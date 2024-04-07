https://uz.sputniknews.ru/20240407/v-orenburgskoy-oblasti-boleye-chetyrex-tysyach-jiteley-evakuirovali-iz-za-pavodka-43325861.html
В Оренбургской области более четырех тысяч жителей эвакуировали из-за паводка
В Оренбургской области более четырех тысяч жителей эвакуировали из-за паводка
Sputnik Узбекистан
Из зоны половодья эвакуировали 4064 человека. В регионе затоплено 27 муниципальных образований. Объявлен режим ЧС.
2024-04-07T14:59+0500
2024-04-07T14:59+0500
2024-04-07T14:59+0500
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Более 4 тысяч человек, включая 885 детей, эвакуировали из зоны половодья в Оренбургской области. Там действует режим ЧС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.Отмечается, что паводковые процессы в Оренбуржье пока не снижают темп. По состоянию на 7 апреля в связи с воздействием талых вод в результате активного снеготаяния и прошедшими осадками отмечается подъем уровня воды в реках. Половодье охватило 27 муниципальных образований.По данным властей региона, в 8816 жилых домах нарушено энергоснабжение, работает 41 аварийная бригада — более 100 человек и 41 единица техники.
https://uz.sputniknews.ru/20240406/orsk-damba-jiteli-evakuatsiya-43320931.html
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россия оренбургская область паводок эвакуация чс
россия оренбургская область паводок эвакуация чс
В Оренбургской области более четырех тысяч жителей эвакуировали из-за паводка
Из зоны половодья вывезли 4064 человека. В регионе затоплено 27 муниципальных образований. Объявлен режим ЧС.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik.
Более 4 тысяч человек, включая 885 детей, эвакуировали из зоны половодья в Оренбургской области. Там действует режим ЧС. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на правительство региона.
Отмечается, что паводковые процессы в Оренбуржье пока не снижают темп. По состоянию на 7 апреля в связи с воздействием талых вод в результате активного снеготаяния и прошедшими осадками отмечается подъем уровня воды в реках. Половодье охватило 27 муниципальных образований.
"Эвакуированы 4064 человека, в том числе 885 детей. В 31 муниципальном образовании области закрыто 47 мостовых сооружений. Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений", — говорится в сообщении.
По данным властей региона, в 8816 жилых домах нарушено энергоснабжение, работает 41 аварийная бригада — более 100 человек и 41 единица техники.