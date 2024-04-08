https://uz.sputniknews.ru/20240408/uzbekistantsy-dtp-avtobus-samarskaya-oblast-43329283.html
В Самарской области в ДТП попал пассажирский автобус с гражданами Узбекистана
В Самарской области в ДТП попал пассажирский автобус с гражданами Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Автобус следовал в Нижний Новгород. В результате аварии погибли 2 человека, 10 пострадали
2024-04-08T09:39+0500
2024-04-08T09:39+0500
2024-04-08T11:10+0500
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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В Самарской области попал в ДТП пассажирский автобус с гражданами Узбекистана, сообщается в Telegram-канале ГИБДД региона. По предварительны данным, водитель, управляющий автобусом SCANIA, на 26 км автодороги "Урал-Муханово" превысил скорость, в результате транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось.Нарушение правил водителем привело к гибели двоих пассажиров,10 доставлены в медучреждение.На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, руководство областной Госавтоинспекции и территориального управления МВД РФ. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.В ходе доследственной проверки, организованной по данному факту следственным отделом по городу Кинелю следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области, будут опрошены представители компании-перевозчика, назначены необходимые судебные экспертизы, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке, добавили в региональном СУСК России.Ранее Sputnik сообщал о восьми узбекистанцах, погибших в дорожно-транспортном происшествии в Актюбинской области Казахстана.
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самарская область дтп автобус граждане узбекистан погибшие пострадавшие
самарская область дтп автобус граждане узбекистан погибшие пострадавшие
В Самарской области в ДТП попал пассажирский автобус с гражданами Узбекистана
09:39 08.04.2024 (обновлено: 11:10 08.04.2024)
Автобус следовал в Нижний Новгород. В результате аварии погибли 2 человека, 10 пострадали.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik.
В Самарской области попал в ДТП пассажирский автобус с гражданами Узбекистана, сообщается
в Telegram-канале ГИБДД региона.
По предварительны данным, водитель, управляющий автобусом SCANIA, на 26 км автодороги "Урал-Муханово" превысил скорость, в результате транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось.
Нарушение правил водителем привело к гибели двоих пассажиров,10 доставлены в медучреждение.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, руководство областной Госавтоинспекции и территориального управления МВД РФ. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
"Автобус Scania зарегистрирован в республике Казахстан. Данный автобус осуществлял перевозку граждан Узбекистана. Предварительный маршрут следования – Нижний Новгород", — прокомментировал начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД РФ по Самарской области Юрий Некрасов.
В ходе доследственной проверки, организованной по данному факту следственным отделом по городу Кинелю следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области, будут опрошены представители компании-перевозчика, назначены необходимые судебные экспертизы, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке, добавили в региональном СУСК России.
Ранее Sputnik
сообщал о восьми узбекистанцах, погибших в дорожно-транспортном происшествии в Актюбинской области Казахстана.