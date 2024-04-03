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В ЕЭК заявили о глобальном развороте грузопотоков на Азию
В ЕЭК заявили о глобальном развороте грузопотоков на Азию
Sputnik Узбекистан
Инициативы Евразийской экономической комиссии касаются создания общего рынка транспортных услуг единого транспортного пространства
2024-04-03T18:00+0500
2024-04-03T18:00+0500
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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. О глобальном развороте грузопотоков на Восток и Азию заявил министр по транспорту и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев, выступая на Московском экономическом форуме, сообщает пресс-служба ЕЭК. Речь шла о создании Евразийских транспортных коридоров и новых перспективах их развития.Министр рассказал об инициативах Евразийской экономической комиссии по созданию общего рынка транспортных услуг и единого транспортного пространства, в том числе с учетом формирования новых рынков сбыта и логистических цепочек.Он добавил, что усилия комиссии направлены на развитие евразийских транспортных коридоров и реализацию приоритетных интеграционных инфраструктурных проектов в сфере транспорта государств-членов ЕАЭС.Он также напомнил, что комиссия и государства-члены Союза сегодня активно занимаются развитием контейнерных и мультимодальных перевозок, внедрением цифровых технологий, разработкой документов об интеллектуальных транспортных системах."Несмотря на имеющиеся сложности, многократно повысилась ценность общего рынка транспортных услуг в Союзе. Сегодня открылись новые возможности для развития транспорта и обеспечения экономической устойчивости наших стран", — резюмировал Арзыбек Кожошев.
https://uz.sputniknews.ru/20240403/eaeu-eeu-soxraneniye-antidempingovyye-poshliny-43253066.html
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еэк разворот грузопотоки азия создание общий рынок транспортные услуги
еэк разворот грузопотоки азия создание общий рынок транспортные услуги
В ЕЭК заявили о глобальном развороте грузопотоков на Азию
18:00 03.04.2024 (обновлено: 18:10 03.04.2024)
Инициативы Евразийской экономической комиссии касаются создания общего рынка транспортных услуг и единого транспортного пространства.
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik.
О глобальном развороте грузопотоков на Восток и Азию заявил министр по транспорту и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев, выступая на Московском экономическом форуме, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Речь шла о создании Евразийских транспортных коридоров и новых перспективах их развития.
Министр рассказал об инициативах Евразийской экономической комиссии по созданию общего рынка транспортных услуг и единого транспортного пространства, в том числе с учетом формирования новых рынков сбыта и логистических цепочек.
"Происходит глобальный разворот грузопотоков на Восток и Азию. Поэтому новое прочтение получили традиционные международные транспортные коридоры, проходящие по территории наших стран", — отметил Кожошев.
Он добавил, что усилия комиссии направлены на развитие евразийских транспортных коридоров и реализацию приоритетных интеграционных инфраструктурных проектов в сфере транспорта государств-членов ЕАЭС.
"Для этого также принят Комплексный план развития евразийских транспортных коридоров, утвержден перечень приоритетных интеграционных инфраструктурных проектов в сфере транспорта, на ежегодной основе на рассмотрение глав правительств Союза представляется соответствующий доклад о создании и развитии транспортной инфраструктуры в направлениях "Восток-Запад" и "Север-Юг", в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой "Один пояс, Один путь", — сообщил министр.
Он также напомнил, что комиссия и государства-члены Союза сегодня активно занимаются развитием контейнерных и мультимодальных перевозок, внедрением цифровых технологий, разработкой документов об интеллектуальных транспортных системах.
"Несмотря на имеющиеся сложности, многократно повысилась ценность общего рынка транспортных услуг в Союзе. Сегодня открылись новые возможности для развития транспорта и обеспечения экономической устойчивости наших стран", — резюмировал Арзыбек Кожошев.