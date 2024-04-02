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В Астане соберутся секретари Совбезов стран ШОС – что обсудят
В Астане соберутся секретари Совбезов стран ШОС – что обсудят
Sputnik Узбекистан
Заседание секретарей Совбезов Шанхайской организации сотрудничества пройдет 2-3 апреля в Астане под председательством Казахстана.
2024-04-02T13:25+0500
2024-04-02T13:25+0500
2024-04-02T13:59+0500
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заседание
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безопасность
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Очередная встреча секретарей советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Астане 2-3 апреля. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.По словам представителя министерства иностранных дел, встреча членов Советов безопасности государств ШОС пройдет под председательством Казахстана.В качестве гостей мероприятия приглашены государства-наблюдатели ШОС— Беларусь и Монголия.По итогам мероприятия планируется подписание протокола встречи секретарей Совбезов стран-членов ШОС, в котором отразятся общие подходы государств к дальнейшему развитию многостороннего партнерства по вопросам региональной и международной безопасности.
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шос совбез заседание встреча казахстан астана безопасность
шос совбез заседание встреча казахстан астана безопасность
В Астане соберутся секретари Совбезов стран ШОС – что обсудят
13:25 02.04.2024 (обновлено: 13:59 02.04.2024)
Заседание секретарей Совбезов Шанхайской организации сотрудничества пройдет 2-3 апреля в Астане под председательством Казахстана.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Очередная встреча секретарей советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Астане 2-3 апреля. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
По словам представителя министерства иностранных дел, встреча членов Советов безопасности государств ШОС пройдет под председательством Казахстана.
"2-3 апреля в Астане состоится 19-я встреча секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Предстоящее мероприятие пройдет под председательством Казахстана. Впервые в нем примет участие Иран в качестве полноправного государства-члена ШОС", — сказал он.
В качестве гостей мероприятия приглашены государства-наблюдатели ШОС— Беларусь и Монголия.
"В рамках встречи планируется обмен мнениями по актуальным международным вопросам зоны ответственности ШОС, в том числе по совместному противодействию силам "трех зол" — терроризму, сепаратизму и экстремизму, незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, транснациональной организованной преступности, а также по сотрудничеству по линии информационной безопасности и взаимодействию в рамках многосторонних объединений — ООН, СВМДА и ОДКБ", — подчеркнул Смадияров.
По итогам мероприятия планируется подписание протокола встречи секретарей Совбезов стран-членов ШОС, в котором отразятся общие подходы государств к дальнейшему развитию многостороннего партнерства по вопросам региональной и международной безопасности.