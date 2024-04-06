https://uz.sputniknews.ru/20240406/svo-desantnik-nagrada-medal-dron-vsu-43320356.html

СВО: десантника наградили медалью за сбитый из винтовки дрон ВСУ

СВО: десантника наградили медалью за сбитый из винтовки дрон ВСУ

Sputnik Узбекистан

Метким выстрелом из винтовки снайпер поразил дрон противника, и он загорелся. После второго выстрела беспилотник ВСУ рухнул на землю

2024-04-06T14:57+0500

2024-04-06T14:57+0500

2024-04-06T14:57+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

украина

всу

дрон

медаль

десантник

минобороны рф

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Снайпер разведывательного подразделения Крымского полка ВДВ получил медаль "За отвагу" за сбитый из винтовки дрон ВСУ типа "Баба Яга", рассказали журналистам в министерстве обороны России, сообщает РИА Новости.Военнослужащий выполнял боевую задачу в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области и обнаружил, что в сторону позиций десантников приближается коптер противника. Стало известно, как танки Т-80 обеспечивают под Работино продвижение мотострелков

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