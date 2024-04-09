Какие инициативы по развитию Джизакской области выдвинул Мирзиёев — подробности
© Пресс-служба президента УзбекистанаНакануне Рамазан хайита, Президент Шавкат Мирзиёев поздравил народ с этим светлым праздником.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Речь идет об увеличении переработки и экспорта плодоовощной продукции, развитии промышленности, туризма, улучшении жилищной и махаллинской инфраструктуры. В целом в Джизаке дополнительно выделят 300 млрд сумов на поддержку махаллей, бизнеса и выдачу грантов.
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в ходе посещения Джизакской области выдвинул ряд инициатив по ее социально-экономическому развитию, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаНакануне Рамазан хайита, Президент Шавкат Мирзиёев поздравил народ с этим светлым праздником.
Накануне Рамазан хайита, Президент Шавкат Мирзиёев поздравил народ с этим светлым праздником.
© Пресс-служба президента Узбекистана
На совещании под его председательством отмечалось, что за последние семь лет в регион привлечены инвестиции на сумму $5 млрд, что позволило открыть 2,5 тыс. новых предприятий, создав 45 тыс. постоянных рабочих мест. Удвоилось количество предпринимателей, и главное, произошел большой скачок от сельского хозяйства к промышленности.
Вместе с тем еще существуют неиспользованные возможности. В частности, в некоторых районах наблюдается низкий прирост средних предприятий, способных обеспечить население стабильной работой и зарплатой. 80% области приходятся на 3 сектора. Объем производимой сельхозпродукции не соответствует размеру земель.
Поэтому перед приездом президента представители экономического комплекса проанализировали ситуацию в районах и определили возможности для создания 57 тыс. рабочих мест.
В ходе совещания эти возможности рассмотрели на примере Зарбдорского района.
"Так, коммерческие банки района помогут местным предпринимателям расширить деятельность. Мощности предприятия "Зарбдор текстил" будут увеличены. Фермерское хозяйство "Ривож давр" планирует выращивать дыни на выделенных населению землях и осуществлять их переработку, что позволит экспортировать продукцию на сумму 28 миллионов долларов", — говорится в сообщении.
Мирзиёев озвучил ряд инициатив по развитию экономики Джизакской области.
Так, с учетом больших возможностей в сельском хозяйстве и нехватки продукции для экспорта, в регионе внедрят новую систему увеличения заготовки сырья.
В частности, банки пригласят предпринимателей-лидеров в 309 махаллей и предоставят населению финансовый пакет для заработка на собственном участке.
"Банки будут выделять предпринимателям кредиты до 1,5 миллиарда сумов на срок до 3 лет, гранты до 1 миллиарда сумов из бюджета для привлечения агрономов, обучения, организации сбора, хранения и сушки продукции в махалле, а также кредиты в рамках программ "Семейное предпринимательство" и "Первый шаг в бизнес", — указано в сообщении.
Кроме того, в районах выберут один цельный контур для выращивания одного вида культур на общей площади 500 гектаров. На менее плодородных землях, где урожайность ниже 16 центнеров, выделят лоты для выращивания овощей и фруктов.
Это позволит в течение двух лет удвоить объем производства фруктов и овощей в области до 3 млн тонн, а затем и до 5 млн, что увеличит в 2-3 раза возможности переработки и экспорта.
Развитие пчеловодства на основе надомничества
Как отмечалось, размещение ульев на землях лесного хозяйства позволит обеспечить работой тысячу семей, получить дополнительный доход в 50 млрд сумов и экспортировать продукцию на $2 млн.
"Поэтому в Зааминском районе будет создан центр пчеловодства, налажено производство ульев и оборудования, упаковка и экспорт меда", — говорится в сообщении.
Также поддержано предложение по созданию на богарных землях кластера с полным циклом выращивания, сушки, упаковки и холодильному хранению белого лука в Янгиабадском районе. Перечислены возможности для развития животноводства, рыбоводства и тепличного хозяйства.
Бетонирование каналов Южный Мирзачуль и Туятортар и установка насосов расширят возможности сельского хозяйства. Президент поручил руководителям реализовать трехлетнюю программу в этом направлении.
Развитие промышленности
Китайские инвесторы предложили проекты на $4 млрд в сферах строительных материалов, химии, энергетики, электротехники, машиностроения, текстиля и фармацевтики в Джизаке. Это приведет к росту промышленности на 12 трлн сумов и созданию возможности экспорта на $250 млн. Для этого:
в Зааминском районе создадут промышленный технопарк с организацией выпуска 50 новых видов продукции за счет $1 млрд иностранных инвестиций;
в махалле Шодлик Зарбдорского района откроют филиал промзоны "Джизак" с размещением 15 крупных проектов на $140 млн;
в пустующем здании Шараф-Рашидовского района создадут промзону, где запустят предприятия электротехнической и кожевенной промышленности.
Другие сферы
Поставлена задача в ближайшие три года за счет инвестиций в $1 млрд увеличить мощности по производству автомобилей еще на 100 тыс. единиц и создать 10 тыс. рабочих мест, а также довести уровень локализации до 50%.
В хлопково-текстильной промышленности запустят 29 проектов на $220 млн.
Кроме того, электротехническое предприятие "Моно электрик" выступило с инициативой трудоустройства людей с нарушениями зрения на основе надомничества. Мирзиёев поддержал ее, подчеркнув важность подобного опыта и расширения таких проектов.
Также президент дал поручения по созданию условий для туризма в Айдар-Арнасайской озерной системе, организации "туристического кольца", которое объединит 10 объектов культурного наследия, и ремонту ведущих к ним дорог.
Речь шла и об улучшении жилищной и махаллинской инфраструктуры. В этом году в области планируют построить 118 домов на 4,5 тыс. квартир.
Глава республики дал указания по строительству дополнительных домов в районах с высоким спросом, ремонту перинатального центра и мостов в городе Джизаке.
В целом в Джизаке предусмотрено выделение дополнительных 300 млрд сумов на поддержку махаллей, бизнеса и выдачу грантов.