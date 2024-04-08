https://uz.sputniknews.ru/20240408/mirziyoyev-djizakskaya-oblast-poyezdka-43344141.html

Мирзиёев: Получение хорошего дохода возможно при наличии инициативы в семье

Мирзиёев: Получение хорошего дохода возможно при наличии инициативы в семье

Sputnik Узбекистан

Глава республики ознакомился с эффективным использованием приусадебных участков в Шараф-Рашидовском районе Джизакской области

2024-04-08T18:59+0500

2024-04-08T18:59+0500

2024-04-08T18:59+0500

узбекистан

джизакская область

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

приусадебное хозяйство

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Джизакскую область посетил махаллю Туёкли в Шараф-Рашидовском районе, где ознакомился с условиями жизни населения и использованием приусадебных участков, сообщает пресс-служба президента.В каждом из 678 домов махалли имеется собственный приусадебный участок, их общая площадь составляет 36 гектаров. Здесь выращивают фруктовые деревья, виноград и овощи. В 314 домохозяйствах функционируют теплицы для выращивания овощей и цветов.Глава республики побывал в доме местного жителя Абдимумина Каримова.Его участок расположен на 14 сотках, семь из них заняты теплицей. Абдимумин Каримов также занимается разведением скота, птицы и пчел. Глава домохозяйства рассказал, что благодаря продукции с собственного огорода его ежегодный доход достигает более 200 млн сумов.Президент также провел встречу с "семеркой махалли". Речь шла о путях активизации использования местных ресурсов для увеличения доходов семей, улучшения их покупательной способности.

узбекистан

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шавкат мирзиёев джизакская область шараф-рашидовский район приусадебные участки