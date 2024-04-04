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Против рака, стресса и воспаления: диетолог перечислила свойства редиса
Против рака, стресса и воспаления: диетолог перечислила свойства редиса
Sputnik Узбекистан
Этот продукт содержит ряд ценных для организма веществ и хорошо вписывается в рацион людей, следящих за фигурой
2024-04-04T22:01+0500
2024-04-04T22:01+0500
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Яркий и хрустящий редис не только украсит весенний салат, но и принесет немало пользы здоровью. Какие ценные вещества содержатся в этом корнеплоде и кому он противопоказан, рассказала радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.Противовоспалительные и противораковые свойства редиса обеспечивают биологически активные вещества в его составе.Примечательно, что сульфорафан образуется при надрезе: если нарезать редис и оставить на некоторое время, там произойдут химические химических реакции и выработка сульфорафана.Также диетолог рассказала, что суточная норма редиса составляет 100-200 граммов. Очищать его не нужно. Лучше употреблять корнеплод в свежем виде. Любители похрустеть редисом — на правильном пути. Этот корнеплод— настоящий антистресс: его жевание улучшает настроение, снижает тревожность, повышает трудоспособность, а еще стимулирует выработку слюны, которая, в свою очередь, нейтрализует действие кислот, предохраняя зубную эмаль от повреждения. Вместе с тем, она предупредила, что редис способствует выработке желчи, поэтому лучше не злоупотреблять им при наличии камней в желчном пузыре. Также корнеплод противопоказан при обострении заболеваний ЖКТ.
https://uz.sputniknews.ru/20240403/rabota-stress-psixolog-mneniye-43260740.html
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редис польза организм ценные вещества
редис польза организм ценные вещества

Против рака, стресса и воспаления: диетолог перечислила свойства редиса

22:01 04.04.2024
© Sputnik / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРедис
Редис - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.04.2024
© Sputnik / Алексей Мальгавко
/
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Этот продукт содержит ряд ценных для организма веществ и хорошо вписывается в рацион людей, следящих за фигурой.
Яркий и хрустящий редис не только украсит весенний салат, но и принесет немало пользы здоровью. Какие ценные вещества содержатся в этом корнеплоде и кому он противопоказан, рассказала радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.
© Sputnik / Алексей МальгавкоВесенний салат
Весенний салат - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.04.2024
Весенний салат
© Sputnik / Алексей Мальгавко
"Редис – прекрасный источник клетчатки, которая необходима для микробиоты кишечника. В нем довольно много витамина С – практически 40% суточной нормы в 100 граммах продукта. В редисе в достаточном количестве содержится калий, который способствует понижению артериального давления и уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Редис хорош при снижении веса. Это низкокалорийный корнеплод, он занимает большой объем в желудке и обеспечивает длительное чувство сытости", – объяснила специалист.
Противовоспалительные и противораковые свойства редиса обеспечивают биологически активные вещества в его составе.

"Красная окраска редиса обеспечивается благодаря антоцианам. Это биологически активные вещества, которые обладают противораковыми и противовоспалительными свойствами. Плюс к этому редис, как и другие овощи семейства крестоцветных, содержит органическое соединение сульфорафан, оно тоже обладает противораковыми свойствами", – перечислила Арзуманян.

Примечательно, что сульфорафан образуется при надрезе: если нарезать редис и оставить на некоторое время, там произойдут химические химических реакции и выработка сульфорафана.
Также диетолог рассказала, что суточная норма редиса составляет 100-200 граммов. Очищать его не нужно. Лучше употреблять корнеплод в свежем виде. Любители похрустеть редисом — на правильном пути. Этот корнеплод— настоящий антистресс: его жевание улучшает настроение, снижает тревожность, повышает трудоспособность, а еще стимулирует выработку слюны, которая, в свою очередь, нейтрализует действие кислот, предохраняя зубную эмаль от повреждения.
Вместе с тем, она предупредила, что редис способствует выработке желчи, поэтому лучше не злоупотреблять им при наличии камней в желчном пузыре. Также корнеплод противопоказан при обострении заболеваний ЖКТ.
Офис - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.04.2024
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