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Почему перед глазами появляются мушки — врач
Почему перед глазами появляются мушки — врач
Sputnik Узбекистан
Мушки перед глазами более 3-4 раз в месяц – повод обследоваться
2024-04-05T22:05+0500
2024-04-05T22:05+0500
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На периодическое мелькание мушек перед глазами жалуются многие люди. Причины их появления могут быть самыми разными, рассказала радио Sputnik врач-невролог Ольга Калмыкова. По ее словам, обычно мушки мелькают перед глазами при резкой смене положения тела или поднятии тяжестей. В большинстве случаев эти темные точки свидетельствует о повышении артериального давления, но у их появления могут быть и другие причины.Также она предупредила, что, если мушки перед глазами появляются чаще трех-четырех раз в месяц, необходимо проконсультироваться с терапевтом.В заключение она добавила, что причины мушек в глазах являются индивидуальными. Врачи при постановке диагноза обращают внимание на возраст пациента, сопутствующие жалобы и патологии, а также на лекарства, которые он принимает.
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глаза мушки появление врач
глаза мушки появление врач

Почему перед глазами появляются мушки — врач

22:05 05.04.2024
© unsplash.com/Adrian SwancarУставшие глаза. Иллюстративное фото
Уставшие глаза. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2024
© unsplash.com/Adrian Swancar
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Мушки перед глазами более 3-4 раз в месяц – повод обследоваться.
На периодическое мелькание мушек перед глазами жалуются многие люди. Причины их появления могут быть самыми разными, рассказала радио Sputnik врач-невролог Ольга Калмыкова.
По ее словам, обычно мушки мелькают перед глазами при резкой смене положения тела или поднятии тяжестей. В большинстве случаев эти темные точки свидетельствует о повышении артериального давления, но у их появления могут быть и другие причины.
"Чаще всего они возникают на фоне повышенного давления, когда сосуды головного мозга испытывают спазм или гипертонус. Кроме того, мушки могут быть вызваны низким давлением, или артериальной гипотензией, болезнями глаз, анемией. Они могут быть проявлением мигрени или сахарного диабета", — объяснила специалист.
Также она предупредила, что, если мушки перед глазами появляются чаще трех-четырех раз в месяц, необходимо проконсультироваться с терапевтом.
"Если подобный симптом возникает часто, более трех-четырех раз в месяц, необходимо обратиться к терапевту, сдать клинический и биохимический анализы крови, проверить уровень сахара в крови, провести исследование на гликированный гемоглобин, а также ультразвуковое исследование брахиоцефальных сосудов. Желательно также сделать ЭКГ", — рекомендовала Калмыкова.
В заключение она добавила, что причины мушек в глазах являются индивидуальными. Врачи при постановке диагноза обращают внимание на возраст пациента, сопутствующие жалобы и патологии, а также на лекарства, которые он принимает.
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