https://uz.sputniknews.ru/20240406/svo-desantnik-nagrada-medal-dron-vsu-43320356.html
СВО: десантника наградили медалью за сбитый из винтовки дрон ВСУ
СВО: десантника наградили медалью за сбитый из винтовки дрон ВСУ
Sputnik Узбекистан
Метким выстрелом из винтовки снайпер поразил дрон противника, и он загорелся. После второго выстрела беспилотник ВСУ рухнул на землю
2024-04-06T14:57+0500
2024-04-06T14:57+0500
2024-04-06T14:57+0500
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десантник
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Снайпер разведывательного подразделения Крымского полка ВДВ получил медаль "За отвагу" за сбитый из винтовки дрон ВСУ типа "Баба Яга", рассказали журналистам в министерстве обороны России, сообщает РИА Новости.Военнослужащий выполнял боевую задачу в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области и обнаружил, что в сторону позиций десантников приближается коптер противника. Стало известно, как танки Т-80 обеспечивают под Работино продвижение мотострелков
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сво десантник награда медаль винтовка дрон всу снайпер противник беспилотник
сво десантник награда медаль винтовка дрон всу снайпер противник беспилотник
СВО: десантника наградили медалью за сбитый из винтовки дрон ВСУ
Метким выстрелом из винтовки снайпер поразил дрон противника, и он загорелся. После второго выстрела беспилотник ВСУ упал на землю.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik.
Снайпер разведывательного подразделения Крымского полка ВДВ получил медаль "За отвагу" за сбитый из винтовки дрон ВСУ типа "Баба Яга", рассказали журналистам в министерстве обороны России, сообщает РИА Новости
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"На одном из полигонов, расположенных в тыловом районе специальной военной операции в Запорожской области, представитель командования гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии вручил снайперу с позывным "Болт" медаль "За отвагу", – сообщили в оборонном ведомстве.
Военнослужащий выполнял боевую задачу в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области и обнаружил, что в сторону позиций десантников приближается коптер противника.
"Метким выстрелом из винтовки снайпер поразил дрон противника, и он загорелся, после второго выстрела беспилотник ВСУ рухнул на землю. Своими смелыми и решительными действиями "Болт" спас жизни своих боевых товарищей", – пояснили в Минобороны.