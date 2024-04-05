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ЕЭК наращивает сотрудничество с ЭСКАТО по созданию новых глобальных цепей поставок
ЕЭК наращивает сотрудничество с ЭСКАТО по созданию новых глобальных цепей поставок
Sputnik Узбекистан
Наличие развитой сети транспортной, логистической и таможенной инфраструктуры, восприимчивой к цифровым и интеллектуальным технологиям, сегодня является базисной потребностью для поддержания экономических коридоров в регионе Большой Евразии
2024-04-05T15:00+0500
2024-04-05T15:00+0500
2024-04-05T15:04+0500
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Меры по обеспечению устойчивых цепей поставок в новых реалиях логистики обсудили на 11-ом Азиатско-Тихоокеанском форуме по упрощению процедур торговли, проходящем под эгидой ЭСКАТО в Самарканде, сообщает пресс-служба ЕЭК.Дискуссию в рамках панельной сессии "Цифровая трансформация транспорта: ключевые тренды и синергетический эффект", объединившую представителей бизнес-сообщества и экспертов международных организаций для обсуждения современных особенностей транспорта и логистики в мировой торговле, организовала Евразийская экономическая комиссия.Участники обменялись мнениями относительно основных трендов формирования "бесшовного" транспортного пространства на евразийском континенте, а также определили ключевые факторы, сдерживающие процессы цифровизации в транспортной сфере.Вместе с тем, они детально рассмотрели вопросы обеспечения устойчивых цепей поставок за счет внедрения электронных транспортных документов, роль инноваций и цифровых инструментов в развитии транспортных коридоров, определение механизмов финансирования совместных цифровых проектов, а также перспективы трансграничного признания электронной подписи.Отмечалось, что наличие развитой сети транспортной, логистической и таможенной инфраструктуры, восприимчивой к цифровым и интеллектуальным технологиям, на сегодняшний день является базисной потребностью для поддержания экономических коридоров в регионе Большой Евразии.Для справки: Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) — универсальная по составу государств-членов и крупнейшая из пяти региональных комиссий ООН, призванная содействовать социально-экономическому развитию стран Азии и Тихого океана. В регионе ЭСКАТО проживает 3,8 млрд человек – около 60% населения планеты. Место расположения – Бангкок (Таиланд).
https://uz.sputniknews.ru/20240403/razvorot-gruzopotok-aziya-eec-43263157.html
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еэк эскато сотрудничество глобальные цепи поставки
еэк эскато сотрудничество глобальные цепи поставки
ЕЭК наращивает сотрудничество с ЭСКАТО по созданию новых глобальных цепей поставок
15:00 05.04.2024 (обновлено: 15:04 05.04.2024)
Наличие развитой сети транспортной, логистической и таможенной инфраструктуры, восприимчивой к цифровым и интеллектуальным технологиям, сегодня является базисной потребностью для поддержания экономических коридоров в регионе Большой Евразии.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik.
Меры по обеспечению устойчивых цепей поставок в новых реалиях логистики обсудили на 11-ом Азиатско-Тихоокеанском форуме по упрощению процедур торговли, проходящем под эгидой ЭСКАТО в Самарканде, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Дискуссию в рамках панельной сессии "Цифровая трансформация транспорта: ключевые тренды и синергетический эффект", объединившую представителей бизнес-сообщества и экспертов международных организаций для обсуждения современных особенностей транспорта и логистики в мировой торговле, организовала Евразийская экономическая комиссия.
Участники обменялись мнениями относительно основных трендов формирования "бесшовного" транспортного пространства на евразийском континенте, а также определили ключевые факторы, сдерживающие процессы цифровизации в транспортной сфере.
Вместе с тем, они детально рассмотрели вопросы обеспечения устойчивых цепей поставок за счет внедрения электронных транспортных документов, роль инноваций и цифровых инструментов в развитии транспортных коридоров, определение механизмов финансирования совместных цифровых проектов, а также перспективы трансграничного признания электронной подписи.
"Партнерство международных организаций и объединений в сфере интеграции цифровых транспортных систем позволяет поэтапно формировать "бесшовное" транспортное пространство в рамках Большой Евразии с учетом принципов суверенитета и уважения национальных интересов", – подчеркнул министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.
Отмечалось, что наличие развитой сети транспортной, логистической и таможенной инфраструктуры, восприимчивой к цифровым и интеллектуальным технологиям, на сегодняшний день является базисной потребностью для поддержания экономических коридоров в регионе Большой Евразии.
Для справки: Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) — универсальная по составу государств-членов и крупнейшая из пяти региональных комиссий ООН, призванная содействовать социально-экономическому развитию стран Азии и Тихого океана. В регионе ЭСКАТО проживает 3,8 млрд человек – около 60% населения планеты. Место расположения – Бангкок (Таиланд).