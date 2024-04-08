https://uz.sputniknews.ru/20240408/poterya-appetit-vrach-rekomendatsii-43330824.html

О каких заболеваниях может говорить потеря аппетита — врач

О каких заболеваниях может говорить потеря аппетита — врач

Sputnik Узбекистан

Если сниженный аппетит сохраняется больше двух недель, нужно обратиться к специалисту

2024-04-08T22:03+0500

2024-04-08T22:03+0500

2024-04-08T22:03+0500

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Отсутствие чувства голода должно беспокоить человека не меньше, чем неконтролируемый аппетит, рассказала радио Sputnik врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.По ее словам, сниженная потребность в пище может говорить о развитии опасных заболеваний.Также она добавила, что аппетит может пропасть при скрытых воспалительных процессах, таких как пневмония или пиелонефрит. Из-за особого механизма адаптации, свойственного организму, болезни могут проявляться в отсутствии чувства голода.При этом, она рекомендовала не отказываться от еды во время болезни, но выбирать продукты, которые легче усваиваются.В заключение она предупредила, что снижение аппетита в течении двух недель — повод обратиться к специалисту.

https://uz.sputniknews.ru/20240405/pochemu-pered-glazami-poyavlyayutsya-mushki--vrach-43297225.html

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