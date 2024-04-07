https://uz.sputniknews.ru/20240407/myaso-v-strany-eaes-budut-vvozit-po-novym-pravilam--43325438.html

Мясо в страны ЕАЭС будут ввозить по новым правилам

Мясо в страны ЕАЭС будут ввозить по новым правилам

Sputnik Узбекистан

Новые система ввоза мясной продукции решит проблему с качеством товаров и не позволит вводить потребителей в заблуждение, считают в ЕЭК.

2024-04-07T13:45+0500

2024-04-07T13:45+0500

2024-04-07T14:05+0500

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. С сегодняшнего дня в странах Союза вступили в силу изменения в техрегламент на мясо и мясную продукцию. Об этом говорится на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).Изменения, принятые Решением Совета ЕЭК в сентябре 2023 года, корректируют требования технического регламента Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" в отношении указываемой в маркировке информации о пищевой ценности продуктов убоя и мясной продукции.Изменениями предусмотрены допустимые пределы отклонения фактических значений содержания пищевых веществ (показателей пищевой ценности) от указанных в маркировке: Аналогичный подход используется в техрегламенте Евразийского экономического союза на мясо птицы и продукции его переработки от 1 января 2023 года.Министр по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий отмечает, что изменения направлены на решение проблем, связанных с контролем содержания пищевых веществ с учетом особенностей сырья и специфики мясоперерабатывающей промышленности. Кроме того, поправки помогут предупредить действия, вводящие в заблуждение потребителей несоответствием фактических значений содержания белка, жира, углеводов и калорийности, указанным в маркировке. По мнению представителей ЕЭК, введение в действие новых требований окажет позитивное влияние на условия ведения предпринимательской деятельности в странах Союза.Вместе с тем предусмотрен переходный период. Документы об оценке соответствия продуктов убоя и мясной продукции, в отношении которых внесены изменения, выданные или принятые до 7 апреля 2024 года, действительны до окончания срока их действия. Производство и выпуск в обращение этой продукции допускаются до окончания срока действия таких документов, обращение продукции допускается в течение срока годности, установленного изготовителем.

https://uz.sputniknews.ru/20240228/eaeu-izmeneniya-texreglament-prodovolstviye-42693024.html

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