https://uz.sputniknews.ru/20240403/razvorot-gruzopotok-aziya-eec-43263157.html

В ЕЭК заявили о глобальном развороте грузопотоков на Азию

В ЕЭК заявили о глобальном развороте грузопотоков на Азию

Sputnik Узбекистан

Инициативы Евразийской экономической комиссии касаются создания общего рынка транспортных услуг единого транспортного пространства

2024-04-03T18:00+0500

2024-04-03T18:00+0500

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транспортное сообщение

общественный транспорт

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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. О глобальном развороте грузопотоков на Восток и Азию заявил министр по транспорту и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев, выступая на Московском экономическом форуме, сообщает пресс-служба ЕЭК. Речь шла о создании Евразийских транспортных коридоров и новых перспективах их развития.Министр рассказал об инициативах Евразийской экономической комиссии по созданию общего рынка транспортных услуг и единого транспортного пространства, в том числе с учетом формирования новых рынков сбыта и логистических цепочек.Он добавил, что усилия комиссии направлены на развитие евразийских транспортных коридоров и реализацию приоритетных интеграционных инфраструктурных проектов в сфере транспорта государств-членов ЕАЭС.Он также напомнил, что комиссия и государства-члены Союза сегодня активно занимаются развитием контейнерных и мультимодальных перевозок, внедрением цифровых технологий, разработкой документов об интеллектуальных транспортных системах."Несмотря на имеющиеся сложности, многократно повысилась ценность общего рынка транспортных услуг в Союзе. Сегодня открылись новые возможности для развития транспорта и обеспечения экономической устойчивости наших стран", — резюмировал Арзыбек Кожошев.

https://uz.sputniknews.ru/20240403/eaeu-eeu-soxraneniye-antidempingovyye-poshliny-43253066.html

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