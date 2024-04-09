https://uz.sputniknews.ru/20240409/mirziyoyev-djizakskaya-oblast-soveschaniye-initsiativy-43362799.html

Какие инициативы по развитию Джизакской области выдвинул Мирзиёев — подробности

Какие инициативы по развитию Джизакской области выдвинул Мирзиёев — подробности

Sputnik Узбекистан

Речь идет об увеличении переработки и экспорта плодоовощной продукции, развитии промышленности, туризма, улучшении жилищной и махаллинской инфраструктуры. В целом в Джизаке дополнительно выделят 300 млрд сумов на поддержку махаллей, бизнеса и выдачу грантов.

2024-04-09T18:01+0500

2024-04-09T18:01+0500

2024-04-09T18:01+0500

узбекистан

джизакская область

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

совещание

экономика

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ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в ходе посещения Джизакской области выдвинул ряд инициатив по ее социально-экономическому развитию, сообщает пресс-служба президента.На совещании под его председательством отмечалось, что за последние семь лет в регион привлечены инвестиции на сумму $5 млрд, что позволило открыть 2,5 тыс. новых предприятий, создав 45 тыс. постоянных рабочих мест. Удвоилось количество предпринимателей, и главное, произошел большой скачок от сельского хозяйства к промышленности.Вместе с тем еще существуют неиспользованные возможности. В частности, в некоторых районах наблюдается низкий прирост средних предприятий, способных обеспечить население стабильной работой и зарплатой. 80% области приходятся на 3 сектора. Объем производимой сельхозпродукции не соответствует размеру земель.Поэтому перед приездом президента представители экономического комплекса проанализировали ситуацию в районах и определили возможности для создания 57 тыс. рабочих мест.В ходе совещания эти возможности рассмотрели на примере Зарбдорского района.Мирзиёев озвучил ряд инициатив по развитию экономики Джизакской области.Так, с учетом больших возможностей в сельском хозяйстве и нехватки продукции для экспорта, в регионе внедрят новую систему увеличения заготовки сырья.В частности, банки пригласят предпринимателей-лидеров в 309 махаллей и предоставят населению финансовый пакет для заработка на собственном участке.Кроме того, в районах выберут один цельный контур для выращивания одного вида культур на общей площади 500 гектаров. На менее плодородных землях, где урожайность ниже 16 центнеров, выделят лоты для выращивания овощей и фруктов.Это позволит в течение двух лет удвоить объем производства фруктов и овощей в области до 3 млн тонн, а затем и до 5 млн, что увеличит в 2-3 раза возможности переработки и экспорта.Развитие пчеловодства на основе надомничестваКак отмечалось, размещение ульев на землях лесного хозяйства позволит обеспечить работой тысячу семей, получить дополнительный доход в 50 млрд сумов и экспортировать продукцию на $2 млн.Также поддержано предложение по созданию на богарных землях кластера с полным циклом выращивания, сушки, упаковки и холодильному хранению белого лука в Янгиабадском районе. Перечислены возможности для развития животноводства, рыбоводства и тепличного хозяйства.Бетонирование каналов Южный Мирзачуль и Туятортар и установка насосов расширят возможности сельского хозяйства. Президент поручил руководителям реализовать трехлетнюю программу в этом направлении.Развитие промышленностиКитайские инвесторы предложили проекты на $4 млрд в сферах строительных материалов, химии, энергетики, электротехники, машиностроения, текстиля и фармацевтики в Джизаке. Это приведет к росту промышленности на 12 трлн сумов и созданию возможности экспорта на $250 млн. Для этого:Другие сферыПоставлена задача в ближайшие три года за счет инвестиций в $1 млрд увеличить мощности по производству автомобилей еще на 100 тыс. единиц и создать 10 тыс. рабочих мест, а также довести уровень локализации до 50%.В хлопково-текстильной промышленности запустят 29 проектов на $220 млн.Кроме того, электротехническое предприятие "Моно электрик" выступило с инициативой трудоустройства людей с нарушениями зрения на основе надомничества. Мирзиёев поддержал ее, подчеркнув важность подобного опыта и расширения таких проектов.Также президент дал поручения по созданию условий для туризма в Айдар-Арнасайской озерной системе, организации "туристического кольца", которое объединит 10 объектов культурного наследия, и ремонту ведущих к ним дорог.Речь шла и об улучшении жилищной и махаллинской инфраструктуры. В этом году в области планируют построить 118 домов на 4,5 тыс. квартир.Глава республики дал указания по строительству дополнительных домов в районах с высоким спросом, ремонту перинатального центра и мостов в городе Джизаке.В целом в Джизаке предусмотрено выделение дополнительных 300 млрд сумов на поддержку махаллей, бизнеса и выдачу грантов.

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