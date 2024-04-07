https://uz.sputniknews.ru/20240407/sovetnik-pushilina-ne-isklyuchil-sverjenie-zelenskogo-putem-voennogo-perevorot-na-ukraine-43327750.html
Советник Пушилина не исключил свержение Зеленского путем военного переворота на Украине
Советник Пушилина не исключил свержение Зеленского путем военного переворота на Украине
Sputnik Узбекистан
Советник Пушилина Ян Гагин считает, что Зеленского могут заменить путем военного переворота.
2024-04-07T17:51+0500
2024-04-07T17:51+0500
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. На Украине не исключен военный переворот для свержения отменившего президентские выборы Владимира Зеленского. Такое предположение высказал советник главы ДНР Ян Гагин, сообщает РИА Новости.Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но кампанию не проводили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский утверждал, что выборы сейчас "не ко времени", и призвал поставить точку в этом вопросе.Гагин отметил, что сомневается в политической легитимности Зеленского, который из-за введенных в его стране военного положения и мобилизации отменил президентские выборы.По его словам, Западу важно поддерживать "картинку хотя бы какой-то демократии на Украине", поэтому после отмены президентских выборов в стране возможен переворот.
https://uz.sputniknews.ru/20240331/mask-chem-dolshe-prodoljaetsya-konflikt-tem-bolshe-territoriy-rossiya-budet-priobretat-43220987.html
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Советник Пушилина не исключил свержение Зеленского путем военного переворота на Украине
17:51 07.04.2024 (обновлено: 17:59 07.04.2024)
Советник Пушилина Ян Гагин считает, что Зеленского могут заменить путем военного переворота.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik.
На Украине не исключен военный переворот для свержения отменившего президентские выборы Владимира Зеленского. Такое предположение высказал советник главы ДНР Ян Гагин, сообщает РИА Новости
.
"Вполне возможно, что Зеленского заменят путем военного переворота. Да, это возможно. Претендентов на его место достаточно в стране, и за каждым из них стоит иностранная разведка стран НАТО. В любом случае кого-то из них могут разыграть как очередную фигуру на шахматной доске. Ну, изначально называли (бывшего главкома ВСУ. — Прим. ред.) Залужного, прежде всего потому что Залужный имел и имеет до сих пор некий авторитет и среди гражданских, и среди военных", — заявил собеседник агентства.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но кампанию не проводили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский утверждал, что выборы сейчас "не ко времени", и призвал поставить точку в этом вопросе.
Гагин отметил, что сомневается в политической легитимности Зеленского, который из-за введенных в его стране военного положения и мобилизации отменил президентские выборы.
"Если говорить о легитимности самого Зеленского, то у меня есть сомнения в изначальной легитимности его как президента, потому что он пришел на штыках военной хунты, которая захватила власть на Украине еще в 2014 году. Поэтому он второй нелегитимный президент после Порошенко, на мой взгляд", — добавил Гагин.
По его словам, Западу важно поддерживать "картинку хотя бы какой-то демократии на Украине", поэтому после отмены президентских выборов в стране возможен переворот.