https://uz.sputniknews.ru/20240405/sledstviye-dannyye-telefony-obvinyayemyye-terakt-krokus-43303295.html
Следствие получило данные из телефонов обвиняемых в теракте в "Крокусе"
Следствие получило данные из телефонов обвиняемых в теракте в "Крокусе"
Sputnik Узбекистан
Они могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции
2024-04-05T12:29+0500
2024-04-05T12:29+0500
2024-04-05T12:41+0500
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подмосковье
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Следствие получило данные из мобильных телефонов обвиняемых в теракте в подмосковном "Крокусе", несмотря на попытки боевиков уничтожить устройства, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.Концертный зал "Крокус Сити Холл" выбрали местом совершения нападения по указанию куратора, руководившего действиями террористов.Следователи установили, что 24 февраля 2024 года — в годовщину начала специальной военной операции — один из соучастников по указанию куратора нашел на интернет-ресурсах и отправил ему скриншоты изображений входов в здание "Крокус Сити Холла" и подъездных путей к нему. Все это обвиняемый подтвердил в своих показаниях.Помимо этого, в телефоне террориста обнаружили фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом.В СК добавили, что проверка причастности к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб и международных исламистских террористических организаций продолжается.
https://uz.sputniknews.ru/20240402/rossiya-zaplatila-ochen-vysokuyu-senu-za-terakt-krokus-siti-xolle-putin-43255550.html
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следствие данные телефоны обвиняемые теракт крокус
следствие данные телефоны обвиняемые теракт крокус
Следствие получило данные из телефонов обвиняемых в теракте в "Крокусе"
12:29 05.04.2024 (обновлено: 12:41 05.04.2024)
Они могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik.
Следствие получило данные из мобильных телефонов обвиняемых в теракте в подмосковном "Крокусе", несмотря на попытки боевиков уничтожить устройства, сообщается
в Telegram-канале Следственного комитета РФ.
"Следствием получены данные из мобильных телефонов обвиняемых в совершении теракта в "Крокус сити холле". Результаты экспертного исследования мобильных телефонов, которые террористы пытались уничтожить, позволили получить значимые для следствия данные об обстоятельствах подготовки к преступлению", — говорится в сообщении.
Концертный зал "Крокус Сити Холл" выбрали местом совершения нападения по указанию куратора, руководившего действиями террористов.
Следователи установили, что 24 февраля 2024 года — в годовщину начала специальной военной операции — один из соучастников по указанию куратора нашел на интернет-ресурсах и отправил ему скриншоты изображений входов в здание "Крокус Сити Холла" и подъездных путей к нему. Все это обвиняемый подтвердил в своих показаниях.
Помимо этого, в телефоне террориста обнаружили фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом.
"Указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции", — говорится в сообщении.
В СК добавили, что проверка причастности к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб и международных исламистских террористических организаций продолжается.