https://uz.sputniknews.ru/20240405/tokayev-uzbekistan-xiva-vizit-43299908.html
Стало известно, где встретятся и что обсудят Мирзиёев и Токаев
Стало известно, где встретятся и что обсудят Мирзиёев и Токаев
Sputnik Узбекистан
По приглашению главы Узбекистана президент Казахстана посетит республику с визитом
2024-04-05T09:25+0500
2024-04-05T09:25+0500
2024-04-05T09:35+0500
политика
узбекистан
казахстан
касым-жомарт токаев
визит
хива
встреча
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. По приглашению Шавката Мирзиёева президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 апреля посетит Узбекистан с визитом, сообщает пресс-служба лидера РУз.В ходе переговоров, которые пройдут в Хиве, стороны обсудят актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также расширения многопланового сотрудничества.В фокусе внимания также будут вопросы региональной повестки.
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мирзиёев токаев узбекистан казахстан
мирзиёев токаев узбекистан казахстан
Стало известно, где встретятся и что обсудят Мирзиёев и Токаев
09:25 05.04.2024 (обновлено: 09:35 05.04.2024)
По приглашению главы Узбекистана президент Казахстана посетит республику с визитом.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik
. По приглашению Шавката Мирзиёева президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 апреля посетит Узбекистан с визитом, сообщает
пресс-служба лидера РУз.
В ходе переговоров, которые пройдут в Хиве, стороны обсудят актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также расширения многопланового сотрудничества.
"Особое внимание будет уделено наращиванию объемов взаимного товарооборота, развитию кооперационных связей в ключевых отраслях экономики, практической реализации инфраструктурных проектов в области транспорта и энергетики, активизации программ гуманитарного обмена", — говорится в сообщении.
В фокусе внимания также будут вопросы региональной повестки.