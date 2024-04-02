https://uz.sputniknews.ru/20240402/zavtrak-produkty-vrach-rekomendatsii-43244853.html

Врач: Какие продукты не стоит есть на завтрак

Врач: Какие продукты не стоит есть на завтрак

Sputnik Узбекистан

Также из утреннего меню нужно исключить газированные напитки и алкоголь

2024-04-02T22:06+0500

2024-04-02T22:06+0500

2024-04-02T22:06+0500

это интересно

мнение эксперта

еда

здоровье

продукты

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0c/16/21900656_0:294:3072:2022_1920x0_80_0_0_e27f8b3e663a4ff2d4329b6218ecc776.jpg

В первом приеме пищи не должно быть жареного, копченого и острого, а чай и кофе нужно пить через полчаса после приема пищи, рассказала РИА Новости врач-диетолог Маргарита Королева. По словам специалиста, чай и кофе подходят для завтрака, однако пить их сразу после приема пищи нежелательно. А вот алкоголь и газированные напитки нужно из утреннего меню исключить.По ее мнению, на завтрак можно приготовить яичницу и различные виды омлетов, но без колбасы. Исключение — домашняя колбаса собственного приготовления, и то в небольшом объеме для придания вкуса блюду.Также она добавила, что лучше всего для завтрака подойдут зерновые, кисломолочные продукты, термически обработанные источники полноценного белка, овощи.В заключение врач-диетолог напомнила, что на завтрак должно приходиться примерно 25% от общей суточной калорийности. Высокий обмен веществ позволит организму не только воспринять и переварить пищу, но включить метаболические цепочки, чтобы начало дня стало продуктивным.

https://uz.sputniknews.ru/20240325/chem-opasna-peredozirovka-vitaminov--vrach-43132696.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

врач завтрак продукты