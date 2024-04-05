https://uz.sputniknews.ru/20240405/sledstviye-dannyye-telefony-obvinyayemyye-terakt-krokus-43303295.html

Следствие получило данные из телефонов обвиняемых в теракте в "Крокусе"

Следствие получило данные из телефонов обвиняемых в теракте в "Крокусе"

Sputnik Узбекистан

Они могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции

2024-04-05T12:29+0500

2024-04-05T12:29+0500

2024-04-05T12:41+0500

происшествия

россия

теракт

подмосковье

следствие

следственный комитет рф

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Следствие получило данные из мобильных телефонов обвиняемых в теракте в подмосковном "Крокусе", несмотря на попытки боевиков уничтожить устройства, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.Концертный зал "Крокус Сити Холл" выбрали местом совершения нападения по указанию куратора, руководившего действиями террористов.Следователи установили, что 24 февраля 2024 года — в годовщину начала специальной военной операции — один из соучастников по указанию куратора нашел на интернет-ресурсах и отправил ему скриншоты изображений входов в здание "Крокус Сити Холла" и подъездных путей к нему. Все это обвиняемый подтвердил в своих показаниях.Помимо этого, в телефоне террориста обнаружили фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом.В СК добавили, что проверка причастности к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб и международных исламистских террористических организаций продолжается.

https://uz.sputniknews.ru/20240402/rossiya-zaplatila-ochen-vysokuyu-senu-za-terakt-krokus-siti-xolle-putin-43255550.html

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