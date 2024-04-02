Врач: Какие продукты не стоит есть на завтрак
© Depositphotos.com / LiSa_16Здоровый плотный завтрак
© Depositphotos.com / LiSa_16
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Также из утреннего меню нужно исключить газированные напитки и алкоголь.
В первом приеме пищи не должно быть жареного, копченого и острого, а чай и кофе нужно пить через полчаса после приема пищи, рассказала РИА Новости врач-диетолог Маргарита Королева.
"Утром не следует злоупотреблять консервированными продуктами с добавлением уксуса, избытком соли. Жареные, копченые, острые продукты тоже не подходят для завтрака. Ну и, безусловно, я никому не рекомендую в большом объеме есть рафинированные продукты, пресыщенные солью и сахаром в сочетании с жиром", — отметила она.
По словам специалиста, чай и кофе подходят для завтрака, однако пить их сразу после приема пищи нежелательно. А вот алкоголь и газированные напитки нужно из утреннего меню исключить.
"Если мы запиваем завтрак чаем, белок из состава омлета, например, не будет усваиваться так активно желудком. Нужно пить как минимум через полчаса после завтрака", — объяснила диетолог.
По ее мнению, на завтрак можно приготовить яичницу и различные виды омлетов, но без колбасы. Исключение — домашняя колбаса собственного приготовления, и то в небольшом объеме для придания вкуса блюду.
"Но правильнее будет просто яйцо с добавлением небольшого количества овощей, зелени, может, кедровых орехов. Да, разнообразить омлет можно, так как именно благодаря этому мы получим большое количество разных питательных компонентов", — рекомендовала Королева.
Также она добавила, что лучше всего для завтрака подойдут зерновые, кисломолочные продукты, термически обработанные источники полноценного белка, овощи.
В заключение врач-диетолог напомнила, что на завтрак должно приходиться примерно 25% от общей суточной калорийности. Высокий обмен веществ позволит организму не только воспринять и переварить пищу, но включить метаболические цепочки, чтобы начало дня стало продуктивным.
25 марта, 22:02