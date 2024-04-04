Мирзиёев: Мы можем привлекать иностранных туристов великой историей нашей страны
© пресс-служба президента Узбекистана Президент Шавкат Мирзиёев 3 апреля посетил махаллю Гулбозор в Шайхантахурском районе столицы
© пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики побывал на туристической улице, открывшейся в одной из ташкентских махаллей, и дал указания по ее развитию.
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Мы можем привлекать иностранных туристов великой историей нашей страны, отметил Шавкат Мирзиёев в ходе посещения махалли Гулбозор в Шайхантахурском районе Ташкента, сообщает пресс-служба президента.
Арка махалли Гулбозор в Шайхантахурском районе Ташкента
Арка махалли Гулбозор в Шайхантахурском районе Ташкента
Махалля находится в исторической части столицы, недалеко от рынка Чорсу, куда круглый год приезжает множество иностранных туристов. Поэтому район специализируется на оказании туруслуг. Наряду с созданием дополнительных условий на улице и в домах местных жителей, сохраняют старинный облик построек для того, чтобы туристы смогли ощутить историческую атмосферу и национальный колорит.
"В частности, все коммуникационные сети были проложены под землей. Восстановлены исторические ворота у входа в улицу. Построен большой айван с резными колоннами, рядом с которым создан водоем. Организованы мастерские вышивки и ремесел, хлебопекарня, рестораны национальной кухни, ювелирные магазины. Открылись выставки "История хлеба" и "Путешествие в древний Ташкент". Возводится трехзвездочная гостиница. Улица станет частью создающегося в Шайхантахурском районе "туристического кольца", — говорится в сообщении.
© пресс-служба президента Узбекистана Президент Шавкат Мирзиёев 3 апреля посетил махаллю Гулбозор в Шайхантахурском районе столицы
Президент Шавкат Мирзиёев 3 апреля посетил махаллю Гулбозор в Шайхантахурском районе столицы
© пресс-служба президента Узбекистана
Президент побеседовал с жителями махалли, на территории которой внедрили систему "Безопасный район", а рамках проекта "Яшил макон" высаживают фруктовые, декоративные деревья и цветы. Ему рассказали, что здесь проживают 2 670 человек. Благодаря развитию торговли, ремесленничества и услуг в махалле нет безработных. Главе республики продемонстрировали национальные костюмы и изделия декоративно-прикладного искусства, изготовленные местными мастерами.
Глава республики поручил ответственным лицам продолжить развитие "туристического кольца" и увеличивать занятость в секторе туризма.
"Современные комплексы есть везде. Но мы можем привлекать иностранных туристов великой историей нашей страны. Поэтому необходимо превратить это место в работающий круглосуточно туристический центр, увеличивать количество этнографических объектов, демонстрировать наши национальные ценности, проводить различные фестивали", — подчеркнул Мирзиёев.
Напомним, что в январе текущего года принят указ президента РУз “О мерах по значительному увеличению потока иностранных туристов в республику и дальнейшей активизации внутреннего туризма”. В соответствии с ним ведут работу по увеличению числа туристических мест, расширению трансрегиональных туруслуг.