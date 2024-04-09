https://uz.sputniknews.ru/20240409/mirziyoyev-pozdravleniye-narod-uzbekistan-ramazan-xayit-43357110.html

Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Рамазан хайитом

Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Рамазан хайитом

Sputnik Узбекистан

Также глава республики напомнил о еще одной важной дате — дне рождения Амира Тимура

2024-04-09T14:19+0500

2024-04-09T14:19+0500

2024-04-09T15:31+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

поздравление

рамазан хайит

общество

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ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Рамазан хайитом, сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.Поздравление прозвучало на совещании под председательством главы республики, посвященном социально-экономическому развитию Джизакской области.Президент также напомнил о еще одной важной дате — 688-летии со дня рождения Амира Тимура. "Сегодня еще одна важная дата – день рождения нашего великого предка Сохибкирана Амира Тимура", — сказал Мирзиёев.

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мирзиёев поздравление народ узбекистан рамазан хайит