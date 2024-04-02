https://uz.sputniknews.ru/20240402/uzbekistan-knr-sotrudnichestvo-bezopasnost-43243022.html

Узбекистан и КНР координируют усилия в борьбе с угрозами безопасности

Узбекистан и КНР координируют усилия в борьбе с угрозами безопасности

Sputnik Узбекистан

Стороны отметили потенциал и возможности для плодотворного межведомственного взаимодействия в правоохранительной сфере

2024-04-02T09:25+0500

2024-04-02T09:25+0500

2024-04-02T10:09+0500

узбекистан

китай

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

делегация

сотрудничество

безопасность

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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Вопросы расширения практического сотрудничества и координации совместных усилий в борьбе с современными вызовами и угрозами безопасности находились в центре внимания в ходе встречи Шавката Мирзиёева с делегацией КНР во главе с членом Государственного совета, министром общественной безопасности Ван Сяохуном, сообщает пресс-служба президента.Высокий гость, прибывший в республику в развитие договоренностей январской встречи на высшем уровне, передал лидеру Узбекистана приветствия и наилучшие пожелания от Председателя КНР Си Цзиньпина.В свою очередь Мирзиёев отметил нынешний высокий уровень узбекско-китайских отношений дружбы и всепогодного стратегического партнерства.Стороны подчеркнули потенциал и возможности для плодотворного межведомственного взаимодействия в правоохранительной сфере, обозначив ряд приоритетных направлений.Также состоялся обмен мнениями по вопросам регионального взаимодействия.

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узбекистан, китай, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, делегация, сотрудничество, безопасность