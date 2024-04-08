О каких заболеваниях может говорить потеря аппетита — врач
© Depositphotos.com / AndreyPopovДевушка у холодильника
© Depositphotos.com / AndreyPopov
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Если сниженный аппетит сохраняется больше двух недель, нужно обратиться к специалисту.
Отсутствие чувства голода должно беспокоить человека не меньше, чем неконтролируемый аппетит, рассказала радио Sputnik врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.
По ее словам, сниженная потребность в пище может говорить о развитии опасных заболеваний.
"Это плохой сигнал нашего организма. К нарушению аппетита и сниженному чувству голода могут приводить депрессия и тревожность. Но чаще всего этот симптом свидетельствует о проблемах, связанных с желудочно-кишечным трактом. Например, гастрит, язва желудка или двенадцатиперстной кишки, дисфункция желчевыводящих путей, хронический панкреатит и другие заболевания системы пищеварения", – объяснила специалист.
Также она добавила, что аппетит может пропасть при скрытых воспалительных процессах, таких как пневмония или пиелонефрит. Из-за особого механизма адаптации, свойственного организму, болезни могут проявляться в отсутствии чувства голода.
"Когда человек болен, он большую часть энергии расходует на борьбу с недугом. Организм старается тратить меньше энергии на переваривание пищи, поэтому во время болезни снижается аппетит и даже возникает отвращение к еде или к определенным вкусам", – пояснила Игнатикова.
При этом, она рекомендовала не отказываться от еды во время болезни, но выбирать продукты, которые легче усваиваются.
"Надо есть небольшими порциями, регулярно, не допускать промежутков между приемами пищи больше шести часов. И употреблять продукты в максимально щадящем варианте. То есть это вареная, тушеная еда, блюда на пару. В любом случае пища должна быть сбалансированной и включать все необходимые белки, жиры и углеводы", – советует врач.
В заключение она предупредила, что снижение аппетита в течении двух недель — повод обратиться к специалисту.
5 апреля, 22:05