https://uz.sputniknews.ru/20240403/ekonomika-socrazvitie-tashkenta-chem-govorili-na-gorodskom-kengashe-43270500.html

Экономика и соцразвитие Ташкента — о чем говорили на городском кенгаше

Экономика и соцразвитие Ташкента — о чем говорили на городском кенгаше

Sputnik Узбекистан

На внеочередной сессии Кенгаша народных депутатов города с участием президента выделены экономические и социальные проблемы, среди которых неиспользуемые возможности для повышения доходов населения.

2024-04-03T18:42+0500

2024-04-03T18:42+0500

2024-04-03T18:42+0500

узбекистан

ташкент

общество

экономика

социальное развитие

инвестиции

доходы

население

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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. В Ташкенте состоялась внеочередная сессия Кенгаша народных депутатов города с участием президента Шавката Мирзиёева. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.На встрече с общественностью столицы президент акцентировал внимание на актуальных вопросах настоящего времени, а также отметил важность минимизации негативного влияния сложившейся ситуации в мировой экономике, в том числе в странах-партнерах на экономику и доходы населения Узбекистана.В этом контексте выделены проблемы в деятельности ответственных лиц и неиспользуемые возможности в районах. В частности, было отмечено, что на сегодняшний день в городе Ташкенте много инвесторов и предпринимателей, желающих реализовать проекты. Создать для них условия возможно путем регистрации неиспользуемых земель, выставив на аукцион 979 участков и 175 гектаров земли, перешедшей из сельскохозяйственной категории в промышленную и жилых зон.Говорилось и о том, что в Янгихаётском районе создается специальная промзона "Янги авлод" на площади 764 гектара. Местные и иностранные предприниматели выразили интерес к реализации проектов на $2,5 млрд, что даст возможность создать десятки тысяч рабочих мест.В настоящее время требуется трудоустройство 80 тысяч экономически активных граждан. Вместе с тем существует 98 тысяч вакансий на предприятиях и в организациях столицы.На сессии проанализировали возможности экономического и социального развития города на примере Юнусабадского района.Отмечалось, что за последние семь лет в район было вложено $1,7 млрд иностранных инвестиций. Это позволило увеличить количество предприятий, торговых и сервисных объектов до 3,5 тысячи и создать 20 тысяч рабочих мест. Были построены новые жилые дома для 6 тысяч семей, созданы 8 тысяч ученических мест, открыты 3 высших учебных заведения.В настоящее время район лидирует по объему налоговых поступлений, однако его доля в промышленности столицы находится на последнем месте. Исходя из этого, обозначены неиспользуемые возможности для повышения доходов населения.В частности, 9 филиалов банков в Юнусабадском районе станут "мостом" между крупными клиентами и 64 махаллями. С увеличением доходов семей вырастет и спрос на продукцию предпринимателей, являющихся клиентами банков. Президент отметил, что банкам предстоит активно включиться в увеличение доходов населения и стабильное развитие экономики района. Для клиентов, создающих рабочие места, будет снижаться процентная ставка по кредитам. Ответственным лицам дано указание создать "Юнусабадский опыт" поддержки предпринимательства и повышения благосостояния населения.Говорилось также о том, что Юнусабад имеет множество "точек роста" для бизнеса. С целью привлечения новых инвестиций возможна реализация проектов в сфере торговли, услуг и питания на базе старых сооружений или зданий госорганизаций, что позволит создать 7 тысяч рабочих мест.Подчеркивалось также, что в условиях ограниченности земли необходимо развивать промышленность и торговлю за счет вертикального расширения инфраструктуры. К примеру, при реконструкции городской больницы № 7 на освободившейся территории будет построена многопрофильная клиника на 420 мест с участием корейских инвесторов.В сфере соцобслуживания можно создать тысячи рабочих мест, увеличивая число проектов государственно-частного партнерства. По результатам исследований в Юнусабаде были определены возможности привлечения $600 млн инвестиций и создания 35 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест.Правительству поручено изучить все районы и создать в городе Ташкенте 250 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест и привлечь $2 млрд инвестиций.Вместе с тем президент поставил задачу внедрить в столице передовой международный опыт промышленности, инфраструктуры, предпринимательства и коммунальных услуг.Отдельное внимание уделено благоустройству махаллей: активизации работы по озеленению улиц и дворов, поддержанию чистоты территории при руководящей роли председателей махаллей и представителей старшего поколения.Для стимулирования этой работы глава государства предложил провести конкурс и подарить по итогам года электромобиль самой образцовой махалле.

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