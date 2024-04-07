https://uz.sputniknews.ru/20240407/sovetnik-pushilina-ne-isklyuchil-sverjenie-zelenskogo-putem-voennogo-perevorot-na-ukraine-43327750.html

Советник Пушилина не исключил свержение Зеленского путем военного переворота на Украине

Советник Пушилина не исключил свержение Зеленского путем военного переворота на Украине

Sputnik Узбекистан

Советник Пушилина Ян Гагин считает, что Зеленского могут заменить путем военного переворота.

2024-04-07T17:51+0500

2024-04-07T17:51+0500

2024-04-07T17:59+0500

сво

россия

украина

в мире

всу

нато

днр

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/1e/40478271_456:251:3072:1723_1920x0_80_0_0_0cf95201e6e9cfafed1b118cc85d2557.jpg

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. На Украине не исключен военный переворот для свержения отменившего президентские выборы Владимира Зеленского. Такое предположение высказал советник главы ДНР Ян Гагин, сообщает РИА Новости.Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но кампанию не проводили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский утверждал, что выборы сейчас "не ко времени", и призвал поставить точку в этом вопросе.Гагин отметил, что сомневается в политической легитимности Зеленского, который из-за введенных в его стране военного положения и мобилизации отменил президентские выборы.По его словам, Западу важно поддерживать "картинку хотя бы какой-то демократии на Украине", поэтому после отмены президентских выборов в стране возможен переворот.

https://uz.sputniknews.ru/20240331/mask-chem-dolshe-prodoljaetsya-konflikt-tem-bolshe-territoriy-rossiya-budet-priobretat-43220987.html

россия

украина

днр

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия украина сво зеленский выборы госпереворот