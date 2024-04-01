https://uz.sputniknews.ru/20240401/noch-predopredeleniya-v-ramazan-2024-kogda-nastupit-i-kak-otmechat-43229849.html

Ночь Предопределения в Рамазан 2024: когда наступит и как отмечать

Ночь Предопределения в Рамазан 2024: когда наступит и как отмечать

Sputnik Узбекистан

В священном писании говорится, что в ночь Могущества и Предопределения пророку Мухаммеду были ниспосланы первые суры священного Корана. Поэтому Ляйлят-аль-Кадр — самая важная ночь в году для каждого мусульманина.

2024-04-01T22:02+0500

2024-04-01T22:02+0500

2024-04-01T22:02+0500

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В Коране сказано, что ночь Ляйлят-аль-Кадр лучше, чем тысяча месяцев, в которых ее нет. Эта ночь — самая значимая в году для каждого мусульманина, поскольку в это время Всевышний предопределяет судьбу человека на целый год. На какое число она приходится в 2024 году и какие с ней связаны обычаи и приметы— в материале Sputnik Узбекистан.Когда наступит ночь ПредопределенияТочное время наступления Ляйлят-аль-Кадр никому неизвестно. Согласно Священной Книге мусульман, ночь Предопределения приходится на одну из десяти последних ночей месяца Рамазана.Пророк Мухаммед говорил: "Ждите наступления ночи предопределения в одну из десяти последних нечетных ночей Рамадана". Таким образом ночь Ляйлят-аль аль-Кадр может наступить в любое нечетное число, начиная с 21-й и заканчивая 29-й ночью Священного месяца Рамазан. В 2024-м священный месяц поста в большинстве мусульманских стран начался 11 марта с закатом солнца.По мнению исламских ученых, мудрость отсутствия точной даты наступления самой важной для каждого мусульманина ночи в том, чтобы правоверные усердно молились Всевышнему все последние десять ночей Рамадана, не полагаясь только на эту ночь.Как сообщили в Управлении мусульман Узбекистана, 27-я ночь священного месяца Рамазана в 2024 году приходится на ночь с 5 на 6 апреля.По приметам, в ночь аль-Кадр сохраняется безоблачная погода, не бывает ни особого холода, ни жары, до рассвета не падают звезды и метеориты, а луна светит ясно.Ночь аль-Кадр отличается необычным блеском, сиянием, а наутро Солнце восходит как полная Луна — без ослепляющих лучей, с нежным светом. Мусульмане считают, что Аллах в этот день запрещает нечистой силе подниматься вместе с Солнцем.Как нужно встречать Ночь МогуществаВ ночь Ляйлят-аль-Кадр нельзя спать, нужно читать до самого рассвета Коран и молиться всей душой. Награда Всевышнего за совершенный в это время намаз тысячекратно усиливается. Усердно молящиеся могут рассчитывать на то, что их мольбы будут услышаны и самые заветные желания исполнены. Календарь Ураза-2024: время сухур и ифтарМатериал подготовлен на основе открытых источников.

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ночь предопределения в рамазан 2024 когда наступит как отмечать ляйлят-аль-кадр