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Мирзиёев: Получение хорошего дохода возможно при наличии инициативы в семье
Мирзиёев: Получение хорошего дохода возможно при наличии инициативы в семье
Sputnik Узбекистан
Глава республики ознакомился с эффективным использованием приусадебных участков в Шараф-Рашидовском районе Джизакской области
2024-04-08T18:59+0500
2024-04-08T18:59+0500
узбекистан
джизакская область
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
приусадебное хозяйство
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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Джизакскую область посетил махаллю Туёкли в Шараф-Рашидовском районе, где ознакомился с условиями жизни населения и использованием приусадебных участков, сообщает пресс-служба президента.В каждом из 678 домов махалли имеется собственный приусадебный участок, их общая площадь составляет 36 гектаров. Здесь выращивают фруктовые деревья, виноград и овощи. В 314 домохозяйствах функционируют теплицы для выращивания овощей и цветов.Глава республики побывал в доме местного жителя Абдимумина Каримова.Его участок расположен на 14 сотках, семь из них заняты теплицей. Абдимумин Каримов также занимается разведением скота, птицы и пчел. Глава домохозяйства рассказал, что благодаря продукции с собственного огорода его ежегодный доход достигает более 200 млн сумов.Президент также провел встречу с "семеркой махалли". Речь шла о путях активизации использования местных ресурсов для увеличения доходов семей, улучшения их покупательной способности.
узбекистан
джизакская область
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шавкат мирзиёев джизакская область шараф-рашидовский район приусадебные участки
шавкат мирзиёев джизакская область шараф-рашидовский район приусадебные участки

Мирзиёев: Получение хорошего дохода возможно при наличии инициативы в семье

18:59 08.04.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил махаллю Туёкли в Шараф-Рашидовском районе, где ознакомился с условиями жизни населения.
Президент Шавкат Мирзиёев посетил махаллю Туёкли в Шараф-Рашидовском районе, где ознакомился с условиями жизни населения. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики ознакомился с эффективным использованием приусадебных участков в Шараф-Рашидовском районе Джизакской области.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Джизакскую область посетил махаллю Туёкли в Шараф-Рашидовском районе, где ознакомился с условиями жизни населения и использованием приусадебных участков, сообщает пресс-служба президента.
В каждом из 678 домов махалли имеется собственный приусадебный участок, их общая площадь составляет 36 гектаров. Здесь выращивают фруктовые деревья, виноград и овощи. В 314 домохозяйствах функционируют теплицы для выращивания овощей и цветов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил махаллю Туёкли в Шараф-Рашидовском районе, где ознакомился с условиями жизни населения.
Президент Шавкат Мирзиёев посетил махаллю Туёкли в Шараф-Рашидовском районе, где ознакомился с условиями жизни населения. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2024
Президент Шавкат Мирзиёев посетил махаллю Туёкли в Шараф-Рашидовском районе, где ознакомился с условиями жизни населения.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава республики побывал в доме местного жителя Абдимумина Каримова.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил махаллю Туёкли в Шараф-Рашидовском районе, где ознакомился с условиями жизни населения.
Президент Шавкат Мирзиёев посетил махаллю Туёкли в Шараф-Рашидовском районе, где ознакомился с условиями жизни населения. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2024
Президент Шавкат Мирзиёев посетил махаллю Туёкли в Шараф-Рашидовском районе, где ознакомился с условиями жизни населения.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Его участок расположен на 14 сотках, семь из них заняты теплицей. Абдимумин Каримов также занимается разведением скота, птицы и пчел. Глава домохозяйства рассказал, что благодаря продукции с собственного огорода его ежегодный доход достигает более 200 млн сумов.
"Этот типичный пример домохозяйства демонстрирует, что при наличии инициативы в семье получение хорошего дохода возможно. Приусадебные участки есть у многих, и многие хотят на них работать, им просто нужна поддержка. Например, важно привлекать местные предприятия для создания теплиц, а также предоставлять ульи, саженцы, семена и корма как единый пакет услуг и по доступной цене", — отметил Мирзиёев.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил махаллю Туёкли в Шараф-Рашидовском районе, где ознакомился с условиями жизни населения.
Президент Шавкат Мирзиёев посетил махаллю Туёкли в Шараф-Рашидовском районе, где ознакомился с условиями жизни населения. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2024
Президент Шавкат Мирзиёев посетил махаллю Туёкли в Шараф-Рашидовском районе, где ознакомился с условиями жизни населения.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент также провел встречу с "семеркой махалли". Речь шла о путях активизации использования местных ресурсов для увеличения доходов семей, улучшения их покупательной способности.
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