https://uz.sputniknews.ru/20240404/v-uzbekistan-iz-rossii-vernuli-pochti-20-tonn-tomatov--prichiny-43278521.html
В Узбекистан из России вернули почти 20 тонн томатов — причины
В Узбекистан из России вернули почти 20 тонн томатов — причины
Sputnik Узбекистан
Владелец груза привлечен к административной ответственности за нарушение Федерального закона "О карантине растений".
2024-04-04T13:48+0500
2024-04-04T13:48+0500
2024-04-04T14:21+0500
узбекистан
россия
сельское хозяйство
экспорт
томаты
свердловская область
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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Почти 20 тонн томатов возвращены из Свердловской области в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.Причиной возврата, как отмечает пресс-служба ведомства, заключается в том, что импортированные из Узбекистана помидоры, заражены вирусом коричневой морщинистости плодов. Уточняется, что в конце марта нынешнего года в Свердловскую область из Узбекистана на склад временного хранения в Екатеринбурге автомобильным транспортом поступило 19,8 тонн свежих помидоров.За нарушение Федерального закона "О карантине растений" владелец груза привлечен к административной ответственности, добавили в Россельхознадзоре.Зараженные помидоры возвратили в Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20240318/uzbekistan-eksport-selxoz-produktsiya-mirziyoyev-zadachi-43016352.html
узбекистан
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узбекистан россия импорт помидоры
узбекистан россия импорт помидоры
В Узбекистан из России вернули почти 20 тонн томатов — причины
13:48 04.04.2024 (обновлено: 14:21 04.04.2024)
Владелец груза привлечен к административной ответственности за нарушение Федерального закона "О карантине растений".
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik.
Почти 20 тонн томатов возвращены из Свердловской области в Узбекистан. Об этом сообщает
пресс-служба Россельхознадзора.
Причиной возврата, как отмечает пресс-служба ведомства, заключается в том, что импортированные из Узбекистана помидоры, заражены вирусом коричневой морщинистости плодов.
Уточняется, что в конце марта нынешнего года в Свердловскую область из Узбекистана на склад временного хранения в Екатеринбурге автомобильным транспортом поступило 19,8 тонн свежих помидоров.
“При проведении досмотра должностным лицом Уральского межрегионального управления Россельхознадзора совместно со специалистом Екатеринбургского филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ" выявлен карантинный объект — коричневая морщинистость плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus)“, — говорится в сообщении.
За нарушение Федерального закона "О карантине растений" владелец груза привлечен к административной ответственности, добавили в Россельхознадзоре.
Зараженные помидоры возвратили в Узбекистан.