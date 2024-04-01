https://uz.sputniknews.ru/20240401/eaeu-seny-selxozprodutsiya-izmeneniya-43224158.html

Как изменились цены на сельхозпродукцию в ЕАЭС

Как изменились цены на сельхозпродукцию в ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Евразийская экономическая комиссия опубликовала данные о ценах производителей сельхозпродукции в Евразийском экономическом союзе в феврале 2024 года

2024-04-01T12:20+0500

2024-04-01T12:20+0500

2024-04-01T12:20+0500

еаэс

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сельхозпродукция

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Цены производителей сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в феврале 2024 года увеличились на 7,5% по сравнению с февралем 2023 года, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).Цены производителей продукции растениеводства выросли на 2%, продукции животноводства – на 11,5%.Снижение цен производителей сельскохозяйственной продукции наблюдалось в Армении (на 11%), Беларуси (на 2,4%) и Казахстане (на 4,1%). При этом зафиксирован рост цен в Кыргызстане (на 0,6%) и России (на 11,2%).Цены на продукцию растениеводства в феврале 2024 года (в долларах за тонну):Цены на продукцию животноводства в феврале текущего года (в долларах за тонну):Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по ЕАЭС в феврале 2024 года по сравнению с январем 2024 года составил 100,7%,

https://uz.sputniknews.ru/20240329/eaeu-pravila-tarifikatsiya-rouming-43198189.html

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