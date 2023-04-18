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https://uz.sputniknews.ru/20230418/artisty-mariinskogo-teatra-vystupyat-tashkente-foto-video-34031365.html
Артисты Мариинского театра выступят в Ташкенте — фото, видео
Артисты Мариинского театра выступят в Ташкенте — фото, видео
Зрители увидят такие знаменитые балеты, как "Шопениана", "Видение розы", "Лебедь"
2023-04-18T16:15+0500
2023-04-18T16:36+0500
культура
узбекистан
государственный академический мариинский театр
балет
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. На сцене ГАБТ имени Алишера Навои 18 и 19 апреля труппа Мариинского театра представит одноактные балеты с участием ведущих солистов. Об этом сообщает корреспондент Sputnik, побывавший на репетиции артистов.Зрителям покажут знаменитые балеты Михаила Фокина, созданные для Мариинского театра и его артистов, а также Русских сезонов Дягилева. В их числе "Шопениана" на музыку Фредерика Шопена, "Видение розы" на музыку Карла Марии фон Вебера и знаменитый "Лебедь" на музыку Камиля Сен-Санса. Завершением вечера станет легендарная "Шехеразада" на музыку Николая Римского-Корсакова. Это благотворительный проект, поэтому посетить мероприятие смогут студенты и специалисты сферы по пригласительным билетам.Концерт организован Фондом развития культуры и искусства Узбекистана при поддержке Благотворительного фонда "Искусство, наука, спорт".Читайте также:
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узбекистан габт а. навои мариинский театр балет труппа артисты шопениана видение розы лебедь михаил фокин
узбекистан габт а. навои мариинский театр балет труппа артисты шопениана видение розы лебедь михаил фокин

Артисты Мариинского театра выступят в Ташкенте — фото, видео

16:15 18.04.2023 (обновлено: 16:36 18.04.2023)
© Sputnik / Рамиз БахтияровАртисты Мариинского театра выступят в Ташкенте
Артисты Мариинского театра выступят в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.04.2023
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Зрители увидят такие знаменитые балеты, как "Шопениана", "Видение розы", "Лебедь".
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. На сцене ГАБТ имени Алишера Навои 18 и 19 апреля труппа Мариинского театра представит одноактные балеты с участием ведущих солистов. Об этом сообщает корреспондент Sputnik, побывавший на репетиции артистов.
Зрителям покажут знаменитые балеты Михаила Фокина, созданные для Мариинского театра и его артистов, а также Русских сезонов Дягилева. В их числе "Шопениана" на музыку Фредерика Шопена, "Видение розы" на музыку Карла Марии фон Вебера и знаменитый "Лебедь" на музыку Камиля Сен-Санса.
© Sputnik / Рамиз БахтияровАртисты Мариинского театра выступят в Ташкенте
Артисты Мариинского театра выступят в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.04.2023
Артисты Мариинского театра выступят в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Завершением вечера станет легендарная "Шехеразада" на музыку Николая Римского-Корсакова.
© Sputnik / Рамиз БахтияровАртисты Мариинского театра выступят в Ташкенте
Артисты Мариинского театра выступят в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.04.2023
Артисты Мариинского театра выступят в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Это благотворительный проект, поэтому посетить мероприятие смогут студенты и специалисты сферы по пригласительным билетам.
© Sputnik / Рамиз БахтияровАртисты Мариинского театра выступят в Ташкенте
Артисты Мариинского театра выступят в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.04.2023
Артисты Мариинского театра выступят в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Концерт организован Фондом развития культуры и искусства Узбекистана при поддержке Благотворительного фонда "Искусство, наука, спорт".
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