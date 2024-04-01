Как изменились цены на сельхозпродукцию в ЕАЭС
© Sputnik / Asatur YesayantsФлаги стран ЕАЭС
© Sputnik / Asatur Yesayants
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Евразийская экономическая комиссия опубликовала данные о ценах производителей сельхозпродукции в Евразийском экономическом союзе в феврале 2024 года.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Цены производителей сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в феврале 2024 года увеличились на 7,5% по сравнению с февралем 2023 года, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
"Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Евразийскому экономическому союзу в феврале 2024 года по сравнению с февралем 2023 года составил 107,5%", — говорится в сообщении.
Цены производителей продукции растениеводства выросли на 2%, продукции животноводства – на 11,5%.
Снижение цен производителей сельскохозяйственной продукции наблюдалось в Армении (на 11%), Беларуси (на 2,4%) и Казахстане (на 4,1%). При этом зафиксирован рост цен в Кыргызстане (на 0,6%) и России (на 11,2%).
Цены на продукцию растениеводства в феврале 2024 года (в долларах за тонну):
пшеница дороже всего в Казахстане (234), дешевле всего в России (114);
ячмень дороже всего в Армении (247), дешевле всего в России (103);
капуста белокочанная самая дорогая в Кыргызстане (543), самая дешевая — в Беларуси (188);
огурцы самые дорогие в России (2 178), самые дешевые — в Беларуси (1 620);
томаты дороже всего в России (2505), дешевле всего — в Кыргызстане (522). Данные по Армении отсутствуют;
морковь – Армения (301), Беларусь (177);
свекла – Армения (459), Беларусь (174);
лук – Кыргызстан (305), Казахстан (152). Данные по Армении отсутствуют;
картофель – Армения (255), Беларусь (84).
Цены на продукцию животноводства в феврале текущего года (в долларах за тонну):
крупный рогатый скот – Армения (7 758), Беларусь (1 140);
овцы и козы – Армения (7 333), Россия (1 590). Данные по Беларуси отсутствуют;
свиньи – Армения (5 965), Беларусь (1 234);
птица – Армения (6 711), Беларусь (909);
молоко сырое –Казахстан (475); Беларусь (323),
яйца куриные (за тыс. штук) – Армения (168), Беларусь (67).
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по ЕАЭС в феврале 2024 года по сравнению с январем 2024 года составил 100,7%,
29 марта, 12:40