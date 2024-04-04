https://uz.sputniknews.ru/20240404/mirziyoyev-maxallya-gulbozor-turisticheskaya-ulitsa-43277060.html

Мирзиёев: Мы можем привлекать иностранных туристов великой историей нашей страны

Мирзиёев: Мы можем привлекать иностранных туристов великой историей нашей страны

Sputnik Узбекистан

Глава республики побывал на туристической улице, открывшейся в одной из ташкентских махаллей, и дал указания по ее развитию.

2024-04-04T11:36+0500

2024-04-04T11:36+0500

2024-04-04T11:36+0500

узбекистан

ташкент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

махалля

туризм

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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Мы можем привлекать иностранных туристов великой историей нашей страны, отметил Шавкат Мирзиёев в ходе посещения махалли Гулбозор в Шайхантахурском районе Ташкента, сообщает пресс-служба президента.Махалля находится в исторической части столицы, недалеко от рынка Чорсу, куда круглый год приезжает множество иностранных туристов. Поэтому район специализируется на оказании туруслуг. Наряду с созданием дополнительных условий на улице и в домах местных жителей, сохраняют старинный облик построек для того, чтобы туристы смогли ощутить историческую атмосферу и национальный колорит.Президент побеседовал с жителями махалли, на территории которой внедрили систему "Безопасный район", а рамках проекта "Яшил макон" высаживают фруктовые, декоративные деревья и цветы. Ему рассказали, что здесь проживают 2 670 человек. Благодаря развитию торговли, ремесленничества и услуг в махалле нет безработных. Главе республики продемонстрировали национальные костюмы и изделия декоративно-прикладного искусства, изготовленные местными мастерами.Глава республики поручил ответственным лицам продолжить развитие "туристического кольца" и увеличивать занятость в секторе туризма.Напомним, что в январе текущего года принят указ президента РУз “О мерах по значительному увеличению потока иностранных туристов в республику и дальнейшей активизации внутреннего туризма”. В соответствии с ним ведут работу по увеличению числа туристических мест, расширению трансрегиональных туруслуг.

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