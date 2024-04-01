https://uz.sputniknews.ru/20240401/minusy-trofeynoy-nemetskoy-bmp-marder-43223018.html

Российский боец назвал минусы трофейной немецкой БМП Marder

Российский боец назвал минусы трофейной немецкой БМП Marder

Sputnik Узбекистан

Военнослужащие РФ эвакуировали первую трофейную немецкую БМП Marder на Авдеевском участке фронта в Донбассе

2024-04-01T11:18+0500

2024-04-01T11:18+0500

2024-04-01T11:18+0500

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Немецкие БМП Marder из-за плохой проходимости не предназначены для боев в Донбассе, заявил военнослужащий группировки "Центр", участвовавший в восстановлении первой трофейной немецкой БМП данного типа, сообщает РИА Новости.Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские военнослужащие эвакуировали первую трофейную немецкую БМП Marder на Авдеевском участке фронта в Донбассе. Боевую машину вывезли из населенного пункта Северный.По словам бойца, эта техника предназначена для передвижения по асфальтированным поверхностям, а не по бездорожью.Боевая масса БМП Marder составляет более 30 тонн. Внутри помещается три человека экипажа и до семи человек десанта. БМП вооружена 20-мм автоматической пушкой RH 202 и спаренным с ней 7,62-мм пулемётом MG3, установленным на лафете сверху двухместной башни. Захват немецкой бронемашины Marder в зоне специальной военной операции и ее эвакуация позволяет российским инженерам изучить БМП. Подобные манипуляции уже проводились с танками Abrams и Leopard.

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