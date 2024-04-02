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https://uz.sputniknews.ru/20240402/uzbekistan-knr-sotrudnichestvo-bezopasnost-43243022.html
Узбекистан и КНР координируют усилия в борьбе с угрозами безопасности
Узбекистан и КНР координируют усилия в борьбе с угрозами безопасности
Sputnik Узбекистан
Стороны отметили потенциал и возможности для плодотворного межведомственного взаимодействия в правоохранительной сфере
2024-04-02T09:25+0500
2024-04-02T10:09+0500
узбекистан
китай
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
делегация
сотрудничество
безопасность
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Вопросы расширения практического сотрудничества и координации совместных усилий в борьбе с современными вызовами и угрозами безопасности находились в центре внимания в ходе встречи Шавката Мирзиёева с делегацией КНР во главе с членом Государственного совета, министром общественной безопасности Ван Сяохуном, сообщает пресс-служба президента.Высокий гость, прибывший в республику в развитие договоренностей январской встречи на высшем уровне, передал лидеру Узбекистана приветствия и наилучшие пожелания от Председателя КНР Си Цзиньпина.В свою очередь Мирзиёев отметил нынешний высокий уровень узбекско-китайских отношений дружбы и всепогодного стратегического партнерства.Стороны подчеркнули потенциал и возможности для плодотворного межведомственного взаимодействия в правоохранительной сфере, обозначив ряд приоритетных направлений.Также состоялся обмен мнениями по вопросам регионального взаимодействия.
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узбекистан, китай, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, делегация, сотрудничество, безопасность
узбекистан, китай, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, делегация, сотрудничество, безопасность

Узбекистан и КНР координируют усилия в борьбе с угрозами безопасности

09:25 02.04.2024 (обновлено: 10:09 02.04.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял делегацию КНР во главе с министром общественной безопасности Ваном Сяохуном
Шавкат Мирзиёев принял делегацию КНР во главе с министром общественной безопасности Ваном Сяохуном - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Стороны отметили потенциал и возможности для плодотворного межведомственного взаимодействия в правоохранительной сфере.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Вопросы расширения практического сотрудничества и координации совместных усилий в борьбе с современными вызовами и угрозами безопасности находились в центре внимания в ходе встречи Шавката Мирзиёева с делегацией КНР во главе с членом Государственного совета, министром общественной безопасности Ван Сяохуном, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял делегацию КНР во главе с министром общественной безопасности Ваном Сяохуном
Шавкат Мирзиёев принял делегацию КНР во главе с министром общественной безопасности Ваном Сяохуном - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2024
Шавкат Мирзиёев принял делегацию КНР во главе с министром общественной безопасности Ваном Сяохуном
© Пресс-служба президента Узбекистана
Высокий гость, прибывший в республику в развитие договоренностей январской встречи на высшем уровне, передал лидеру Узбекистана приветствия и наилучшие пожелания от Председателя КНР Си Цзиньпина.
В свою очередь Мирзиёев отметил нынешний высокий уровень узбекско-китайских отношений дружбы и всепогодного стратегического партнерства.
Стороны подчеркнули потенциал и возможности для плодотворного межведомственного взаимодействия в правоохранительной сфере, обозначив ряд приоритетных направлений.
"В качестве приоритетных направлений названы обмен опытом и проведение совместных мероприятий по основным направлениям общественной безопасности, внедрение современных информационных технологий и инновационных методов работы, борьба с киберпреступностью, подготовка квалифицированных специалистов и другие", — говорится в сообщении.
Также состоялся обмен мнениями по вопросам регионального взаимодействия.
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