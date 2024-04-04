https://uz.sputniknews.ru/20240404/redis-polza-vrach-mneniye-43280188.html

Против рака, стресса и воспаления: диетолог перечислила свойства редиса

Против рака, стресса и воспаления: диетолог перечислила свойства редиса

Sputnik Узбекистан

Этот продукт содержит ряд ценных для организма веществ и хорошо вписывается в рацион людей, следящих за фигурой

2024-04-04T22:01+0500

2024-04-04T22:01+0500

2024-04-04T22:01+0500

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Яркий и хрустящий редис не только украсит весенний салат, но и принесет немало пользы здоровью. Какие ценные вещества содержатся в этом корнеплоде и кому он противопоказан, рассказала радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.Противовоспалительные и противораковые свойства редиса обеспечивают биологически активные вещества в его составе.Примечательно, что сульфорафан образуется при надрезе: если нарезать редис и оставить на некоторое время, там произойдут химические химических реакции и выработка сульфорафана.Также диетолог рассказала, что суточная норма редиса составляет 100-200 граммов. Очищать его не нужно. Лучше употреблять корнеплод в свежем виде. Любители похрустеть редисом — на правильном пути. Этот корнеплод— настоящий антистресс: его жевание улучшает настроение, снижает тревожность, повышает трудоспособность, а еще стимулирует выработку слюны, которая, в свою очередь, нейтрализует действие кислот, предохраняя зубную эмаль от повреждения. Вместе с тем, она предупредила, что редис способствует выработке желчи, поэтому лучше не злоупотреблять им при наличии камней в желчном пузыре. Также корнеплод противопоказан при обострении заболеваний ЖКТ.

https://uz.sputniknews.ru/20240403/rabota-stress-psixolog-mneniye-43260740.html

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редис польза организм ценные вещества