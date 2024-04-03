https://uz.sputniknews.ru/20240403/genprokuror-uzbekistana-vstretilsya-s-predsedatelem-sk-rossii-43263001.html

Генпрокурор Узбекистана встретился с Председателем СК России

Генпрокурор Узбекистана встретился с Председателем СК России

Sputnik Узбекистан

Первая встреча, состоявшаяся в 2020 году в Ташкенте, послужила началом конструктивного и плодотворного развития сотрудничества Следственного комитета России и Генеральной прокуратуры Узбекистана

2024-04-03T12:54+0500

2024-04-03T12:54+0500

2024-04-03T12:54+0500

узбекистан

россия

следственный комитет рф

генпрокуратура узбекистана

встреча

переговоры

рабочий визит

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/03/43261534_0:48:926:569_1920x0_80_0_0_2d59be91a098d6a98a29a7c6447bf638.jpg

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Генпрокурор Узбекистана Нигматилла Юлдашев и Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провели рабочую встречу. Об этом сообщает пресс-служба российского надзорного органа.Во встрече также приняли участие первый зампред СК России Эдуард Кабурнеев, руководитель управления воспитательной работы ведомства Герой России Сергей Петров, руководитель управления правового обеспечения и международного сотрудничества СК России Олег Михайлов и делегация Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан.Отмечалось, что первая встреча, состоявшаяся в марте 2020 года в городе Ташкенте, послужила началом конструктивного и плодотворного развития сотрудничества Следственного комитета России и Генеральной прокуратуры Узбекистана.Стороны также обсудили вопросы двусторонней повестки дня “В русле обоюдной заинтересованности в дальнейшем динамичном развитии полноформатных контактов между правоохранительными органами России и Узбекистана“.Глава СК России подчеркнул, что в условиях, когда для преступности становятся все более характерными развитые межрегиональные и транснациональные связи, взаимодействие двух ведомств становится важным рычагом в борьбе с преступностью.Он также высоко оценил качество и оперативность правовой помощи со стороны коллег из Узбекистана, а также положительный опыт в подготовке кадров, обмене знаниями и опытом противодействия преступной деятельности.Вместе с тем Александр Бастрыкин и Нигматилла Юлдашев отметили необходимость принятия обновленной Программы сотрудничества между СК РФ и Генпрокуратурой РУз, подписанной впервые во время визита Бастрыкина в Узбекистан в 2020 году.Кроме того, стороны высоко оценили отношения между Россией и Узбекистаном, опирающиеся на давние традиции дружбы и взаимного уважения, выразив уверенность в дальнейшем стратегическом партнерстве и союзничестве в интересах обеспечения стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

https://uz.sputniknews.ru/20240402/genprokurory-uzbekistana-i-rossii-podpisali-programmu-sotrudnichestva--43248702.html

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан россия следственный комитет рф генпрокуратура руз. рабочая встреча сотрудничество