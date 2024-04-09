https://uz.sputniknews.ru/20240409/eaeu-rost-vypusk-selxozproduktsiya-43349431.html
Страны ЕАЭС увеличили выпуск сельхозпродукции
Страны ЕАЭС увеличили выпуск сельхозпродукции
Sputnik Узбекистан
Рост объемов производства скота и птицы на убой (в живом весе) и молока отмечен во всех государствах – членах Союза
2024-04-09T12:40+0500
2024-04-09T12:40+0500
2024-04-09T12:40+0500
еаэс
сельхозпродукция
выпуск
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ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Производство сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий Евразийского экономического союза в январе–феврале 2024 года увеличилось на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщается на сайте ЕЭК.Рост наблюдался во всех государствах ЕАЭС (без учета данных по Армении).По прогнозам производство сельхозпродукции в странах ЕАЭС к 2025 году возрастет на 17%, а к 2030 году — более чем 30%.
https://uz.sputniknews.ru/20240408/eaeu-eec-torgovlya-sifrovizatsiya-43331758.html
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сельхозпродукция выпуск страны еаэс
сельхозпродукция выпуск страны еаэс
Страны ЕАЭС увеличили выпуск сельхозпродукции
Рост объемов производства скота и птицы на убой (в живом весе), а также молока наблюдался во всех государствах-членах Союза.
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik.
Производство сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий Евразийского экономического союза в январе–феврале 2024 года увеличилось на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщается
на сайте ЕЭК.
Рост наблюдался во всех государствах ЕАЭС (без учета данных по Армении).
"Производство скота и птицы на убой увеличилось на 3,2%, молока – на 4%, производство яиц снизилось на 0,4%. Наибольший рост производства основных продуктов животноводства зафиксировали в Беларуси", — говорится в сообщении.
По прогнозам производство сельхозпродукции в странах ЕАЭС к 2025 году возрастет на 17%, а к 2030 году — более чем 30%.