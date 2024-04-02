https://uz.sputniknews.ru/20240402/uzbekistan-i-tyumenskaya-oblast-planiruyut-aktivizirovat-delovye-svyazi-43251456.html

Узбекистан и Тюменская область активизируют деловые связи — подробности

Узбекистан и Тюменская область активизируют деловые связи — подробности

Sputnik Узбекистан

Главы Торгово-промышленных палат республики и российского региона обсудили в Ташкенте вопросы двустороннего взаимодействия.

2024-04-02T18:10+0500

2024-04-02T18:10+0500

2024-04-02T18:11+0500

узбекистан

россия

тюменская область

сотрудничество

бизнес

экономика

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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Торгово-промышленная палата (ТПП) Узбекистана и Тюменская область намерены активизировать деловые связи. В этой связи на осень 2024 года запланирован ряд совместных мероприятий, сообщает пресс-служба ТПП РУз.Вопросы двустороннего взаимодействия обсудили на встрече в Ташкенте заместитель председателя ТПП Узбекистана Дильшод Расулов и президент ТПП Тюменской области, советник губернатора Ольга Езикеева.Стороны отметили положительную динамику взаимной торговли между странами в последние годы, а также проанализировали современное состояние межрегионального сотрудничества Узбекистана и России.По данным торгового представительства РФ в республике, с Узбекистаном сотрудничают около 80 российских регионов. Наибольшую активность проявляют Татарстан, Челябинская область и Москва.Читайте также Татарстан и Сурхандарья выведут сотрудничество на новый уровень — подробности.

узбекистан

россия

тюменская область

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