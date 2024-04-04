https://uz.sputniknews.ru/20240404/kazaxstan-dtp-gibel-uzbekistantsy-43272746.html
В ДТП в Казахстане погибли восемь узбекистанцев
В ДТП в Казахстане погибли восемь узбекистанцев
Sputnik Узбекистан
Тела погибших доставят на родину спецбортом Министерства обороны РУз
2024-04-04T09:49+0500
2024-04-04T09:49+0500
2024-04-04T10:02+0500
узбекистан
казахстан
авария
крупное дтп с узбекистанцами в актюбинской области
жертвы
общество
происшествия
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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. В дорожно-транспортном происшествии в Актюбинской области Казахстана погибли 8 узбекистанцев, сообщает МВД РК.По информации МЧС Узбекистана, 3 апреля текущего года, примерно в 17.00 на 678 километре автодороги республиканского значения "Самара - Шымкент", на территории Алгинского района Актюбинской области РК, произошло ДТП с участием автомобилей "Tоyota-Alhpard" и грузовика марки "Volvo".Восемь граждан Узбекистана, находившихся в автомобиле "Tayota", погибли на месте аварии.По предварительным данным казахстанской стороны, у грузового автомобиля лопнуло колесо при движении, водитель потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы.По поручению президента Узбекистана создана правительственная комиссия, которая займется организацией доставки тел погибших на родину, а также мероприятиями по их погребению. Для транспортировки тел погибших выделили военный борт Минобороны РУз.В свою очередь посольство Узбекистана в Казахстане сообщило, что Генеральное консульство республики в городе Актау тесно сотрудничает с соответствующими организациями РК по данному вопросу. Ситуация находится на особом контроле, добавили в посольстве.За дополнительной информацией можно обратиться в Генеральное консульство РУз в городе Актау по номеру +7 (729) 277-71-17.
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дтп казахстан гибель узбекистанцы тела погибшие доставка спецборт минобороны
дтп казахстан гибель узбекистанцы тела погибшие доставка спецборт минобороны
В ДТП в Казахстане погибли восемь узбекистанцев
09:49 04.04.2024 (обновлено: 10:02 04.04.2024)
Тела погибших доставят на родину спецбортом министерства обороны РУз.
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik.
В дорожно-транспортном происшествии в Актюбинской области Казахстана погибли 8 узбекистанцев, сообщает
МВД РК.
По информации МЧС Узбекистана, 3 апреля текущего года, примерно в 17.00 на 678 километре автодороги республиканского значения "Самара - Шымкент", на территории Алгинского района Актюбинской области РК, произошло
ДТП с участием автомобилей "Tоyota-Alhpard" и грузовика марки "Volvo".
Восемь граждан Узбекистана, находившихся в автомобиле "Tayota", погибли на месте аварии.
По предварительным данным казахстанской стороны, у грузового автомобиля лопнуло колесо при движении, водитель потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.
По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы.
По поручению президента Узбекистана создана правительственная комиссия, которая займется организацией доставки тел погибших на родину, а также мероприятиями по их погребению. Для транспортировки тел погибших выделили военный борт Минобороны РУз.
В свою очередь посольство Узбекистана в Казахстане сообщило
, что Генеральное консульство республики в городе Актау тесно сотрудничает с соответствующими организациями РК по данному вопросу. Ситуация находится на особом контроле, добавили в посольстве.
За дополнительной информацией можно обратиться в Генеральное консульство РУз в городе Актау по номеру +7 (729) 277-71-17.