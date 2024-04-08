Мирзиёев посетил кластер в Джизакской области — что поручил президент
© пресс-служба президента Узбекистана Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Джизакскую область. Первым пунктом программы поездки стал кластер "Basalt Uzbekistan" в Фаришском районе.
© пресс-служба президента Узбекистана
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Главе республики представляют проекты, реализуемые в высокотехнологичных отраслях промышленности, сельском хозяйстве и других сферах.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Джизакскую область посетил кластер "Basalt Uzbekistan" в Фаришском районе, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© пресс-служба президента Узбекистана Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Джизакскую область. Первым пунктом программы поездки стал кластер "Basalt Uzbekistan" в Фаришском районе.
Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Джизакскую область. Первым пунктом программы поездки стал кластер "Basalt Uzbekistan" в Фаришском районе.
© пресс-служба президента Узбекистана
В январе 2019 года глава республики побывал на данном предприятии, дав указания по расширению его деятельности и ассортимента продукции.
После этого, был проанализирован спрос на рынке, изучены месторождения сырья, привезены самые современные технологии из Германии, Франции, Италии, Чехии. В результате на площади 300 гектаров реализовано шесть проектов общей стоимостью $498 млн, которые образовали кластер, где в настоящее время трудоустроено 1,7 тыс. человек.
Президент ознакомился с образцами сырья и готовой продукции.
© пресс-служба президента Узбекистана Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Джизакскую область. Первым пунктом программы поездки стал кластер "Basalt Uzbekistan" в Фаришском районе.
Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Джизакскую область. Первым пунктом программы поездки стал кластер "Basalt Uzbekistan" в Фаришском районе.
© пресс-служба президента Узбекистана
"В кластере перерабатывается 177 тысяч тонн базальтового камня в год и производятся 42 вида продукции, в том числе специальное волокно, ровинг, фибра, арматура, композитные геосетки, трубы, ткань и теплоизоляционные плиты. В частности, в прошлом году было произведено 45 тысяч тонн продукции на сумму 554 миллиарда сумов. 80 процентов товаров, пользующихся высоким спросом в мире, экспортировано в США, Великобританию, Польшу, Италию, Чехию, Грузию, Россию, Турцию, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан", — говорится в сообщении.
Как отмечают специалисты, стройматериалы из базальта не ржавеют. Они легкие, но при этом очень прочные, устойчивы к щелочной среде бетонных смесей, солевым и кислотным растворам. Использование базальтовых материалов для стен повышает их прочность и обеспечивает хорошую теплоизоляцию. Еще одно важное преимущество – они не горючи. При всех этих достоинствах стоимость продукции относительно недорогая.
Мирзиёеву представили варианты применения материалов в коммунальном хозяйстве, автомобилестроении, текстильной, нефтегазовой и других отраслях.
"Президент подчеркнул необходимость разъяснения преимуществ базальтовых материалов предпринимателям и развития их кооперации. Даны указания по получению сертификатов качества в новых странах, еще более активному продвижению на внешнем рынке, налаживанию взаимодействия с международными строительными и промышленными компаниями", — говорится в сообщении.
Как отмечалось, в следующем году одно из предприятий кластера – "Басфибер трейд" – планирует создать мощности для ежегодного производства 25 тыс. тонн базальтового волокна и ткани. На данный момент привезено оборудование на сумму $145 млн. Новый проект помимо удовлетворения внутренних потребностей позволит экспортировать 90% продукции.
Мирзиёев поставил перед ответственными лицами задачу реализовать на территории кластера новые проекты на сумму $500 млн, предусматривающие выпуск 20 видов продукции с высокой добавленной стоимостью. В результате будет создано еще 2 тыс. рабочих мест.