https://uz.sputniknews.ru/20240402/chasov-yar-poterya-strategicheskoye-znacheniye-vsu-43247225.html
Часов Яр в ДНР теряет стратегическое значение для ВСУ — причина
Часов Яр в ДНР теряет стратегическое значение для ВСУ — причина
Sputnik Узбекистан
Российская армия взяла под огневой контроль дороги, ведущие в населенный пункт
2024-04-02T14:30+0500
2024-04-02T14:30+0500
2024-04-02T14:30+0500
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Город Часов Яр в Донецкой Народной Республике, с 2014 года являющийся важным логистическим хабом для ВСУ, теряет стратегическое значение для украинской армии после того, как российские войска взяли под огневой контроль ведущие туда дороги, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.Также Кимаковский добавил, что с 2014 года противник использовал Часов Яр для ротации: в Артемовске производили погрузку "потрепанных" в боях частей ВСУ, которые сменяли "свежие". Таким образом эти два железнодорожных узла являлись для украинского командования ключевыми.Ранее британская газета Times опубликовала рассказ офицера спецназа ВСУ о том, что ситуация в подконтрольном украинским силам городе Часов Яр плохая и ежедневно ухудшается.Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что российские военные продвигаются в районе Часова Яра. По его оценке, это позволяет говорить о возможности начать в обозримой перспективе восстановительные работы в Артемовске.Для справки: Часов Яр — небольшой город с довоенным населением около 12 тыс. человек — расположен в семи километрах к западу от Артемовска. Сейчас российские войска ведут бои на его окраинах к востоку, со стороны Красного, освобожденного в субботу, и к северо-востоку, со стороны Богдановки. Город находится на возвышенности: перепад высот от Красного до центра Часова Яра составляет 110 метров. Эта географическая особенность делает населенный пункт важным укрепрайоном ВСУ, откуда на километры просматривается окружающая местность. Эта же особенность не менее важна и для российской армии. Его освобождение, вероятнее всего, заставит ВСУ отойти из соседних населенных пунктов, расположенных в низине: Николаевки, Чернового, Новодмитровки и, самое главное, Константиновки — крупного города с довоенным населением 67 тыс. человек в 11 километрах к юго-западу от Часова Яра. В будущем Константиновка может стать плацдармом для наступления на Краматорск, где расположен один из главных штабов донбасской группировки ВСУ.
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часов яр потеря стратегическое значение всу россия армия огневой контроль дороги населенный пункт
часов яр потеря стратегическое значение всу россия армия огневой контроль дороги населенный пункт
Часов Яр в ДНР теряет стратегическое значение для ВСУ — причина
Российская армия взяла под огневой контроль дороги, ведущие в населенный пункт.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik.
Город Часов Яр в Донецкой Народной Республике, с 2014 года являющийся важным логистическим хабом для ВСУ, теряет стратегическое значение для украинской армии после того, как российские войска взяли под огневой контроль ведущие туда дороги, сообщает РИА Новости
со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.
"Сейчас с учетом того, что наши войска уже находятся в километре от Часова Яра, для ВСУ складываются очень серьезные проблемы, потому что это логистический хаб, включающий и склады, и укрепрайон, и обеспечение. Сейчас под нашим контролем находятся фактически все дороги, поэтому для ВСУ этот город уже в скором времени потеряет стратегическое значение, которое было до артемовской и часовоярской операций", — сказал он.
Также Кимаковский добавил, что с 2014 года противник использовал Часов Яр для ротации: в Артемовске производили погрузку "потрепанных" в боях частей ВСУ, которые сменяли "свежие". Таким образом эти два железнодорожных узла являлись для украинского командования ключевыми.
Ранее британская газета Times опубликовала рассказ офицера спецназа ВСУ о том, что ситуация в подконтрольном украинским силам городе Часов Яр плохая и ежедневно ухудшается.
Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что российские военные продвигаются в районе Часова Яра. По его оценке, это позволяет говорить о возможности начать в обозримой перспективе восстановительные работы в Артемовске.
Для справки: Часов Яр — небольшой город с довоенным населением около 12 тыс. человек — расположен в семи километрах к западу от Артемовска. Сейчас российские войска ведут бои на его окраинах к востоку, со стороны Красного, освобожденного в субботу, и к северо-востоку, со стороны Богдановки.
Город находится на возвышенности: перепад высот от Красного до центра Часова Яра составляет 110 метров. Эта географическая особенность делает населенный пункт важным укрепрайоном ВСУ, откуда на километры просматривается окружающая местность.
Эта же особенность не менее важна и для российской армии. Его освобождение, вероятнее всего, заставит ВСУ отойти из соседних населенных пунктов, расположенных в низине: Николаевки, Чернового, Новодмитровки и, самое главное, Константиновки — крупного города с довоенным населением 67 тыс. человек в 11 километрах к юго-западу от Часова Яра. В будущем Константиновка может стать плацдармом для наступления на Краматорск, где расположен один из главных штабов донбасской группировки ВСУ.