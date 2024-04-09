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https://uz.sputniknews.ru/20240409/mirziyoyev-pozdravleniye-narod-uzbekistan-ramazan-xayit-43357110.html
Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Рамазан хайитом
Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Рамазан хайитом
Sputnik Узбекистан
Также глава республики напомнил о еще одной важной дате — дне рождения Амира Тимура
2024-04-09T14:19+0500
2024-04-09T15:31+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
поздравление
рамазан хайит
общество
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ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Рамазан хайитом, сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.Поздравление прозвучало на совещании под председательством главы республики, посвященном социально-экономическому развитию Джизакской области.Президент также напомнил о еще одной важной дате — 688-летии со дня рождения Амира Тимура. "Сегодня еще одна важная дата – день рождения нашего великого предка Сохибкирана Амира Тимура", — сказал Мирзиёев.
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мирзиёев поздравление народ узбекистан рамазан хайит
мирзиёев поздравление народ узбекистан рамазан хайит

Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Рамазан хайитом

14:19 09.04.2024 (обновлено: 15:31 09.04.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.04.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Также глава республики напомнил о еще одной важной дате — дне рождения Амира Тимура.
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Рамазан хайитом, сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.
Поздравление прозвучало на совещании под председательством главы республики, посвященном социально-экономическому развитию Джизакской области.

"Глава нашего государства, пользуясь случаем, поздравил всех мусульман нашей страны с Рамазан хайитом, который является символом мира, благодарности, доброты и щедрости", — говорится в сообщении.

Президент также напомнил о еще одной важной дате — 688-летии со дня рождения Амира Тимура.
"Сегодня еще одна важная дата – день рождения нашего великого предка Сохибкирана Амира Тимура", — сказал Мирзиёев.
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