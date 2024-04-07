https://uz.sputniknews.ru/20240407/uzbekistan-i-pskovskaya-oblast-budut-razvivat-mnogoplanovoe-sotrudnichestvo-43328214.html
Узбекистан и Псковская область хотят развивать многоплановое сотрудничество
Узбекистан и Псковская область хотят развивать многоплановое сотрудничество
Sputnik Узбекистан
Представители посольства Узбекистана и администрация региона обсудили дальнейшее развитие межрегионального диалога в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и культурно-гуманитарной сферах.
2024-04-07T19:02+0500
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В рамках оказания согражданам – трудовым мигрантам необходимой консульско-правовой помощи представители Посольства Узбекистана и Генконсульства в Санкт-Петербурге посетили Псковскую область России, сообщает ИА "Дунё".В рамках визита состоялись переговоры с руководством области по вопросам дальнейшего развития межрегионального диалога в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и культурно-гуманитарной сферах. В Торгово-промышленной палате области прошла презентация экономического потенциала Узбекистана, а также переговоры с представителями крупного бизнеса.В рамках визита также состоялась встреча с проректором Псковского государственного университета Аллой Серебряковой и студентами из Узбекистана, обучающимися в данном университете. В ходе встречи стороны обсудили возможное сотрудничество узбекскими вузами по всем направлениям.Кроме этого, члены делегации посетили Центр временного содержания иностранных граждан при УМВД области, где провели встречу с содержащимися там узбекистанцами. С руководством центра обсуждены вопросы, связанные с условием содержания граждан Узбекистана.Состоялись переговоры с первым заместителем губернатора Псковской области Верой Емельяновой и членами правительства. Российская сторона выразила заинтересованность в развитии сотрудничества с Узбекистаном в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и туристической сферах, добавили в агентстве.
https://uz.sputniknews.ru/20240402/uzbekistan-i-tyumenskaya-oblast-planiruyut-aktivizirovat-delovye-svyazi-43251456.html
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узбекистан россия псковская область сотрудничество экономика
Узбекистан и Псковская область хотят развивать многоплановое сотрудничество
19:02 07.04.2024 (обновлено: 19:17 07.04.2024)
Представители посольства Узбекистана и администрация региона обсудили дальнейшее развитие межрегионального диалога в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и культурно-гуманитарной сферах.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В рамках оказания согражданам – трудовым мигрантам необходимой консульско-правовой помощи представители Посольства Узбекистана и Генконсульства в Санкт-Петербурге посетили Псковскую область России, сообщает ИА "Дунё".
В рамках визита состоялись переговоры с руководством области по вопросам дальнейшего развития межрегионального диалога в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и культурно-гуманитарной сферах. В Торгово-промышленной палате области прошла презентация экономического потенциала Узбекистана, а также переговоры с представителями крупного бизнеса.
“Проведены встречи и разъяснительно-профилактические работы с лидерами и активистами общественных организаций узбекской диаспоры, с которыми обсуждались вопросы защиты прав и интересов граждан Узбекистана”, — говорится в сообщении агентства.
В рамках визита также состоялась встреча с проректором Псковского государственного университета Аллой Серебряковой и студентами из Узбекистана, обучающимися в данном университете. В ходе встречи стороны обсудили возможное сотрудничество узбекскими вузами по всем направлениям.
Кроме этого, члены делегации посетили Центр временного содержания иностранных граждан при УМВД области, где провели встречу с содержащимися там узбекистанцами. С руководством центра обсуждены вопросы, связанные с условием содержания граждан Узбекистана.
Состоялись переговоры с первым заместителем губернатора Псковской области Верой Емельяновой и членами правительства.
Российская сторона выразила заинтересованность в развитии сотрудничества с Узбекистаном в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и туристической сферах, добавили в агентстве.