https://uz.sputniknews.ru/20240408/eaeu-eec-torgovlya-sifrovizatsiya-43331758.html
ЕАЭС и ЕЭК предпринимают конкретные шаги по цифровизации процессов торговли
ЕАЭС и ЕЭК предпринимают конкретные шаги по цифровизации процессов торговли
Sputnik Узбекистан
Основной фокус внедрения цифровых технологий в Евразийском экономическом союзе направлен на создание благоприятных условий для ведения торговли как внутри интеграционного объединения, так и с партнерами из третьих стран
2024-04-08T12:42+0500
2024-04-08T12:42+0500
2024-04-08T12:42+0500
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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. ЕАЭС и ЕЭК предпринимают конкретные шаги по цифровизации процессов торговли, заявил директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования Евразийской экономической комиссии Ваагн Казарян, сообщает пресс-служба Комиссии.О деталях этого процесса он рассказал в ходе сессии "Развитие цифровизации на пути вперед – поддержка институциональных инициатив" в рамках 11-го Азиатско-Тихоокеанского форума по упрощению процедур торговли (APTFF), прошедшего в Самарканде под эгидой Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).По словам Казаряна, основной фокус внедрения цифровых технологий в Евразийском экономическом союзе направлен на создание благоприятных условий для ведения торговли как внутри интеграционного объединения, так и с партнерами из третьих стран.В рамках сессии с участием представителей Всемирного почтового союза, Института Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC Institute), Европейской экономической комиссии ООН (UNECE), Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) обсуждались инновации и инициативы со стороны организаций, занимающихся развитием и поддержкой цифровизации, для внедрения и дальнейшего продвижения цифровых технологий в устойчивых цепочках поставок.
https://uz.sputniknews.ru/20240405/eec-eskato-sotrudnichestvo-43304018.html
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еаэс еэк торговля цифровизация
еаэс еэк торговля цифровизация
ЕАЭС и ЕЭК предпринимают конкретные шаги по цифровизации процессов торговли
Основной фокус внедрения цифровых технологий в Евразийском экономическом союзе направлен на создание благоприятных условий для ведения торговли как внутри интеграционного объединения, так и с партнерами из третьих стран.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik.
ЕАЭС и ЕЭК предпринимают конкретные шаги по цифровизации процессов торговли, заявил директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования Евразийской экономической комиссии Ваагн Казарян, сообщает
пресс-служба Комиссии.
О деталях этого процесса он рассказал в ходе сессии "Развитие цифровизации на пути вперед – поддержка институциональных инициатив" в рамках 11-го Азиатско-Тихоокеанского форума по упрощению процедур торговли (APTFF), прошедшего в Самарканде под эгидой Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).
"Ключевыми направлениями цифровизации процессов торговли в Союзе являются маркировка товаров средствами идентификации, развитие внешней и внутренней электронной торговли, применение бизнесом и госорганами электронных документов и сведений в рамках нетарифного регулирования", – указал он.
По словам Казаряна, основной фокус внедрения цифровых технологий в Евразийском экономическом союзе направлен на создание благоприятных условий для ведения торговли как внутри интеграционного объединения, так и с партнерами из третьих стран.
В рамках сессии с участием представителей Всемирного почтового союза, Института Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC Institute), Европейской экономической комиссии ООН (UNECE), Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) обсуждались инновации и инициативы со стороны организаций, занимающихся развитием и поддержкой цифровизации, для внедрения и дальнейшего продвижения цифровых технологий в устойчивых цепочках поставок.