https://uz.sputniknews.ru/20240409/eaeu-rost-vypusk-selxozproduktsiya-43349431.html

Страны ЕАЭС увеличили выпуск сельхозпродукции

Страны ЕАЭС увеличили выпуск сельхозпродукции

Sputnik Узбекистан

Рост объемов производства скота и птицы на убой (в живом весе) и молока отмечен во всех государствах – членах Союза

2024-04-09T12:40+0500

2024-04-09T12:40+0500

2024-04-09T12:40+0500

еаэс

сельхозпродукция

выпуск

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ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Производство сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий Евразийского экономического союза в январе–феврале 2024 года увеличилось на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщается на сайте ЕЭК.Рост наблюдался во всех государствах ЕАЭС (без учета данных по Армении).По прогнозам производство сельхозпродукции в странах ЕАЭС к 2025 году возрастет на 17%, а к 2030 году — более чем 30%.

https://uz.sputniknews.ru/20240408/eaeu-eec-torgovlya-sifrovizatsiya-43331758.html

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сельхозпродукция выпуск страны еаэс