https://uz.sputniknews.ru/20240409/mirziyoyev-ramazan-xayit-ukaz-pomilovaniye-43358860.html

Президент Узбекистана в преддверии Рамазан хайита помиловал более 420 осужденных

Президент Узбекистана в преддверии Рамазан хайита помиловал более 420 осужденных

Sputnik Узбекистан

Также глава республики в своем Указе поручил оказать им содействие в социальной адаптации и трудоустройстве

2024-04-09T15:20+0500

2024-04-09T15:20+0500

2024-04-09T15:20+0500

узбекистан

общество

президент узбекистана

указ

помилование

рамазан хайит

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ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. В преддверии празднования Рамазан хайита Шавкат Мирзиёев подписал Указ "О помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления", сообщает пресс-служба президента.Согласно документу, помилованы 426 лиц.Из них 135 лиц полностью освобождены от отбывания основного наказания, 200 лиц — от отбывания наказания условно-досрочно.В отношении 26 лиц наказание заменили более мягким, 65 лицам сократили сроки лишения свободы.Президент поручил ответственным министерствам и ведомствам содействовать помилованным "в социальной адаптации, привлечении к полезному труду, избрании здорового образа жизни и занятии достойного места в обществе".

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президент узбекистан рамазан хайит помилование