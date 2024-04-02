https://uz.sputniknews.ru/20240402/rossiya-zaplatila-ochen-vysokuyu-senu-za-terakt-krokus-siti-xolle-putin-43255550.html
Россия заплатила очень высокую цену за теракт в "Крокус сити холле" — Путин
Россия заплатила очень высокую цену за теракт в "Крокус сити холле" — Путин
Sputnik Узбекистан
Президент России Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел.
2024-04-02T19:20+0500
2024-04-02T19:20+0500
2024-04-02T19:20+0500
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мвд
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безопасность
теракт
миграция
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Россия заплатила очень высокую цену за теракт в "Крокус сити холле", анализ ситуации работы надзорных органов должен быть предельно объективным и профессиональным, заявил Владимир Путин, на заседании коллегии МВД, сообщает РИА Новости. Вместе с тем президент заявил, что Россия доберется до всех бенефициаров и заказчиков теракта в "Крокус сити холле".Кроме того, глава РФ призвал не допустить роста ксенофобии и исламофобии после теракта.Также президент РФ попросил уделить внимание общественному порядку, борьбе с экстремизмом, пресечению незаконной миграции, а также действиям МВД по нейтрализации организованной преступности.Он добавил, что особенно это касается тех регионов, которые находятся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции.Важные объекты должны быть под постоянным контролем, в том числе МВД, заявил глава РФ.Говоря о миграционной политике президент подчеркнул, что нужно обеспечить интересы и безопасность государства и общества, а также сохранить межнациональный мир.Путин назвал нелегальную миграцию причинами проявления экстремизма. По его словам, питательная среда для экстремистской деятельности и уголовщины во многих случаях кроется в нелегальной миграции.Кроме того, на заседании коллегии МВД он заявил о необходимости кардинально обновить подходы к миграционной политике, отметив, что соотечественники годами не могут получить гражданство.Кроме того, он попросил уделить внимание общественному порядку, борьбе с экстремизмом, пресечению незаконной миграции.Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД поблагодарил ведомство отметив, что нерешенных проблем много, но работа ведется большая.
https://uz.sputniknews.ru/20240326/putin-tsel-krovavogo-terakta-v-krokuse--poseyat-paniku--43141975.html
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россия заседание коллегии мвд рф теракт безопасность миграция
россия заседание коллегии мвд рф теракт безопасность миграция
Россия заплатила очень высокую цену за теракт в "Крокус сити холле" — Путин
Президент России Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik.
Россия заплатила очень высокую цену за теракт в "Крокус сити холле", анализ ситуации работы надзорных органов должен быть предельно объективным и профессиональным, заявил Владимир Путин, на заседании коллегии МВД, сообщает РИА Новости
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"Мы заплатили очень высокую цену, и весь анализ ситуации должен быть предельно объективным и профессиональным. Это важно, прежде всего, чтобы вывести на новый уровень обеспечение правопорядка и безопасности в местах массового пребывания людей, на спортивных сооружениях, транспорте, в торгово-развлекательных центрах, школах, больницах, вузах, театрах и так далее", — сказал Путин.
Вместе с тем президент заявил, что Россия доберется до всех бенефициаров и заказчиков теракта в "Крокус сити холле".
"Нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья, цепочки конечных преступных бенефициаров этого злодеяния. Мы безусловно до них доберемся", — подчеркнул Путин.
Кроме того, глава РФ призвал не допустить роста ксенофобии и исламофобии после теракта.
"Вместе с тем недопустимо, хочу это подчеркнуть, использовать недавние трагические события для провоцирования национальной розни, ксенофобии, исламофобии и так далее", — сказал глава РФ.
Также президент РФ попросил уделить внимание общественному порядку, борьбе с экстремизмом, пресечению незаконной миграции, а также действиям МВД по нейтрализации организованной преступности.
"Готовность к чрезвычайным ситуациям нужно наращивать постоянно. Это касается всех служб федерации и всех служб наших правоохранительных органов и всех субъектов федерации", — сказал Путин.
Он добавил, что особенно это касается тех регионов, которые находятся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции.
Важные объекты должны быть под постоянным контролем, в том числе МВД, заявил глава РФ.
Говоря о миграционной политике президент подчеркнул, что нужно обеспечить интересы и безопасность государства и общества, а также сохранить межнациональный мир.
"Прежде всего нужно обеспечить интересы и безопасность государства и общества, сберечь, сохранить межэтническое и межрелигиозное согласие, нашу культурную, языковую самобытность — все то, что является силой России", — сказал Путин.
Путин назвал нелегальную миграцию причинами проявления экстремизма. По его словам, питательная среда для экстремистской деятельности и уголовщины во многих случаях кроется в нелегальной миграции.
"На недавних коллегиях ФСБ и Генеральной прокуратуры обращал особое внимание на необходимость эффективной борьбы с любыми экстремистскими проявлениями. Вы знаете, что питательная среда для такой экстремистской детальности, да и просто откровенной уголовщины – это, во многих случаях, нелегальная миграция", — отметил российский лидер.
Кроме того, на заседании коллегии МВД он заявил о необходимости кардинально обновить подходы к миграционной политике, отметив, что соотечественники годами не могут получить гражданство.
"Необходимы современные цифровые электронные базы биометрических данных, те, что сейчас работают, их, судя по всему, недостаточно. Они не позволяют в полном объеме купировать риски, рецидивы незаконной миграции, при этом наши соотечественники, у которых предки выросли в самых что ни на есть центральных регионах нашей страны, гражданство порой не могут получить годами", — сказал Путин.
Кроме того, он попросил уделить внимание общественному порядку, борьбе с экстремизмом, пресечению незаконной миграции.
"Прошу уделить особое внимание таким приоритетам, как обеспечение общественного порядка, борьба с экстремизмом, пресечение незаконной миграции, работа участковых служб, а также действиям МВД по нейтрализации организованной преступности", — сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД поблагодарил ведомство отметив, что нерешенных проблем много, но работа ведется большая.
"По итогам обсуждения обозначенных и других тем, конечно, жду от вас конкретных законодательных, правоприменительных, управленческих предложений. Ну и в завершение скажу, что нерешенных проблем, конечно, очень много, но и работа проделана и ведется очень большая. Поэтому хочу поблагодарить за это руководство и личный состав МВД", — сказал Путин.