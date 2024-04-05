Встреча Мирзиёева и Токаева в Хиве: что обсудили и где побывали президенты
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Хиве прошли переговоры Шавката Мирзиёева и Касым-Жомарта Токаева
© Пресс-служба президента Узбекистана
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По приглашению главы Узбекистана президент Казахстана находится в республике с рабочим визитом.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели встречу Хиве, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев и Президент Касым-Жомарт Токаев посетили ковровый комбинат "Хива гиламлари"
Президент Шавкат Мирзиёев и Президент Касым-Жомарт Токаев посетили ковровый комбинат "Хива гиламлари"
© Пресс-служба президента Узбекистана
Они обсудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, расширения всестороннего практического сотрудничества.
Особое внимание уделили ускорению проектов кооперации, реализации инвестсоглашений и торговых контрактов в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями на высшем уровне.
Мирзиёев и Токаев заслушали отчеты заместителей премьер-министров, сопредседателей Рабочих групп при Межправительственной комиссии о продвижении совместных проектов в таких сферах, как машиностроение, энергетика, транспорт и логистика, добывающая, текстильная и пищевая промышленность и другие отрасли.
"Президенты дали конкретные поручения по наращиванию товарооборота, формированию долгосрочной программы промышленной кооперации, а также реализации инфраструктурных проектов в сферах транспорта и энергетики", — говорится в сообщении.
Кроме того, они отметили важность начала практической работы по созданию Международного центра промышленной кооперации в текущем году, расширения деятельности совместной внешнеторговой компании.
Лидеры Узбекистана и Казахстана подробно обсудили развитие гуманитарных и туристических связей, проведение совместных мероприятий в сфере культуры, образования и спорта с участием молодежи.
"Состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, в частности рациональному использованию водных ресурсов, углублению сотрудничества в рамках Консультативных встреч глав государств Центральной Азии, а также развитию ситуации в Афганистане", — указано в сообщении.
В фокусе внимания находился и график предстоящих совместных мероприятий в двустороннем и многостороннем форматах.
Также президенты посетили ковровый комбинат "Хива гиламлари".
Созданное в 2020 году предприятие стоимостью $24 млн ежегодно производит 4,2 млн квадратных метров ковров и ковровых изделий, которые экспортируют в США, Китай, Россию, Казахстан и другие страны СНГ.
Здесь установлено современное оборудование из Германии, Бельгии, Австрии, Швейцарии, Италии, Франции и Турции. Трудоустроено 750 человек.
Главы Узбекистана и Казахстана ознакомились с производственным процессом и "шоурумом", а также организованной на территории комбината выставкой продукции под брендом "Made in Uzbekistan".
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев и Президент Касым-Жомарт Токаев посетили ковровый комбинат "Хива гиламлари"
Президент Шавкат Мирзиёев и Президент Касым-Жомарт Токаев посетили ковровый комбинат "Хива гиламлари"
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев посетили ковровый комбинат "Хива гиламлари".
Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев посетили ковровый комбинат "Хива гиламлари".
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Профильным министерствам и ведомствам поручено обмениваться опытом и развивать кооперацию и торговлю", — говорится в сообщении.
Напомним, что по приглашению Шавката Мирзиёева президент Казахстана находится в Узбекистане с рабочим визитом.