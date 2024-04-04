https://uz.sputniknews.ru/20240404/artisty-bolshogo-teatra-uzbekistana-proydut-stajirovku-v-mariinke-43277543.html

Артисты Большого театра Узбекистана пройдут стажировку в Мариинке

Артисты Большого театра Узбекистана пройдут стажировку в Мариинке

Sputnik Узбекистан

Обмен творческим опытом проходит в рамках подписанного между театрами меморандума и является началом долгосрочного сотрудничества двух коллективов.

2024-04-04T12:25+0500

2024-04-04T12:25+0500

2024-04-04T12:25+0500

узбекистан

россия

театр им. алишера навои

государственный академический мариинский театр

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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Артисты Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои из Ташкента пройдут стажировку в Мариинском театре. Об сообщает пресс-служба ГАБТа.В пресс-службе отметили, что стажировка в Мариинке является уникальной возможностью "обогатить свой профессиональный опыт и значимый шаг в развитии культурного обмена между Узбекистаном и Россией".Практика по обмену творческим опытом проходит в рамках подписанного между театрами меморандума и является началом долгосрочного сотрудничества двух коллективов.В апреле прошлого года балетная труппа Мариинского театра приезжала с гастролями в Узбекистан. В течение двух дней труппа знаменитой Мариинки выступала на сцене ГАБТ имени Алишера Навои в Ташкенте.

https://uz.sputniknews.ru/20230418/artisty-mariinskogo-teatra-vystupyat-tashkente-foto-video-34031365.html

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