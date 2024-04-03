https://uz.sputniknews.ru/20240403/rabota-stress-psixolog-mneniye-43260740.html

Психолог рассказала о плюсах стресса на работе

Психолог рассказала о плюсах стресса на работе

Sputnik Узбекистан

Кратковременный стресс – это инструмент помощи в работе, однако, если он становится постоянным, могут возникнуть серьезные проблемы

2024-04-03T22:03+0500

2024-04-03T22:03+0500

2024-04-03T22:03+0500

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стресс

работа

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Стресс является неотъемлемым спутником профессиональной деятельности, особенно в сферах, связанных с постоянными социальными взаимодействиями. В ряде случаев стресс на работе вызывают неудобный график, режим многозадачности, плохо организованное рабочее пространство, цейтнот при выполнении трудовых обязанностей и переизбыток информации. У кратковременного стресса на работе есть свои преимущества, рассказала радио Sputnik психолог Тамара Белявская.По ее словам, в эти минуты организм получает дополнительные силы для решения задач. Первым начинает работать адреналин – благодаря ему организму проще собраться, затем подключается норадреналин, отвечающий за храбрость и агрессию. Вырабатывается и дофамин, помогающий пережить происходящее.Вместе с тем, она предупредила, что, если стресс принимает постоянную форму, могут возникнуть серьезные проблемы. Чтобы избежать такого развития событий, психолог рекомендовала грамотно планировать время и полноценно отдыхать.

https://uz.sputniknews.ru/20240402/zavtrak-produkty-vrach-rekomendatsii-43244853.html

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стресс на работе плюсы