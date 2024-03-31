https://uz.sputniknews.ru/20240331/sbornaya-uzbekistana-po-dzyudo-zavoevala-pervuyu-medal-v-bolshom-shleme-v-turtsii-43216454.html

Сборная Узбекистана по дзюдо завоевала первую медаль в “Большом шлеме” в Турции

Сборная Узбекистана по дзюдо завоевала первую медаль в “Большом шлеме” в Турции

Sputnik Узбекистан

Узбекистанец обыграл соперника из Таджикистана и записал в свой актив 500 рейтинговых очков на Олимпийские игры "Париж-2024”.

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2024-03-31T11:05+0500

узбекистан

турция

дзюдо

спортивные соревнования

бронза

спорт

турнир "большого шлема"

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Сборная Узбекистана по дзюдо завоевала свою первую медаль на турнире “Большого шлема” в турецкой Анталии. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.Бронзовой награды удостоился Шахрам Ахадов, защищавший честь Узбекистана в весовой категории до 73 кг.В борьбе за третье место узбекский дзюдоист одолел Абубакра Шерова из Таджикистана. Помимо этого, Ахадов смог записать в свой актив 500 очков для мирового и Олимпийского рейтингов, которые также ценны для Олимпийских игр "Париж-2024".Отмечается, что благодаря данному результату спортсмен стал шестикратным медалистом "Большого шлема". На счету узбекского единоборца до этого уже были 1 золотая и 4 бронзовые медали.Напомним, турнир проходит с 29 по 31 марта и является одним из последних трех стартов из серии "Большого шлема" перед летними Олимпийскими играми Париж-2024.

https://uz.sputniknews.ru/20240330/dzyudo-uzbekistan-bolshoy-shlem-turtsiya-43208827.html

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