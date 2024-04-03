https://uz.sputniknews.ru/20240403/mirziyoyev-predlojeniya-trudovaya-migratsiya-43258889.html

Мирзиёев рассмотрел предложения по упорядочению миграции и поддержке трудовых мигрантов

Мирзиёев рассмотрел предложения по упорядочению миграции и поддержке трудовых мигрантов

Sputnik Узбекистан

В частности, теперь государство будет компенсировать часть расходов на рабочую визу, билеты, оценку знаний иностранного языка и профессиональной квалификации

2024-04-03T10:19+0500

2024-04-03T10:19+0500

2024-04-03T12:09+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

трудовая миграция

трудовые мигранты

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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Шавкату Мирзиёеву представили предложения по вопросам упорядочения миграции и поддержки трудовых мигрантов, сообщает пресс-служба президента.В соответствии с ними, Агентство по внешней трудовой миграции при министерстве занятости преобразуют в орган управления в форме госучреждения. Директор агентства будет одновременно заместителем министра занятости и руководителем Фонда поддержки трудовых мигрантов.В посольствах и консульствах Узбекистана в Великобритании, Германии, Польше, Венгрии, Японии планируется введение должности атташе по трудовой миграции, а в Саудовской Аравии – должности представителя агентства. Для оперативного решения проблем соотечественников за рубежом в посольствах и соответствующих министерствах организуют круглосуточные колл-центры.Кроме того, будет организовано обучение профессиям и целевая подготовка в учреждениях профобразования граждан, не имеющих профессиональных навыков и знания языка. Для этого при Агентстве по внешней трудовой миграции откроют центр по обучению иностранным языкам и целевой подготовке к работе.Речь шла и о помощи в трудоустройстве граждан, вернувшихся из трудовой миграции. В частности, на основе опыта Сайхунабада им окажут финансовую помощь для ведения приусадебного хозяйства и получения доходов, а также предоставят другие услуги по трудоустройству.Прикрепленные к махаллям банки выделят льготные кредиты в рамках программы "Непрерывная поддержка малого бизнеса". Медучреждения проведут бесплатные медицинские осмотры для вернувшихся мигрантов и членов их семей. Центры "Инсон" окажут социальную помощь детям, чьи родители работают за рубежом.Глава республики дал указания по обеспечению эффективного функционирования этой системы, качественному обслуживанию граждан и повышению занятости.

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