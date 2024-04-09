Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Рамазан хайитом
14:19 09.04.2024 (обновлено: 15:31 09.04.2024)
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Также глава республики напомнил о еще одной важной дате — дне рождения Амира Тимура.
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Рамазан хайитом, сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.
Поздравление прозвучало на совещании под председательством главы республики, посвященном социально-экономическому развитию Джизакской области.
"Глава нашего государства, пользуясь случаем, поздравил всех мусульман нашей страны с Рамазан хайитом, который является символом мира, благодарности, доброты и щедрости", — говорится в сообщении.
Президент также напомнил о еще одной важной дате — 688-летии со дня рождения Амира Тимура.
"Сегодня еще одна важная дата – день рождения нашего великого предка Сохибкирана Амира Тимура", — сказал Мирзиёев.