https://uz.sputniknews.ru/20240405/pochemu-pered-glazami-poyavlyayutsya-mushki--vrach-43297225.html

Почему перед глазами появляются мушки — врач

Почему перед глазами появляются мушки — врач

Sputnik Узбекистан

Мушки перед глазами более 3-4 раз в месяц – повод обследоваться

2024-04-05T22:05+0500

2024-04-05T22:05+0500

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На периодическое мелькание мушек перед глазами жалуются многие люди. Причины их появления могут быть самыми разными, рассказала радио Sputnik врач-невролог Ольга Калмыкова. По ее словам, обычно мушки мелькают перед глазами при резкой смене положения тела или поднятии тяжестей. В большинстве случаев эти темные точки свидетельствует о повышении артериального давления, но у их появления могут быть и другие причины.Также она предупредила, что, если мушки перед глазами появляются чаще трех-четырех раз в месяц, необходимо проконсультироваться с терапевтом.В заключение она добавила, что причины мушек в глазах являются индивидуальными. Врачи при постановке диагноза обращают внимание на возраст пациента, сопутствующие жалобы и патологии, а также на лекарства, которые он принимает.

https://uz.sputniknews.ru/20240329/veki-jirovyye-blyashki-vrach-mneniye-43197720.html

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