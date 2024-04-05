https://uz.sputniknews.ru/20240405/tokayev-uzbekistan-xiva-vizit-43299908.html

Стало известно, где встретятся и что обсудят Мирзиёев и Токаев

Стало известно, где встретятся и что обсудят Мирзиёев и Токаев

Sputnik Узбекистан

По приглашению главы Узбекистана президент Казахстана посетит республику с визитом

2024-04-05T09:25+0500

2024-04-05T09:25+0500

2024-04-05T09:35+0500

политика

узбекистан

казахстан

касым-жомарт токаев

визит

хива

встреча

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. По приглашению Шавката Мирзиёева президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 апреля посетит Узбекистан с визитом, сообщает пресс-служба лидера РУз.В ходе переговоров, которые пройдут в Хиве, стороны обсудят актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также расширения многопланового сотрудничества.В фокусе внимания также будут вопросы региональной повестки.

узбекистан

хива

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