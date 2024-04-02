https://uz.sputniknews.ru/20240402/uzbekistan-i-tyumenskaya-oblast-planiruyut-aktivizirovat-delovye-svyazi-43251456.html
Узбекистан и Тюменская область активизируют деловые связи — подробности
Узбекистан и Тюменская область активизируют деловые связи — подробности
Sputnik Узбекистан
Главы Торгово-промышленных палат республики и российского региона обсудили в Ташкенте вопросы двустороннего взаимодействия.
2024-04-02T18:10+0500
2024-04-02T18:10+0500
2024-04-02T18:11+0500
узбекистан
россия
тюменская область
сотрудничество
бизнес
экономика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/02/43250554_0:22:1280:742_1920x0_80_0_0_aaf243267647defd7b585e1fcec73e5b.jpg
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Торгово-промышленная палата (ТПП) Узбекистана и Тюменская область намерены активизировать деловые связи. В этой связи на осень 2024 года запланирован ряд совместных мероприятий, сообщает пресс-служба ТПП РУз.Вопросы двустороннего взаимодействия обсудили на встрече в Ташкенте заместитель председателя ТПП Узбекистана Дильшод Расулов и президент ТПП Тюменской области, советник губернатора Ольга Езикеева.Стороны отметили положительную динамику взаимной торговли между странами в последние годы, а также проанализировали современное состояние межрегионального сотрудничества Узбекистана и России.По данным торгового представительства РФ в республике, с Узбекистаном сотрудничают около 80 российских регионов. Наибольшую активность проявляют Татарстан, Челябинская область и Москва.Читайте также Татарстан и Сурхандарья выведут сотрудничество на новый уровень — подробности.
узбекистан
россия
тюменская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/02/43250554_1:0:1138:853_1920x0_80_0_0_1f741a3f6a12734c57b6ccc0324f613a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан россия тюменская область сотрудничество деловые связи бизнес экономика
узбекистан россия тюменская область сотрудничество деловые связи бизнес экономика
Узбекистан и Тюменская область активизируют деловые связи — подробности
18:10 02.04.2024 (обновлено: 18:11 02.04.2024)
Главы торгово-промышленных палат республики и российского региона обсудили в Ташкенте вопросы двустороннего взаимодействия.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Торгово-промышленная палата (ТПП) Узбекистана и Тюменская область намерены активизировать деловые связи. В этой связи на осень 2024 года запланирован ряд совместных мероприятий, сообщает пресс-служба ТПП РУз.
Вопросы двустороннего взаимодействия обсудили на встрече в Ташкенте заместитель председателя ТПП Узбекистана Дильшод Расулов и президент ТПП Тюменской области, советник губернатора Ольга Езикеева.
"Особое внимание было уделено вопросам налаживания взаимного сотрудничества между деловыми кругами Узбекистана и Тюменской области", — говорится в сообщении.
Стороны отметили положительную динамику взаимной торговли между странами в последние годы, а также проанализировали современное состояние межрегионального сотрудничества Узбекистана и России.
"В целях содействия установлению прямых связей между предприятиями и организациями двух стран стороны обсудили план совместных мероприятий, намеченных на осень этого года", — добавили в пресс-службе.
По данным торгового представительства РФ в республике, с Узбекистаном сотрудничают около 80 российских регионов. Наибольшую активность проявляют Татарстан, Челябинская область и Москва.