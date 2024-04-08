https://uz.sputniknews.ru/20240408/kogda-v-uzbekistane-budut-otmechat-ramazan-xayit-43264114.html
Стало известно, когда в Узбекистане будут отмечать Рамазан хайит
Стало известно, когда в Узбекистане будут отмечать Рамазан хайит
Sputnik Узбекистан
Официальная дата празднования Рамазан хайита в республике выпала на 10 апреля.
2024-04-08T13:02+0500
2024-04-08T13:02+0500
2024-04-08T13:02+0500
узбекистан
общество
управление мусульман узбекистана
рамазан хайит
священный месяц рамадан
праздник
мусульмане
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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В Узбекистане в этом году Рамазан хайит будут отмечать 10 апреля, сообщили в Управлении мусульман Узбекистана.Управление мусульман Узбекистана приняло решение, что первый день Рамазан-хайита в республике выпадает на среду, 10 апреля 2024 года.Как отмечают Рамазан хайитХайит — радостный день для всех мусульман, день молитвы и благодарности, счастья и помощи нуждающимся. В этот день принято отдыхать с семьей на природе, ходить в гости к родственникам, дарить друг другу подарки. Рамазан хайит — время добрых дел, примирения и прощения обид, восстановления добрых отношений с другими людьми. В Рамазан хайит следует разговеться и поесть сладостей (фиников) перед тем, как идти на намаз. Нужно совершить мисвак и отдельное омовение перед выходом на праздничную молитву. Совершение мисвака перед всеми молитвами является сунной. Также следует надеть новую и чистую одежду. Перед праздничной молитвой желательно раздать фитр-садака. Следует прийти на праздничную молитву пораньше, похвально, если верующий приходит в мечеть заранее, готовится к молитве, слушает проповеди и поучения. В этот день особое внимание следует уделить тому, чтобы порадовать маленьких детей, дав им понять, что он особенный, отличается от других дней. Будет уместно вручить им подарки, поиграть с детьми, отправиться с ними на прогулку в зоопарк или на детскую площадку. * Материал подготовлен на основе информации из открытых источников
https://uz.sputniknews.ru/20240327/skolko-dney-otdoxnut-uzbekistantsy-v-ramazan-xayit--kalendar-43168667.html
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узбекистан священный месяц рамазан хайит праздник
узбекистан священный месяц рамазан хайит праздник
Стало известно, когда в Узбекистане будут отмечать Рамазан хайит
Управление мусульман Узбекистана определило официальную дату празднования Рамазан хайита.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik.
В Узбекистане в этом году Рамазан хайит будут отмечать 10 апреля, сообщили
в Управлении мусульман Узбекистана.
Управление мусульман Узбекистана приняло решение, что первый день Рамазан-хайита в республике выпадает на среду, 10 апреля 2024 года.
Как отмечают Рамазан хайит
Хайит — радостный день для всех мусульман, день молитвы и благодарности, счастья и помощи нуждающимся. В этот день принято отдыхать с семьей на природе, ходить в гости к родственникам, дарить друг другу подарки.
Рамазан хайит — время добрых дел, примирения и прощения обид, восстановления добрых отношений с другими людьми.
В Рамазан хайит следует разговеться и поесть сладостей (фиников) перед тем, как идти на намаз.
Нужно совершить мисвак и отдельное омовение перед выходом на праздничную молитву. Совершение мисвака перед всеми молитвами является сунной. Также следует надеть новую и чистую одежду.
Перед праздничной молитвой желательно раздать фитр-садака.
Следует прийти на праздничную молитву пораньше, похвально, если верующий приходит в мечеть заранее, готовится к молитве, слушает проповеди и поучения.
В этот день особое внимание следует уделить тому, чтобы порадовать маленьких детей, дав им понять, что он особенный, отличается от других дней.
Будет уместно вручить им подарки, поиграть с детьми, отправиться с ними на прогулку в зоопарк или на детскую площадку.
* Материал подготовлен на основе информации из открытых источников