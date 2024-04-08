https://uz.sputniknews.ru/20240408/tashkent-aeroport-rekonstruktsiya-ogranicheniya-43333726.html

В Ташкенте реконструируют аэропорт — пассажиров предупредили о ряде ограничений

В Ташкенте реконструируют аэропорт — пассажиров предупредили о ряде ограничений

Sputnik Узбекистан

Они действуют в целях безопасности и недопущения скопления людей в местах строительно-монтажных работ. Этап, включающий в себя строительство первого этажа перед основным терминалом вылета, планируют завершить в июне 2024 года

2024-04-08T11:41+0500

2024-04-08T11:41+0500

2024-04-08T11:41+0500

ташкент

аэропорт

реконструкция

пассажиры

общество

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В настоящее время на территории ташкентского аэропорта активно ведут строительные работы по расширению действующего терминала. В связи с этим в целях безопасности и недопущения скопления людей в местах строительно-монтажных работ действует ряд ограничений, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.Также в связи с реконструкцией терминала, временно ограничили допуск для провожающих в зал вылета международного аэропорта "Ташкент". В виде исключения разрешен вход для людей, сопровождающих беременных и женщин с детьми, пожилых, лиц с ограниченными возможностями. Провожающим необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.Этап, включающий в себя строительство первого этажа перед основным терминалом вылета, планируется завершить в июне 2024 года, уточнили в пресс-службе Uzbekistan Airports.

https://uz.sputniknews.ru/20231209/mejdunarodnyy-aeroport-tashkent-masshtabnaya-rekonstruktsiya-41478356.html

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