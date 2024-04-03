Генпрокурор Узбекистана встретился с Председателем СК России
© пресс-служба СК РоссииПредседатель СК России провел рабочую встречу с Генеральным прокурором Республики Узбекистан
© пресс-служба СК России
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Первая встреча, состоявшаяся в 2020 году в Ташкенте, послужила началом конструктивного и плодотворного развития сотрудничества Следственного комитета России и Генеральной прокуратуры Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Генпрокурор Узбекистана Нигматилла Юлдашев и Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провели рабочую встречу. Об этом сообщает пресс-служба российского надзорного органа.
Во встрече также приняли участие первый зампред СК России Эдуард Кабурнеев, руководитель управления воспитательной работы ведомства Герой России Сергей Петров, руководитель управления правового обеспечения и международного сотрудничества СК России Олег Михайлов и делегация Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан.
Отмечалось, что первая встреча, состоявшаяся в марте 2020 года в городе Ташкенте, послужила началом конструктивного и плодотворного развития сотрудничества Следственного комитета России и Генеральной прокуратуры Узбекистана.
Стороны также обсудили вопросы двусторонней повестки дня “В русле обоюдной заинтересованности в дальнейшем динамичном развитии полноформатных контактов между правоохранительными органами России и Узбекистана“.
© пресс-служба СК РоссииПредседатель СК России провел рабочую встречу с Генеральным прокурором Республики Узбекистан
Председатель СК России провел рабочую встречу с Генеральным прокурором Республики Узбекистан
© пресс-служба СК России
Глава СК России подчеркнул, что в условиях, когда для преступности становятся все более характерными развитые межрегиональные и транснациональные связи, взаимодействие двух ведомств становится важным рычагом в борьбе с преступностью.
Он также высоко оценил качество и оперативность правовой помощи со стороны коллег из Узбекистана, а также положительный опыт в подготовке кадров, обмене знаниями и опытом противодействия преступной деятельности.
Вместе с тем Александр Бастрыкин и Нигматилла Юлдашев отметили необходимость принятия обновленной Программы сотрудничества между СК РФ и Генпрокуратурой РУз, подписанной впервые во время визита Бастрыкина в Узбекистан в 2020 году.
© пресс-служба СК РоссииПредседатель СК России провел рабочую встречу с Генеральным прокурором Республики Узбекистан
Председатель СК России провел рабочую встречу с Генеральным прокурором Республики Узбекистан
© пресс-служба СК России
Кроме того, стороны высоко оценили отношения между Россией и Узбекистаном, опирающиеся на давние традиции дружбы и взаимного уважения, выразив уверенность в дальнейшем стратегическом партнерстве и союзничестве в интересах обеспечения стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе.