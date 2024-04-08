https://uz.sputniknews.ru/20240408/mirziyoev-posetil-klaster-v-djizakskoy-oblasti-43340600.html

Мирзиёев посетил кластер в Джизакской области — что поручил президент

Мирзиёев посетил кластер в Джизакской области — что поручил президент

Sputnik Узбекистан

Главе республики представляют проекты, реализуемые в высокотехнологичных отраслях промышленности, сельском хозяйстве и других сферах

2024-04-08T16:10+0500

2024-04-08T16:10+0500

2024-04-08T16:10+0500

экономика

узбекистан

джизакская область

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Джизакскую область посетил кластер "Basalt Uzbekistan" в Фаришском районе, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.В январе 2019 года глава республики побывал на данном предприятии, дав указания по расширению его деятельности и ассортимента продукции.После этого, был проанализирован спрос на рынке, изучены месторождения сырья, привезены самые современные технологии из Германии, Франции, Италии, Чехии. В результате на площади 300 гектаров реализовано шесть проектов общей стоимостью $498 млн, которые образовали кластер, где в настоящее время трудоустроено 1,7 тыс. человек.Президент ознакомился с образцами сырья и готовой продукции.Как отмечают специалисты, стройматериалы из базальта не ржавеют. Они легкие, но при этом очень прочные, устойчивы к щелочной среде бетонных смесей, солевым и кислотным растворам. Использование базальтовых материалов для стен повышает их прочность и обеспечивает хорошую теплоизоляцию. Еще одно важное преимущество – они не горючи. При всех этих достоинствах стоимость продукции относительно недорогая.Мирзиёеву представили варианты применения материалов в коммунальном хозяйстве, автомобилестроении, текстильной, нефтегазовой и других отраслях.Как отмечалось, в следующем году одно из предприятий кластера – "Басфибер трейд" – планирует создать мощности для ежегодного производства 25 тыс. тонн базальтового волокна и ткани. На данный момент привезено оборудование на сумму $145 млн. Новый проект помимо удовлетворения внутренних потребностей позволит экспортировать 90% продукции. Мирзиёев поставил перед ответственными лицами задачу реализовать на территории кластера новые проекты на сумму $500 млн, предусматривающие выпуск 20 видов продукции с высокой добавленной стоимостью. В результате будет создано еще 2 тыс. рабочих мест.

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