ввел запрет на них на законодательном уровне. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
https://uz.sputniknews.ru/20240324/ssha-pridetsya-osoznat-neudobnuyu-pravdu-posle-provala-na-ukraine--smi-43123094.html
россия
украина
одесса
черное море
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/14/36107577_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d8737fa4aa5f36094fd85c9e06027f1a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия украина киев одесса черное море сво
россия украина киев одесса черное море сво
Маск: Чем дольше продолжается конфликт, тем больше территорий Россия будет приобретать
17:10 31.03.2024 (обновлено: 17:13 31.03.2024)
По мнению бизнесмена, в случае продолжения конфликта, Киев может лишиться и Одессы.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik.
Киев при условии продолжения конфликта может лишиться доступа к Черному морю, заявил американский миллиардер Илон Маск в соцсети Х, сообщает РИА Новости
.
"Чем дольше продолжается конфликт, тем больше территорий Россия будет приобретать", — написал он.
По мнению бизнесмена, если конфликт будет продолжаться достаточно долго, то Киев может потерять и Одессу. Главным же вопросом, по его словам, остается, лишится ли Украина выхода к Черному морю.
Миллиардер отметил, что избежать подобного развития событий можно при помощи урегулирования путем переговоров.
"Я бы порекомендовал достичь урегулирования путем переговоров, пока этого не произошло", — резюмировал Маск.
Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев ввел запрет на них на законодательном уровне. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.