https://uz.sputniknews.ru/20240402/rossiya-zaplatila-ochen-vysokuyu-senu-za-terakt-krokus-siti-xolle-putin-43255550.html

Россия заплатила очень высокую цену за теракт в "Крокус сити холле" — Путин

Россия заплатила очень высокую цену за теракт в "Крокус сити холле" — Путин

Sputnik Узбекистан

Президент России Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел.

2024-04-02T19:20+0500

2024-04-02T19:20+0500

2024-04-02T19:20+0500

россия

мвд

заседание

безопасность

теракт

миграция

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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Россия заплатила очень высокую цену за теракт в "Крокус сити холле", анализ ситуации работы надзорных органов должен быть предельно объективным и профессиональным, заявил Владимир Путин, на заседании коллегии МВД, сообщает РИА Новости. Вместе с тем президент заявил, что Россия доберется до всех бенефициаров и заказчиков теракта в "Крокус сити холле".Кроме того, глава РФ призвал не допустить роста ксенофобии и исламофобии после теракта.Также президент РФ попросил уделить внимание общественному порядку, борьбе с экстремизмом, пресечению незаконной миграции, а также действиям МВД по нейтрализации организованной преступности.Он добавил, что особенно это касается тех регионов, которые находятся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции.Важные объекты должны быть под постоянным контролем, в том числе МВД, заявил глава РФ.Говоря о миграционной политике президент подчеркнул, что нужно обеспечить интересы и безопасность государства и общества, а также сохранить межнациональный мир.Путин назвал нелегальную миграцию причинами проявления экстремизма. По его словам, питательная среда для экстремистской деятельности и уголовщины во многих случаях кроется в нелегальной миграции.Кроме того, на заседании коллегии МВД он заявил о необходимости кардинально обновить подходы к миграционной политике, отметив, что соотечественники годами не могут получить гражданство.Кроме того, он попросил уделить внимание общественному порядку, борьбе с экстремизмом, пресечению незаконной миграции.Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД поблагодарил ведомство отметив, что нерешенных проблем много, но работа ведется большая.

https://uz.sputniknews.ru/20240326/putin-tsel-krovavogo-terakta-v-krokuse--poseyat-paniku--43141975.html

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