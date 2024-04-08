https://uz.sputniknews.ru/20240408/eaeu-eec-torgovlya-sifrovizatsiya-43331758.html

ЕАЭС и ЕЭК предпринимают конкретные шаги по цифровизации процессов торговли

ЕАЭС и ЕЭК предпринимают конкретные шаги по цифровизации процессов торговли

Sputnik Узбекистан

Основной фокус внедрения цифровых технологий в Евразийском экономическом союзе направлен на создание благоприятных условий для ведения торговли как внутри интеграционного объединения, так и с партнерами из третьих стран

2024-04-08T12:42+0500

2024-04-08T12:42+0500

2024-04-08T12:42+0500

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. ЕАЭС и ЕЭК предпринимают конкретные шаги по цифровизации процессов торговли, заявил директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования Евразийской экономической комиссии Ваагн Казарян, сообщает пресс-служба Комиссии.О деталях этого процесса он рассказал в ходе сессии "Развитие цифровизации на пути вперед – поддержка институциональных инициатив" в рамках 11-го Азиатско-Тихоокеанского форума по упрощению процедур торговли (APTFF), прошедшего в Самарканде под эгидой Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).По словам Казаряна, основной фокус внедрения цифровых технологий в Евразийском экономическом союзе направлен на создание благоприятных условий для ведения торговли как внутри интеграционного объединения, так и с партнерами из третьих стран.В рамках сессии с участием представителей Всемирного почтового союза, Института Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC Institute), Европейской экономической комиссии ООН (UNECE), Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) обсуждались инновации и инициативы со стороны организаций, занимающихся развитием и поддержкой цифровизации, для внедрения и дальнейшего продвижения цифровых технологий в устойчивых цепочках поставок.

https://uz.sputniknews.ru/20240405/eec-eskato-sotrudnichestvo-43304018.html

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