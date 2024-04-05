https://uz.sputniknews.ru/20240405/mirziyoyev-tokayev-xiva-vstrecha-43311343.html

Встреча Мирзиёева и Токаева в Хиве: что обсудили и где побывали президенты

Встреча Мирзиёева и Токаева в Хиве: что обсудили и где побывали президенты

Sputnik Узбекистан

По приглашению главы Узбекистана президент Казахстана находится в республике с рабочим визитом

2024-04-05T17:07+0500

2024-04-05T17:07+0500

2024-04-05T17:07+0500

узбекистан

казахстан

политика

шавкат мирзиёев

касым-жомарт токаев

встреча

хива

рабочий визит

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели встречу Хиве, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.Они обсудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, расширения всестороннего практического сотрудничества.Особое внимание уделили ускорению проектов кооперации, реализации инвестсоглашений и торговых контрактов в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями на высшем уровне.Мирзиёев и Токаев заслушали отчеты заместителей премьер-министров, сопредседателей Рабочих групп при Межправительственной комиссии о продвижении совместных проектов в таких сферах, как машиностроение, энергетика, транспорт и логистика, добывающая, текстильная и пищевая промышленность и другие отрасли.Кроме того, они отметили важность начала практической работы по созданию Международного центра промышленной кооперации в текущем году, расширения деятельности совместной внешнеторговой компании.Лидеры Узбекистана и Казахстана подробно обсудили развитие гуманитарных и туристических связей, проведение совместных мероприятий в сфере культуры, образования и спорта с участием молодежи.В фокусе внимания находился и график предстоящих совместных мероприятий в двустороннем и многостороннем форматах.Также президенты посетили ковровый комбинат "Хива гиламлари".Созданное в 2020 году предприятие стоимостью $24 млн ежегодно производит 4,2 млн квадратных метров ковров и ковровых изделий, которые экспортируют в США, Китай, Россию, Казахстан и другие страны СНГ.Здесь установлено современное оборудование из Германии, Бельгии, Австрии, Швейцарии, Италии, Франции и Турции. Трудоустроено 750 человек.Главы Узбекистана и Казахстана ознакомились с производственным процессом и "шоурумом", а также организованной на территории комбината выставкой продукции под брендом "Made in Uzbekistan".Напомним, что по приглашению Шавката Мирзиёева президент Казахстана находится в Узбекистане с рабочим визитом.

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