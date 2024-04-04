https://uz.sputniknews.ru/20240404/v-uzbekistan-iz-rossii-vernuli-pochti-20-tonn-tomatov--prichiny-43278521.html

В Узбекистан из России вернули почти 20 тонн томатов — причины

В Узбекистан из России вернули почти 20 тонн томатов — причины

Sputnik Узбекистан

Владелец груза привлечен к административной ответственности за нарушение Федерального закона "О карантине растений".

2024-04-04T13:48+0500

2024-04-04T13:48+0500

2024-04-04T14:21+0500

узбекистан

россия

сельское хозяйство

экспорт

томаты

свердловская область

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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Почти 20 тонн томатов возвращены из Свердловской области в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.Причиной возврата, как отмечает пресс-служба ведомства, заключается в том, что импортированные из Узбекистана помидоры, заражены вирусом коричневой морщинистости плодов. Уточняется, что в конце марта нынешнего года в Свердловскую область из Узбекистана на склад временного хранения в Екатеринбурге автомобильным транспортом поступило 19,8 тонн свежих помидоров.За нарушение Федерального закона "О карантине растений" владелец груза привлечен к административной ответственности, добавили в Россельхознадзоре.Зараженные помидоры возвратили в Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20240318/uzbekistan-eksport-selxoz-produktsiya-mirziyoyev-zadachi-43016352.html

узбекистан

россия

свердловская область

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