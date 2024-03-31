https://uz.sputniknews.ru/20240331/zelenyy-jeltyy-krasnyy--v-uzbekistane-vnedryat-sistemu-ekologicheskiy-transport-43219021.html

Зеленый, желтый, красный — в Узбекистане внедрят систему “Экологический транспорт”

Зеленый, желтый, красный — в Узбекистане внедрят систему “Экологический транспорт”

Sputnik Узбекистан

Автовладельцам начнут выдавать экостикеры ограничивающие доступ автомобилей в определенные экологические зоны города.

2024-03-31T13:34+0500

2024-03-31T13:34+0500

2024-03-31T13:56+0500

узбекистан

новая система

транспорт

экология

общество

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. С этого года во всех регионах Узбекистана автомобилям начнут бесплатно выдавать "зеленые", "желтые" и "красные" стикеры в зависимости от их экологической категории. Данная мера предусмотрена в постановлении Кабмина республики "О мерах по снижению негативного воздействия транспортных средств на атмосферный воздух".Согласно решению, с 1 июня в республике будет поэтапно внедряться система "Экологичный транспорт" по контролю за соблюдением допустимых нормативов вредного воздействия выбросов загрязняющих веществ от всех категорий автотранспортных средств на атмосферный воздух.Согласно документу, территории до 2030 года будут разделены на экологические зоны исходя из реальной экологической ситуации, связанной с воздухом: "чистые" ("зеленые"), "средние" ("желтые") и "вредные" ("красные").По результатам диагностического осмотра машинам будут выдавать защищенный от подделки экостикер с электронной маркировкой: зеленый — чистый, желтый — средний, красный — вредный. Диагностика и стикеры будут бесплатными.Система "Экологический транспорт" будет внедряться поэтапно:Водители автомобилей, чьи экологические параметры не соответствуют зоне региона, будут платить компенсацию, либо не смогут в нее въехать.Автомобили экстренных служб и общественный транспорт (кроме такси и маршрутных такси) могут заезжать во все экологические зоны без ограничений и запретов.Владельцам электромобилей и также новых авто экостикеры будут отправлять по почте.Для электромобилей, электромотоциклов, а также других транспортных средств, с даты выпуска которых прошло не более трех лет, владельцам будут бесплатно и без диагностики выдавать “зеленые” экостикеры.Определением и изменением границ экологических зон в регионах будут заниматься Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимиаты городов и областей по предложениям Министерства экологии.

https://uz.sputniknews.ru/20240306/tashkent-sentr-ekodiagnostika-avto-mirziyoyev-42795983.html

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