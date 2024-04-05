Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240405/mirziyoyev-tokayev-xiva-vstrecha-43311343.html
Встреча Мирзиёева и Токаева в Хиве: что обсудили и где побывали президенты
Встреча Мирзиёева и Токаева в Хиве: что обсудили и где побывали президенты
Sputnik Узбекистан
По приглашению главы Узбекистана президент Казахстана находится в республике с рабочим визитом
2024-04-05T17:07+0500
2024-04-05T17:07+0500
узбекистан
казахстан
политика
шавкат мирзиёев
касым-жомарт токаев
встреча
хива
рабочий визит
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/05/43309738_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e6015cb3cbfd36486c539d8d25d0b8bb.jpg
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели встречу Хиве, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.Они обсудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, расширения всестороннего практического сотрудничества.Особое внимание уделили ускорению проектов кооперации, реализации инвестсоглашений и торговых контрактов в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями на высшем уровне.Мирзиёев и Токаев заслушали отчеты заместителей премьер-министров, сопредседателей Рабочих групп при Межправительственной комиссии о продвижении совместных проектов в таких сферах, как машиностроение, энергетика, транспорт и логистика, добывающая, текстильная и пищевая промышленность и другие отрасли.Кроме того, они отметили важность начала практической работы по созданию Международного центра промышленной кооперации в текущем году, расширения деятельности совместной внешнеторговой компании.Лидеры Узбекистана и Казахстана подробно обсудили развитие гуманитарных и туристических связей, проведение совместных мероприятий в сфере культуры, образования и спорта с участием молодежи.В фокусе внимания находился и график предстоящих совместных мероприятий в двустороннем и многостороннем форматах.Также президенты посетили ковровый комбинат "Хива гиламлари".Созданное в 2020 году предприятие стоимостью $24 млн ежегодно производит 4,2 млн квадратных метров ковров и ковровых изделий, которые экспортируют в США, Китай, Россию, Казахстан и другие страны СНГ.Здесь установлено современное оборудование из Германии, Бельгии, Австрии, Швейцарии, Италии, Франции и Турции. Трудоустроено 750 человек.Главы Узбекистана и Казахстана ознакомились с производственным процессом и "шоурумом", а также организованной на территории комбината выставкой продукции под брендом "Made in Uzbekistan".Напомним, что по приглашению Шавката Мирзиёева президент Казахстана находится в Узбекистане с рабочим визитом.
узбекистан
казахстан
хива
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/05/43309738_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e61e39c19b555635c5daa53242797e43.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мирзиёев токаев встреча хива узбекистан казахстан
мирзиёев токаев встреча хива узбекистан казахстан

Встреча Мирзиёева и Токаева в Хиве: что обсудили и где побывали президенты

17:07 05.04.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Хиве прошли переговоры Шавката Мирзиёева и Касым-Жомарта Токаева
В Хиве прошли переговоры Шавката Мирзиёева и Касым-Жомарта Токаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
По приглашению главы Узбекистана президент Казахстана находится в республике с рабочим визитом.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели встречу Хиве, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев и Президент Касым-Жомарт Токаев посетили ковровый комбинат "Хива гиламлари"
Президент Шавкат Мирзиёев и Президент Касым-Жомарт Токаев посетили ковровый комбинат Хива гиламлари - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2024
Президент Шавкат Мирзиёев и Президент Касым-Жомарт Токаев посетили ковровый комбинат "Хива гиламлари"
© Пресс-служба президента Узбекистана
Они обсудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, расширения всестороннего практического сотрудничества.
Особое внимание уделили ускорению проектов кооперации, реализации инвестсоглашений и торговых контрактов в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями на высшем уровне.
Мирзиёев и Токаев заслушали отчеты заместителей премьер-министров, сопредседателей Рабочих групп при Межправительственной комиссии о продвижении совместных проектов в таких сферах, как машиностроение, энергетика, транспорт и логистика, добывающая, текстильная и пищевая промышленность и другие отрасли.
"Президенты дали конкретные поручения по наращиванию товарооборота, формированию долгосрочной программы промышленной кооперации, а также реализации инфраструктурных проектов в сферах транспорта и энергетики", — говорится в сообщении.
Кроме того, они отметили важность начала практической работы по созданию Международного центра промышленной кооперации в текущем году, расширения деятельности совместной внешнеторговой компании.
Лидеры Узбекистана и Казахстана подробно обсудили развитие гуманитарных и туристических связей, проведение совместных мероприятий в сфере культуры, образования и спорта с участием молодежи.
"Состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, в частности рациональному использованию водных ресурсов, углублению сотрудничества в рамках Консультативных встреч глав государств Центральной Азии, а также развитию ситуации в Афганистане", — указано в сообщении.
В фокусе внимания находился и график предстоящих совместных мероприятий в двустороннем и многостороннем форматах.
Также президенты посетили ковровый комбинат "Хива гиламлари".
Созданное в 2020 году предприятие стоимостью $24 млн ежегодно производит 4,2 млн квадратных метров ковров и ковровых изделий, которые экспортируют в США, Китай, Россию, Казахстан и другие страны СНГ.
Здесь установлено современное оборудование из Германии, Бельгии, Австрии, Швейцарии, Италии, Франции и Турции. Трудоустроено 750 человек.
Главы Узбекистана и Казахстана ознакомились с производственным процессом и "шоурумом", а также организованной на территории комбината выставкой продукции под брендом "Made in Uzbekistan".
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев и Президент Касым-Жомарт Токаев посетили ковровый комбинат "Хива гиламлари"
Президент Шавкат Мирзиёев и Президент Касым-Жомарт Токаев посетили ковровый комбинат Хива гиламлари - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2024
Президент Шавкат Мирзиёев и Президент Касым-Жомарт Токаев посетили ковровый комбинат "Хива гиламлари"
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев посетили ковровый комбинат "Хива гиламлари".
Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев посетили ковровый комбинат Хива гиламлари. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2024
Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев посетили ковровый комбинат "Хива гиламлари".
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Профильным министерствам и ведомствам поручено обмениваться опытом и развивать кооперацию и торговлю", — говорится в сообщении.
Напомним, что по приглашению Шавката Мирзиёева президент Казахстана находится в Узбекистане с рабочим визитом.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0