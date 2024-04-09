https://uz.sputniknews.ru/20240409/mirziyoyev-ramazan-xayit-ukaz-pomilovaniye-43358860.html
Президент Узбекистана в преддверии Рамазан хайита помиловал более 420 осужденных
Президент Узбекистана в преддверии Рамазан хайита помиловал более 420 осужденных
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Также глава республики в своем Указе поручил оказать им содействие в социальной адаптации и трудоустройстве
2024-04-09T15:20+0500
2024-04-09T15:20+0500
2024-04-09T15:20+0500
узбекистан
общество
президент узбекистана
указ
помилование
рамазан хайит
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ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. В преддверии празднования Рамазан хайита Шавкат Мирзиёев подписал Указ "О помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления", сообщает пресс-служба президента.Согласно документу, помилованы 426 лиц.Из них 135 лиц полностью освобождены от отбывания основного наказания, 200 лиц — от отбывания наказания условно-досрочно.В отношении 26 лиц наказание заменили более мягким, 65 лицам сократили сроки лишения свободы.Президент поручил ответственным министерствам и ведомствам содействовать помилованным "в социальной адаптации, привлечении к полезному труду, избрании здорового образа жизни и занятии достойного места в обществе".
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президент узбекистан рамазан хайит помилование
президент узбекистан рамазан хайит помилование
Президент Узбекистана в преддверии Рамазан хайита помиловал более 420 осужденных
Также глава республики в своем Указе поручил оказать им содействие в социальной адаптации и трудоустройстве.
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik.
В преддверии празднования Рамазан хайита Шавкат Мирзиёев подписал Указ "О помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления", сообщает
пресс-служба президента.
Согласно документу, помилованы 426 лиц.
"Указом в соответствии с пунктом 23 статьи 109 Конституции Республики Узбекистан помилованы 426 лиц, отбывающих наказания за совершение преступлений, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления", — говорится в сообщении.
Из них 135 лиц полностью освобождены от отбывания основного наказания, 200 лиц — от отбывания наказания условно-досрочно.
В отношении 26 лиц наказание заменили более мягким, 65 лицам сократили сроки лишения свободы.
"Среди помилованных – 11 граждан иностранных государств, 50 женщин, 13 мужчин старше 60 лет, 157 лиц в возрасте до 30 лет (из них 3 несовершеннолетних), а также 5 лиц, участвовавших в деятельности запрещенных организаций", — указано в сообщении.
Президент поручил ответственным министерствам и ведомствам содействовать помилованным "в социальной адаптации, привлечении к полезному труду, избрании здорового образа жизни и занятии достойного места в обществе".