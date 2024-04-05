https://uz.sputniknews.ru/20240405/tanki-t-80-obespechivayut-pod-rabotino-prodvijenie-motostrelkov-43307794.html
Стало известно, как танки Т-80 обеспечивают под Работино продвижение мотострелков
Стало известно, как танки Т-80 обеспечивают под Работино продвижение мотострелков
Sputnik Узбекистан
В перерывах между выполнением боевых задач танкисты продолжают тренировки. На полигонах они отрабатывают фланговую стрельбу в движении, чтобы повысить выживаемость машин на поле боя
2024-04-05T17:30+0500
2024-04-05T17:30+0500
2024-04-05T17:30+0500
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Экипажи танков Т-80 42-й дивизии обеспечивают продвижение мотострелковых подразделений в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, поддерживая их огнем с закрытых огневых позиций (ЗОП) и прямой наводкой, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира танковой роты с позывным "Ястреб".По словам офицера, в перерывах между выполнением боевых задач танкисты продолжают тренироваться на полигонах. В частности, отрабатывают такой тактический элемент как фланговая стрельба в движении, повышающий выживаемость машин на поле боя."Занятия проводятся ежедневно, внимание обращаем на подготовку техники и личного состава к занятиям, ну и соблюдение требований безопасности. Оттачиваем навыки, умения отрабатываем, которые могут нам помочь в боевых действиях... Я участвую в СВО с 24 февраля 2022 года, участвовал как в Донецкой области, под Марьинкой, и на запорожском фронте. Участвовал в боях, когда мы выбивали противника из лесополос, с позиций, участвовал в городских боях — ну в населенных пунктах. Довожу личному составу свой опыт, опыт боевых товарищей, с которыми действовали, отрабатываем тактические моменты", — добавил он.Кроме того, на огневых рубежах полигона танкисты проводят слаживание подразделений и практические стрельбы из штатного вооружения.ВКС РФ ударили по ВСУ бомбами, от которых невозможно укрыться
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танки т-80 обеспечение продвижение мотострелки
танки т-80 обеспечение продвижение мотострелки
Стало известно, как танки Т-80 обеспечивают под Работино продвижение мотострелков
В перерывах между выполнением боевых задач танкисты продолжают тренировки. На полигонах они отрабатывают фланговую стрельбу в движении, чтобы повысить выживаемость машин на поле боя.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik.
Экипажи танков Т-80 42-й дивизии обеспечивают продвижение мотострелковых подразделений в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, поддерживая их огнем с закрытых огневых позиций (ЗОП) и прямой наводкой, сообщает РИА Новости
со ссылкой на командира танковой роты с позывным "Ястреб".
"Но так продвигаемся, конечно, потихоньку, да. Вот тоже приехали недавно с Работино. То есть нам дают задачу, мы выезжаем, отрабатываем. ЗОП или прямая наводка... Если мы плохо отработаем, то пехота не сможет выполнить свои задачи. Поэтому ответственность большая тоже на танкистах у нас лежит", — рассказал он.
По словам офицера, в перерывах между выполнением боевых задач танкисты продолжают тренироваться на полигонах. В частности, отрабатывают такой тактический элемент как фланговая стрельба в движении, повышающий выживаемость машин на поле боя.
"Занятия проводятся ежедневно, внимание обращаем на подготовку техники и личного состава к занятиям, ну и соблюдение требований безопасности. Оттачиваем навыки, умения отрабатываем, которые могут нам помочь в боевых действиях... Я участвую в СВО с 24 февраля 2022 года, участвовал как в Донецкой области, под Марьинкой, и на запорожском фронте. Участвовал в боях, когда мы выбивали противника из лесополос, с позиций, участвовал в городских боях — ну в населенных пунктах. Довожу личному составу свой опыт, опыт боевых товарищей, с которыми действовали, отрабатываем тактические моменты", — добавил он.
Кроме того, на огневых рубежах полигона танкисты проводят слаживание подразделений и практические стрельбы из штатного вооружения.