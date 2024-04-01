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Российский боец назвал минусы трофейной немецкой БМП Marder
Российский боец назвал минусы трофейной немецкой БМП Marder
Sputnik Узбекистан
Военнослужащие РФ эвакуировали первую трофейную немецкую БМП Marder на Авдеевском участке фронта в Донбассе
2024-04-01T11:18+0500
2024-04-01T11:18+0500
2024-04-01T11:18+0500
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Немецкие БМП Marder из-за плохой проходимости не предназначены для боев в Донбассе, заявил военнослужащий группировки "Центр", участвовавший в восстановлении первой трофейной немецкой БМП данного типа, сообщает РИА Новости.Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские военнослужащие эвакуировали первую трофейную немецкую БМП Marder на Авдеевском участке фронта в Донбассе. Боевую машину вывезли из населенного пункта Северный.По словам бойца, эта техника предназначена для передвижения по асфальтированным поверхностям, а не по бездорожью.Боевая масса БМП Marder составляет более 30 тонн. Внутри помещается три человека экипажа и до семи человек десанта. БМП вооружена 20-мм автоматической пушкой RH 202 и спаренным с ней 7,62-мм пулемётом MG3, установленным на лафете сверху двухместной башни. Захват немецкой бронемашины Marder в зоне специальной военной операции и ее эвакуация позволяет российским инженерам изучить БМП. Подобные манипуляции уже проводились с танками Abrams и Leopard.
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россия боец минусы трофейноая немецкая бмп marder
россия боец минусы трофейноая немецкая бмп marder
Российский боец назвал минусы трофейной немецкой БМП Marder
Военнослужащие РФ эвакуировали первую трофейную немецкую БМП Marder на Авдеевском участке фронта в Донбассе.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik.
Немецкие БМП Marder из-за плохой проходимости не предназначены для боев в Донбассе, заявил военнослужащий группировки "Центр", участвовавший в восстановлении первой трофейной немецкой БМП данного типа, сообщает
РИА Новости.
Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские военнослужащие эвакуировали первую трофейную немецкую БМП Marder на Авдеевском участке фронта в Донбассе. Боевую машину вывезли из населенного пункта Северный.
По словам бойца, эта техника предназначена для передвижения по асфальтированным поверхностям, а не по бездорожью.
"Проходимость очень плохая, грунтозацепов нет, стоят резиновые подушки, из-за чего проходимость ухудшается. Она предназначена для передвижения по твердым грунтам, по асфальтированным дорогам, возможно по песчаным дорогам, по грязи она движется очень плохо", — рассказал собеседник агентства.
Боевая масса БМП Marder составляет более 30 тонн. Внутри помещается три человека экипажа и до семи человек десанта. БМП вооружена 20-мм автоматической пушкой RH 202 и спаренным с ней 7,62-мм пулемётом MG3, установленным на лафете сверху двухместной башни.
Захват немецкой бронемашины Marder в зоне специальной военной операции и ее эвакуация позволяет российским инженерам изучить БМП. Подобные манипуляции уже проводились с танками Abrams и Leopard.