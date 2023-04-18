https://uz.sputniknews.ru/20230418/artisty-mariinskogo-teatra-vystupyat-tashkente-foto-video-34031365.html

Артисты Мариинского театра выступят в Ташкенте — фото, видео

Артисты Мариинского театра выступят в Ташкенте — фото, видео

Зрители увидят такие знаменитые балеты, как "Шопениана", "Видение розы", "Лебедь"

2023-04-18T16:15+0500

2023-04-18T16:15+0500

2023-04-18T16:36+0500

культура

узбекистан

государственный академический мариинский театр

балет

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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. На сцене ГАБТ имени Алишера Навои 18 и 19 апреля труппа Мариинского театра представит одноактные балеты с участием ведущих солистов. Об этом сообщает корреспондент Sputnik, побывавший на репетиции артистов.Зрителям покажут знаменитые балеты Михаила Фокина, созданные для Мариинского театра и его артистов, а также Русских сезонов Дягилева. В их числе "Шопениана" на музыку Фредерика Шопена, "Видение розы" на музыку Карла Марии фон Вебера и знаменитый "Лебедь" на музыку Камиля Сен-Санса. Завершением вечера станет легендарная "Шехеразада" на музыку Николая Римского-Корсакова. Это благотворительный проект, поэтому посетить мероприятие смогут студенты и специалисты сферы по пригласительным билетам.Концерт организован Фондом развития культуры и искусства Узбекистана при поддержке Благотворительного фонда "Искусство, наука, спорт".Читайте также:

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